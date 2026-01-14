Grónsko se bude chtít připojit k Rusku, vzkazuje Kreml. Trump má jednat rychle

Místopředseda ruské Bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv opět provokuje. Podle něho by obyvatelé Grónska mohli hlasovat o připojení k Rusku. Může k tomu podle něj dojít tehdy, pokud americký prezident Donald Trump nepodnikne rychlé kroky k zajištění tohoto arktického ostrova, informovala ruská agentura Interfax.
Trump opětovně usiluje o to, aby Spojené státy převzaly kontrolu nad Grónskem, které je samosprávným dánským územím. Argumentuje tím, že ho Washington potřebuje vlastnit, aby odradil Rusko. Americký prezident uvedl, že díky své poloze a nerostnému bohatství je země životně důležitá pro národní bezpečnost USA. To vyvolalo ostré protesty Dánska a Grónska.
„Trump si musí pospíšit. Podle neověřených informací by se za několik dní mohlo konat nenadálé referendum, v němž by všech 55 tisíc obyvatel Grónska mohlo hlasovat o připojení k Rusku,“ řekl podle Interfaxu bývalý ruský prezident, který je na sociálních sítích známý svými kontroverzními politickými výroky. “A to je celé. Na vlajce USA nepřibudou žádné nové hvězdičky,” doplnil.
Rusko si sice žádné nároky na Grónsko nečiní, ale dlouhodobě sleduje strategickou roli ostrova ohledně bezpečnosti v Arktidě. Jde především o jeho polohu na severoatlantických trasách a přítomnosti významného amerického vojenského a vesmírného sledovacího zařízení na tomto ostrově.
Kreml se k obnovené snaze Trumpa získat Grónsko přímo nevyjádřil, ale označil Arktidu za oblast ruských národních a strategických zájmů. Loni uvedl, že pozorně sleduje „poměrně dramatickou“ debatu kolem Grónska.
Arktickou spolupráci zainteresovaných zemí už narušila ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022. Vzhledem k tomu, že klimatické změny otevírají možnosti nových lodních tras a získávání zdrojů, stává se tento region stále více předmětem sporů.