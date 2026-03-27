Trump slíbil vyplatit úředníkům dlužné výplaty, aby odblokoval ochromená letiště

Americký prezident Donald Trump podepíše exekutivní příkaz, jímž nařídí ministerstvu pro vnitřní bezpečnost, aby neprodleně vyplatilo mzdy 50 tisícům zaměstnanců Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA). Mnozí z nich kvůli nynějšímu částečnému omezení financování federálních úřadů nechodí do práce, což ochromilo leteckou dopravu v USA. Trump to oznámil ve čtvrtek večer na sociální síti.
Kongres v současné době není schopen dosáhnout dohody, která by patovou situaci s financováním federálních úřadů, takzvaný shutdown, ukončila. Situace komplikuje provoz amerických letišť, bez výplaty od začátku shutdownu pracuje 50 tisíc pracovníků TSA, na některých letištích se přes 40 procent z nich omlouvá z práce. Téměř 500 zaměstnanců agentury podle ministerstva dalo od února výpověď.
Trump oznámil své rozhodnutí na síti Truth Social s tím, že chce „rychle zastavit chaos na letištích způsobený demokraty“. „Nedělá se to snadno, ale já to udělám,“ napsal Trump v příspěvku, v němž ostře kritizoval údajnou dřívější politiku Demokratické strany.
Bílý dům pod sílícím tlakem uvažuje o mimořádném opatření, a sice vyhlášení stavu národní nouze, který by umožnil zaměstnance TSA vyplatit. Podrobnosti o Trumpově plánu zatím nejsou k dispozici, avšak vyhlášení celostátního stavu nouze by bylo politicky citlivé a téměř jistě by narazilo na právní překážky, píše agentura AP.
K částečnému shutdownu došlo kvůli sporům mezi vládními republikány a opozičními demokraty o další financování ministerstva vnitřní bezpečnosti, pod které spadá vedle TSA také Úřad pro imigraci a cla (ICE). Agenti ICE se kvůli zastřelení dvou amerických občanů v Minnesotě začátkem roku stali terčem široké kritiky opozice i veřejnosti a demokraté požadují zásadní změny v tom, jak agenti ICE působí v amerických městech při snaze zadržovat a deportovat migranty, kteří jsou v USA nelegálně.
