Policie pátrá po podezřelém z vraždy v pražské Michli. Může být ozbrojený, varuje

Hledaný muž podezřelý z vraždy v souvislosti se čtvrtečním požárem opuštěné budovy v pražské Michli, v níž hasiči nalezli ohořelé ženské tělo, může být ozbrojený. Lidé by se ho proto neměli snažit sami zadržet, ale veškeré informace volat na tísňovou linku 158.
Podezřelý je podle policie uživatelem drog a má kriminální minulost, v minulosti u sebe nosil například sekeru či nože. Policie to uvedla na síti X.
„Zdůrazňujeme, aby se ho nikdo nesnažil zadržet a ihned volal tísňovou linku 158! V současné době je podezřelý z trestného činu vražda,“ uvedla policie. Podle policejní databáze je hledaný Jaroslav Rychtera vysoký zhruba 190 centimetrů, je střední postavy a má hnědé oči.
Hasiči společně s policií zasahovali ve čtvrtek ráno u požáru squatu v ulici U Plynárny v pražské Michli.
„Po dohašení bylo nalezeno ohořelé lidské tělo. V průběhu šetření kriminalisté zjistili, že se jedná o ženu, a jelikož nebylo možné vyloučit, že se na její smrti podílela jiná osoba, tak si celý případ převzali detektivové z prvního oddělení kraje,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Největší sen se jí nikdy nesplnil, nemá medaili z mistrovství světa ani z olympijských her. Přesto Paulina Bátovská Fialková končí biatlonovou kariéru spokojená. Je historicky druhou největší slovenskou hvězdou tohoto sportu.
Nehoda dvou nákladních vozů v pátek ráno na zhruba čtyři hodiny uzavřela dálniční Pražský okruh mezi exity 3 a 10 směrem k letišti. Auta tak nemohla projet ani Komořanským tunelem. Jednoho muže zdravotničtí záchranáři odvezli do nemocnice s poraněním hlavy.
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social napsal, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna. Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.
Venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila na příští týden dovolenou pro státní správu a prázdniny pro školy. Zdůvodnila to snahou o úsporu energie, informovala agentura AFP. V posledních týdnech se některé oblasti v této jihoamerické zemi potýkaly s výpadky proudu.
Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.