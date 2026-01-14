Přeskočit na obsah
Benative
14. 1. Radovan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Grónsko se bude chtít připojit k Rusku, vzkazuje Kreml. Trump má jednat rychle

Velký obrat bývalého ruského prezidenta. Dmitrij Medveděv po invazi na Ukrajinu tepe do Západu.

Michaela Lišková
Michaela Lišková
Michaela Lišková,Reuters

Místopředseda ruské Bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv opět provokuje. Podle něho by obyvatelé Grónska mohli hlasovat o připojení k Rusku. Může k tomu podle něj dojít tehdy, pokud americký prezident Donald Trump nepodnikne rychlé kroky k zajištění tohoto arktického ostrova, informovala ruská agentura Interfax.

Reklama

Trump opětovně usiluje o to, aby Spojené státy převzaly kontrolu nad Grónskem, které je samosprávným dánským územím. Argumentuje tím, že ho Washington potřebuje vlastnit, aby odradil Rusko. Americký prezident uvedl, že díky své poloze a nerostnému bohatství je země životně důležitá pro národní bezpečnost USA. To vyvolalo ostré protesty Dánska a Grónska.

„Trump si musí pospíšit. Podle neověřených informací by se za několik dní mohlo konat nenadálé referendum, v němž by všech 55 tisíc obyvatel Grónska mohlo hlasovat o připojení k Rusku,“ řekl podle Interfaxu bývalý ruský prezident, který je na sociálních sítích známý svými kontroverzními politickými výroky. “A to je celé. Na vlajce USA nepřibudou žádné nové hvězdičky,” doplnil.

Související

Rusko si sice žádné nároky na Grónsko nečiní, ale dlouhodobě sleduje strategickou roli ostrova ohledně bezpečnosti v Arktidě. Jde především o jeho polohu na severoatlantických trasách a přítomnosti významného amerického vojenského a vesmírného sledovacího zařízení na tomto ostrově.

Kreml se k obnovené snaze Trumpa získat Grónsko přímo nevyjádřil, ale označil Arktidu za oblast ruských národních a strategických zájmů. Loni uvedl, že pozorně sleduje „poměrně dramatickou“ debatu kolem Grónska.

Reklama
Reklama

Arktickou spolupráci zainteresovaných zemí už narušila ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022. Vzhledem k tomu, že klimatické změny otevírají možnosti nových lodních tras a získávání zdrojů, stává se tento region stále více předmětem sporů.


Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama