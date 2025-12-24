Přeskočit na obsah
Benative
24. 12. Adam a Eva
Zahraničí

Ministerstvo nestihlo včas zveřejnit dokumenty k Epsteinovi. Je jich milion, brání se

ČTK

Americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že prověřuje zhruba milion dokumentů, které by mohly souviset s případem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Napsaly to ve středu večer agentury Reuters a AP.

Demokraty nově zveřejněný snímek Donalda Trumpa s Jeffreym Epsteinem.
Demokraty nově zveřejněný snímek Donalda Trumpa s Jeffreym Epsteinem.Foto: REUTERS
Americký Kongres nařídil ministerstvu zveřejnit dokumenty související s Epsteinem do pátku 19. prosince. Úřad ve středu zopakoval, že kvůli velkému množství materiálů bude zveřejňování trvat ještě několik dalších týdnů.

Ministerstvo ve středu sdělilo, že státní zastupitelství v New Yorku a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nalezly zhruba milion dalších dokumentů, které by se mohly týkat Epsteina. Ministerstvo ale nesdělilo, kdy se od úřadů dozvědělo o existenci těchto materiálů.

Ministerstvo tvrdí, že pracuje na tom, aby dokumenty zveřejnilo, co nejdříve. "Vzhledem k velkému objemu materiálů tento proces může trvat několik dalších týdnů," uvedlo ministerstvo, které čelí kritice, že nestihlo dodržet zákonnou lhůtu.

Kongres v listopadu schválil zákon, který nařizoval ministerstvu ve lhůtě 30 dnů zveřejnit materiály související s případy a vyšetřováním sexuálního delikventa Epsteina, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vazbě.

Ministerstvo zdůvodňuje zpoždění velkým počtem dokumentů i nutností je upravit tak, aby například neobsahovaly citlivé údaje obětí. Sady dokumentů úřad zveřejňuje postupně.

Dokumenty vyvolávají velký zájem médií i veřejnosti především kvůli Epsteinovým vztahům s mocnými a bohatými. V materiálech se vyskytují jména současného prezidenta Donalda Trumpa i bývalého prezidenta Billa Clintona.

Zabili jsme v Gaze finančníka Hamásu, oznámila izraelská armáda

Izraelská armáda ve středu oznámila, že při útoku 13. prosince zabila v Pásmu Gazy významného člena teroristického hnutí Hamás Abdal Haje Zakúta, zodpovědného za finanční operace. Napsala to agentura AFP s tím, že Zakút zahynul při stejném úderu, při kterém armáda zabila druhého nejvýše postaveného velitele Hamásu Ráida Saada.

