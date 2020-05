Johnsonův poradce s příznaky cestoval 400 km. Rozhořčení Britové žádají rezignaci

Ve Spojeném království je v pondělí kvůli státnímu svátku volno, britský premiér Boris Johnson si ale příliš klidu neužívá. Místo soustředění se na postupné rozvolňování koronavirových omezení čelí tlaku kvůli skandálu jeho klíčového politického poradce Dominica Cummingse. Ten platná omezení ignoroval, dokonce v době, kdy byl sám nemocný a potenciálně nakažlivý.

Míru, do jaké zjištění o Cummingsově počínání ovlivňuje veřejné mínění v zemi, ilustruje titulní strana bulvárního deníku Daily Mail. "Na jaké planetě žijí?" zní titulek s odkazem na informace, že premiérův poradce porušil karanténní opatření hned dvakrát a premiér ho za to odmítá potrestat. List je přitom Konzervativní straně za normálních okolností výrazně nakloněn a pravidelně ji podporuje ve volbách.

Skandál propukl minulý pátek večer, když britské deníky Daily Mirror a The Guardian napsaly, že Cummingse vyšetřuje policie kvůli podezření, že porušil vládní koronavirová pravidla. Odcestoval totiž ze svého bydliště v Londýně do 430 kilometrů vzdáleného severoanglického hrabství Durham za svými rodiči. Cestu s manželkou a čtyřletým synem podnikl, ačkoliv už tehdy měl příznaky nemoci covid-19.

Boris Johnson svého poradce, klíčovou postavu referenda o brexitu a architekta vítězství britských konzervativců v parlamentních volbách vloni v prosinci, opakovaně obhajuje. "Věřím, že v každém ohledu jednal odpovědně, podle zákona a s ohromujícím cílem zastavit šíření viru a zachránit životy," prohlásil premiér na tiskové konferenci v neděli večer.

Vyjádřil přitom pochopení pro Cummingsovy "otcovské instinkty", které mu prý velely v počátcích nákazy zajistit pro syna hlídání z obavy, kdo by se o něj postaral, až s manželkou vážně onemocní. Sám Cummings na veřejnosti promluvil v pondělí odpoledne. Řekl, že v té době na koronavirus nebyl testovaný a že se snažil postupovat tak, aby to bylo pro jeho okolí co nejbezpečnější. U rodičů prý bydlel na izolované chatě, kde se jeho zdravotní stav zhoršil a následně vyhledal nemocnici.

Poradce se koronavirem nakazil těsně poté, co jím onemocněl i sám britský premiér. Ten přitom o něco dříve varoval před tím, aby lidé své děti svěřovali starším příbuzným, pro které je koronavirus zvlášť nebezpečný. Johnson pak na tiskové konferenci zcela ignoroval otázky novinářů i veřejnosti na to, jestli je možné, že se Cummingsovi na dlouhé cestě s malým dítětem nikde nezastavili. Sám Cummings pak v pondělí uvedl, že k žádné zastávce nedošlo.

Faktický zákaz vycházení s výjimkou nákupu jídla nebo léků, který už v té době v Británii platil, podobnou cestu zapovídá. Za porušení pravidla hrozí Britům ještě stále pokuta několika desítek liber, řádově stovky korun. Tu ale mohou úřady zvýšit na v přepočtu bezmála 30 tisíc korun, pokud by dotyčný karanténu porušil podruhé. A přesně to osmačtyřicetiletý Cummings udělal, když se v průběhu dubna podle zjištění novinářů vypravil i s rodinou na výlet na hrad Barnard Castle. Že k tomu došlo, poradce popírá. V pondělním prohlášení uvedl, že jel jen na krátkou projížďku, aby zjistil, zda má dost sil na návrat do Londýna. Chápe, že mnoho Britů cítí kvůli této situaci naštvaní, ale věří, že v jeho situaci jednal správně a neporušil zákony.

Cummings se do práce vrátil v polovině dubna, jeho partnerka, novinářka Mary Wakefieldová, o zkušenosti s nemocí napsala článek do konzervativního magazínu Spectator. "(Dominic) nemohl vstát z postele. Deset dní ležel bez hnutí s vysokou horečkou a křečemi. Mohl dýchat, ale jen omezeně a mělce," napsala Wakefieldová bez odkazu na místo, kde rodina nemoc prožila.

Odstupte

Premiér se během víkendu snažil celou kauzu utlumit, nicméně tlak od opozice i vlastních konzervativců se stále zvětšuje. Nejméně 17 vlivných vládních poslanců už Cummingse a s ním i Johnsona zkritizovalo veřejně. Podle některých z nich by poradce měl skončit ve funkci, ačkoliv jeho rady a analytická práce v minulosti významně pomohly straně vyhrát volby.

"Lidem bylo řečeno, aby v tomhle těžkém čase národní krize něco obětovali. A tyhle oběti opravdu nebyly otázkou instinktu. Prostě nám bylo nařízeno dodržovat vládní pravidla," řekl serveru BBC poslanec David Warburton. Jeho otec na koronavirus zemřel. Británie je podle počtu mrtvých nejvíce zasaženou zemí hned po Spojených státech.

Premiér Johnson ale zatím zůstává svému poradci loajální, jak píše v analýze list Financial Times. Podle ní si Johnson uvědomuje, jak zásadní je autor několika kampaní pro jeho politický úspěch. "Cummings udělal víc než kdokoliv jiný, aby Johnsona dostal do premiérského úřadu," hodnotí tento ekonomický deník.

Míra vzteku, kterou vyjadřují konzervativní politici v neoficiálních prohlášeních, je přitom podle serveru Politico a listu The Telegraph ještě mnohem větší. Čelí totiž v některých případech stovkám e-mailů od rozhořčených voličů a obávají se kvůli tomu, že aféra může stranu velmi poškodit. Podporu Cummingsovi zatím kromě Johnsona vyjádřili také někteří ministři.

Nezvládnutá zkouška vlády

Dominic Cummings není prvním britským vládním představitelem, který v časech pandemie porušil pravidla. Epidemiolog Neil Ferguson odstoupil v květnu poté, co byl přistižen, jak porušuje karanténu, aby se mohl setkat se svou milenkou.

Skotská epidemioložka Catherine Calderwoodová rezignovala ještě v dubnu poté, co se vydala do svého druhého bydliště. Oba pak veřejně prohlásili, že litují svých činů, které mohly mít negativní dopad na důvěru a ochotu běžných obyvatel striktní pravidla dodržovat.

A právě vědci, včetně poradního sboru britské vlády, už Cummingse za jeho počínání a neochotu přiznat selhání odsoudili. Stejně tak biskupové anglikánské církve, policie nebo 270 tisíc signatářů v neděli večer zveřejněné petice. Také konzervativní magazín Spectator mezitím zveřejnil komentář s titulkem "Proč Dominic Cummings musí skončit".

Podle šéfa opozičních labouristů Keira Starmera jsou události zkouškou pro Borise Johnsona. "A ten ji nezvládl," je přesvědčen. Od vlády požaduje oficiální prošetření událostí.

Video: Johnson je jako rocková hvězda, říká Žantovský