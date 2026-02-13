Přeskočit na obsah
13. 2.
Zahraničí

Český horolezec zahynul pod Gerlachovským štítem. Smetla ho lavina

Zahraničí,ČTK

Český horolezec v pátek zemřel po pádu laviny ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Dvaatřicetiletého muže strhla uvolněná sněhová masa v oblasti nejvyšší slovenské hory Gerlachovský štít, informovala místní Horská záchranná služba (HZS). V nedávné době se jedná o další případ ve Vysokých Tatrách, před týdnem zde lavina zabila dva maďarské turisty.

Lavina. Ilustrační foto.
Český horolezec podle HZS nejprve spolu se svým kolegou vylezli jedním ze žlebů. Následně první z této dvojice spadl s lavinou. Záchranáře k místu neštěstí dopravil vrtulník.

„Lavina muže zcela nezasypala a na laviništi byl lokalizován ještě ze vzduchu. Neměl však zachovány základní životní funkce, horští záchranáři proto ihned zahájili resuscitaci, v níž pokračovali i během leteckého transportu do Starého Smokovce,“ uvedla HZS. Dodala, že na heliportu pacienta převzala posádka sanitky, muže se však zachránit nepodařilo.

Ve Vysokých Tatrách platilo zvýšené riziko padání lavin, tedy třetí stupeň z pětidílné škály. Uvedená dvojice horolezců neměla podle HZS lavinovou výbavu.

„Dnes odpoledne došlo ve vysokohorském prostředí v oblasti Lavínová lávka na Gerlachovském štítu k pádu laviny, při které zahynul 32letý muž z České republiky,“ napsalo na síť Facebook Krajské ředitelství policie v Prešově.

Police podle něj nehodu intenzivně vyšetřuje. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování však není v tuto chvíli možné poskytnout další informace, dodali policisté.

Před týdnem ve Vysokých Tatrách zemřeli dva maďarští turisté. K nehodě rovněž došlo při pádu mohutné laviny, která se krátce po jedenácté hodině dopoledne uvolnila v oblasti Zlomiskové doliny pod vrcholem Tupá ve Vysokých Tatrách. Informoval o tom server sme.sk, podle nějž se jednalo o dva muže ve věku 30 a 37 let.

Na místo ihned po pádu laviny vyrazili záchranáři, dvojici mužů už ale nedokázali pomoci, napsal server noviny.sk.

