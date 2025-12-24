Ministerstvo nestihlo včas zveřejnit dokumenty k Epsteinovi. Je jich milion, brání se

Americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že prověřuje zhruba milion dokumentů, které by mohly souviset s případem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Napsaly to ve středu večer agentury Reuters a AP.
Americký Kongres nařídil ministerstvu zveřejnit dokumenty související s Epsteinem do pátku 19. prosince. Úřad ve středu zopakoval, že kvůli velkému množství materiálů bude zveřejňování trvat ještě několik dalších týdnů.
Ministerstvo ve středu sdělilo, že státní zastupitelství v New Yorku a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nalezly zhruba milion dalších dokumentů, které by se mohly týkat Epsteina. Ministerstvo ale nesdělilo, kdy se od úřadů dozvědělo o existenci těchto materiálů.
Ministerstvo tvrdí, že pracuje na tom, aby dokumenty zveřejnilo, co nejdříve. "Vzhledem k velkému objemu materiálů tento proces může trvat několik dalších týdnů," uvedlo ministerstvo, které čelí kritice, že nestihlo dodržet zákonnou lhůtu.
Kongres v listopadu schválil zákon, který nařizoval ministerstvu ve lhůtě 30 dnů zveřejnit materiály související s případy a vyšetřováním sexuálního delikventa Epsteina, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vazbě.
Ministerstvo zdůvodňuje zpoždění velkým počtem dokumentů i nutností je upravit tak, aby například neobsahovaly citlivé údaje obětí. Sady dokumentů úřad zveřejňuje postupně.
Dokumenty vyvolávají velký zájem médií i veřejnosti především kvůli Epsteinovým vztahům s mocnými a bohatými. V materiálech se vyskytují jména současného prezidenta Donalda Trumpa i bývalého prezidenta Billa Clintona.
Štědrovečerní pohádka se drží při zdi. Navzdory názvu záhadná ani strašidelná není
Zápletka vánoční pohádky Záhada strašidelného zámku je vystavěna na prolínání kouzelného a reálného světa. V příběhu plném falešných čar a kejklí se nakonec tím největším kouzlem stává opravdová láska.
Zabili jsme v Gaze finančníka Hamásu, oznámila izraelská armáda
Izraelská armáda ve středu oznámila, že při útoku 13. prosince zabila v Pásmu Gazy významného člena teroristického hnutí Hamás Abdal Haje Zakúta, zodpovědného za finanční operace. Napsala to agentura AFP s tím, že Zakút zahynul při stejném úderu, při kterém armáda zabila druhého nejvýše postaveného velitele Hamásu Ráida Saada.
Alžírský parlament přijal zákon, který činí z francouzského kolonialismu zločin
Alžírský parlament ve středu jednomyslně přijal zákon, který definuje francouzský kolonialismus z let 1830 až 1962 jako zločin. Alžír také požaduje po Paříži oficiální omluvu, což je podle agentury AFP požadavek, který by mohl zhoršit už tak napjaté vztahy mezi oběma zeměmi.
"Cenzura není tam, kde si myslíte." Paříž i Brusel odsuzují sankce USA proti Evropanům
Francie, Španělsko a Evropská komise (EK) ve středu důrazně odsoudily americké sankce vůči pěti Evropanům.