27. 3. Dita
Policie pátrá po podezřelém z vraždy v pražské Michli. Může být ozbrojený, varuje

ČTK

Hledaný muž podezřelý z vraždy v souvislosti se čtvrtečním požárem opuštěné budovy v pražské Michli, v níž hasiči nalezli ohořelé ženské tělo, může být ozbrojený. Lidé by se ho proto neměli snažit sami zadržet, ale veškeré informace volat na tísňovou linku 158.

Hledaný Jaroslav Rychtera podezřelý z vraždy.Foto: Policie ČR
Podezřelý je podle policie uživatelem drog a má kriminální minulost, v minulosti u sebe nosil například sekeru či nože. Policie to uvedla na síti X.

„Zdůrazňujeme, aby se ho nikdo nesnažil zadržet a ihned volal tísňovou linku 158! V současné době je podezřelý z trestného činu vražda,“ uvedla policie. Podle policejní databáze je hledaný Jaroslav Rychtera vysoký zhruba 190 centimetrů, je střední postavy a má hnědé oči.

Hasiči společně s policií zasahovali ve čtvrtek ráno u požáru squatu v ulici U Plynárny v pražské Michli.

„Po dohašení bylo nalezeno ohořelé lidské tělo. V průběhu šetření kriminalisté zjistili, že se jedná o ženu, a jelikož nebylo možné vyloučit, že se na její smrti podílela jiná osoba, tak si celý případ převzali detektivové z prvního oddělení kraje,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Nejnovější
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington

ŽIVĚ Trump odložil útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social napsal, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna. Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.

ARCHIVNÍ FOTO: Pohled na zvedáky olejových čerpadel u Almetěvska

ŽIVĚ Ukrajinské útoky vyřadily 40 procent ruské přepravy ropy, největší zásah v moderní historii

Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.

