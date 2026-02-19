Smrtelné sněhové nebezpečí na horách. Laviny zabíjely v Evropě i v Americe

Sněhové laviny zabíjejí napříč Evropou a Spojenými státy. Jen za poslední týden si vyžádaly téměř dvě desítky lidských životů. Nejhorší katastrofa se stala v Kalifornii nedaleko jezera Tahoe, kde v úterý o život přišlo osm lyžařů.
Spojené státy mají za sebou nejhorší lavinové neštěstí za posledních 45 let. Celkem osm lyžařů přišlo v úterý o život v severní Kalifornii, když se kolem půl dvanácté dopoledne místního času, asi 16 kilometrů severně od jezera Tahoe, utrhla masivní lavina.
Sníh zasáhl skupinu 15 lyžařů, kteří byli na třídenním lyžařském výletu ve volné přírodě. Šest lidí, včetně čtyř instruktorů, se podařilo zachránit, dva z nich skončili v nemocnici. Po jednom členovi skupiny se stále pátrá, i když záchranáři nepředpokládají, že by mohl být ještě naživu.
Skupina se do hor vydala i přes varování místního lavinového centra, které na úterý vydalo výstrahu. „Dnes (v úterý, pozn. red.) se nedoporučuje cestovat v lavinové oblasti ani v její blízkosti. V příštích 24 hodinách se očekává rozsáhlý cyklus přírodních lavin,“ uvedlo centrum podle stanice BBC.
Laviny zabíjely také v Evropě
Nebezpečí lavin zdaleka nehrozí pouze ve Spojených státech. Dramatické záběry z lyžařského střediska Courmayeur v italských Alpách ukazují, jaký zmatek může vyvolat nečekaná lavina. Na záběrech je vidět, jak lidé čekají na lanovku, zatímco se na ně z blízké hory rychle valí velký sněhový mrak.
Po chvíli se vlna sněhu přežene přes skupinu lyžařů. Někteří se před lavinou snaží uprchnout, jiní jen nevěřícně stojí a přihlížejí. Tentokrát měli návštěvníci střediska Courmayeur štěstí. Nešlo totiž přímo o masu sněhu a ledu; padající lavina vytvořila prachový mrak, který způsobuje nanejvýš obtížné dýchání.
Tři francouzští lyžaři, kteří se ve chvíli, kdy se lavina utrhla, pohybovali ve stejném středisku mimo upravené sjezdovky, ale takové štěstí neměli. Italští záchranáři uvedli, že dva muži ve věku 29 a 31 let zahynuli přímo pod lavinou. Třetí zemřel v nemocnici v Turíně.
Další oběti si vyžádaly také laviny v Rakousku. Ve středu tam zahynuli celkem tři lyžaři. Dva mrtví jsou hlášeni v Tyrolsku a jeden ve spolkové zemi Vorarlbersko. Oběťmi jsou dva Němci a Nizozemec. Jenom v Tyrolsku se do středy odpoledne utrhlo více než 30 lavin, píše rakouský list Kronen Zeitung.