Laviny si v Rakousku vyžádaly nejméně čtyři oběti, dva Čechy zranily

Laviny v Rakousku zabily nejméně čtyři lidi. Tři lidé zahynuli poblíž obce Sankt Anton am Arlberg, další lyžař zemřel v Nauders poblíž švýcarských hranic. Informovaly o tom v pátek agentury AFP a APA. Lyžař podle nich pocházel z Německa a jeho syn je těžce zraněn. Národnost dalších tří obětí agentury neupřesnily. Rakouská policie uvedla, že lavina zranila také dva Čechy.
Lavina v tyrolském Sankt Anton zasypala celkem pět lidí. APA nejprve informovala o dvou obětech a dalších třech přeživších v péči lékařů. Následně uvedla, že třetí osoba, kterou tato lavina smetla, zemřela v nemocnici. Zástupci místních úřadů lavinu označili za obrovskou. Zpočátku nebylo jasné, kolik lidí se na svahu ve skutečnosti nacházelo, takže u laviny zasahovaly tři vrtulníky a čtyři oddíly horské záchranné služby.
V Nauders strhla lavina 42letého německého lyžaře a jeho 16letého syna, kteří se pohybovali mimo sjezdovku. APA píše, že je sesuv sněhu smetl až 300 metrů daleko. Zatímco mladík zůstal ležet zraněný na povrchu sněhu, jeho otec byl částečně zasypán. Záchranářům se nepodařilo ho oživit.
Tyrolská policie informovala, že lavina v Kaltenbachu zranila dva snowboardisty z Česka. V lyžařském areálu Hochzillertal se 48letý muž se 47letou ženou vydali mimo sjezdovku. Tam oba strhla lavina. Vyprostit se zvládli sami, žena však utrpěla těžké zranění nohy. Další sportovci jim poskytli první pomoc a horská služba následně zraněnou Češku přepravila záchranným vrtulníkem do nemocnice ve městě Schwaz.
Další zraněné si laviny vyžádaly také v Alpbachu, Fügenbergu nebo Kapplu. Jen za páteční dopoledne zasahovali záchranáři u 32 lavin, od minulého pátku museli vyjet k přibližně 200 lavinovým neštěstím.
Sníh v pátek v zemi na několik hodin přerušil provoz letiště Schwechat ve Vídni. Zrušeno bylo přibližně 150 spojů. Vydatné sněžení způsobilo komplikace také na silnicích, na mnoha místech uvázly na kluzkém povrchu kamiony, které zablokovaly silnice.
V Tyrolsku v okrese Reutte lavina zasáhla autobus projíždějící po silnici a odsunula ho z ní. Nikomu z 12 lidí ve vozidle se nic nestalo, uvedl policejní mluvčí.
V sobotu bude ve velké části Tyrolska, zejména ve vyšších polohách, nadále platit druhý nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí. Spolková země i záchranáři apelují na zimní sportovce, aby se zdrželi horských túr a jízdy ve volném terénu.
ŽIVĚZvažuji omezený vojenský úder, připustil Trump. Írán chce přimět k nové jaderné dohodě
Americký prezident Donald Trump v pátek řekl, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán, ale bližší podrobnosti o možném americkém útoku nesdělil. Informovala o tom agentura Reuters. Spojené státy jsou podle dvou nejmenovaných amerických zdrojů Reuters v pokročilé fázi plánování vojenské akce namířené proti Íránu. Možnosti zahrnují cílené útoky na jednotlivce i svržení teokratického režimu.
ŽIVĚOpozice nevěří, že Babiš vyřešil střet zájmů dostatečně, varuje před následky
Premiér Andrej Babiš (ANO) vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Opoziční lídři ale nepovažují střet zájmů za vyřešený, zůstávají otázky a pochybnosti. Například kolem nezveřejněného statutu fondu. Právní konstrukt podle nich nedává jistotu, že Česko na věc nedoplatí. „Slova Andreje Babiše, že má střet zájmů vyřešený, neznamenají nic,“ podotkl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Menšík Alcaraze nevyzve, v Dauhá skončil v semifinále. Kopřiva se v Brazílii utká o finále
Tenista Jakub Menšík v semifinále v Dauhá na výhru nad světovou dvojkou Jannikem Sinnerem nenavázal a s Arthurem Filsem prohrál 4:6 a 6:7. Toho ve finále čeká Carlos Alcaraz. Vít Kopřiva ve čtvrtfinále v Riu de Janeiro porazil dvakrát 6:4 Argentince J. M. Cerúndola a podruhé v kariéře postoupil do semifinále.
ŽIVĚZmařené atentáty: Ukrajina a Moldavsko zadržely deset podezřelých, jednali na příkaz Moskvy
Bezpečnostní složky zatkly na Ukrajině a v Moldavsku deset lidí podezřelých z plánování atentátů na ukrajinské činitele, veřejně známé osoby i cizince. Podle ukrajinské prokuratury podezřelí jednali na příkaz Moskvy. Mezi možnými cíli byl i představitel vojenské rozvědky Andrij Jusov. Rusko se k obvinění nevyjádřilo.
ŽIVĚ14. den ZOH: Šance jediné české závodnice v short tracku zhatil bolestivý pád
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.