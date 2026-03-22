Přeskočit na obsah
Benative
22. 3. Leona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Levice i nadále ovládá radnici Paříže: starostou bude socialista Grégoire

ČTK

Socialista Emmanuel Grégoire v neděli s přehledem porazil konzervativní protikandidátku Rachidu Datiovou v soupeření o funkci pařížského starosty. Vyplývá to podle agentury Reuters z odhadů na základě částečných výsledků druhého kola komunálních voleb.

Paříž
V nich podle odhadů uspěli také expremiér Édouard Philippe, který obhájil funkci starosty přístavního města Le Havre, nebo spojenec krajně pravicového Národního sdružení (RN) Éric Ciotti, který se má stát starostou Nice. Ve druhém největším francouzském městě Marseille podle odhadů obhájil vedení radnice levicový kandidát Benoît Payan.

Grégoireovo vítězství prodlužuje kontrolu levice nad francouzským hlavním městem, kde jsou socialisté u moci již 25 let. Mezi mnoha voliči podle Reuters rezonoval jejich projekt ekologické obnovy. Grégoire byl dosud zástupcem dosluhující starostky Anne Hidalgové, která už nekandidovala.

Grégoire už pronesl oslavnou řeč, zatímco Datiová uznala porážku. Dnešní večer je „vítězstvím určité vize Paříže: pulzující Paříže, progresivní Paříže“, prohlásil 48letý politik, který je zároveň poslancem Národního shromáždění.

Francouzské komunální volby byly považovány za test síly krajní pravice a odolnosti mainstreamových stran. Národní sdružení si dělalo naděje na vítězství například v Toulonu. Jeho kandidátka Laure Lavaletteová tam však podle odhadů neuspěla a podle Reuters už uznala porážku. Nadpoloviční většinu hlasů tam odhady připisují kandidátovi pravého středu Joséemu Massimu.

Také v Marseille uhájil před krajní pravicí vedení radnice socialista Benoît Payan, podle některých médií se ziskem více než 56 procent hlasů.

V Nice uspěl Éric Ciotti, poslanec gaullistické Unie demokratů pro republiku (UDR), která je nyní spojencem krajně pravicového Národního sdružení (RN).

Philippe, který je členem středopravicové strany Horizonty, zjevně obhájil funkci starosty Le Havru, kterou zastává od roku 2020. Podle pozorovatelů nynější volební úspěch francouzskému premiérovi z let 2017 až 2020 zlepšuje šance pro prezidentské volby plánované na rok 2027. Philippe dnes získal zhruba 47 procent hlasů.

Francouzští voliči se v neděli po týdnu vrátili k volebním urnám k druhému kolu komunálních voleb v 1500 obcích, mezi nimiž bylo i mnoho velkých měst, ke kterým se také upíná největší pozornost.

Nové radní si lidé volili tam, kde žádné volební uskupení nezískalo v prvním kole alespoň polovinu hlasů. Starostové a obecní zastupitelé jsou ve Francii voleni na šest let.

Nejnovější
