Zachránily mě litry kyslíku, popsal Johnson nákazu. Po svých lékařích pojmenoval syna

Asi desetiletého chlapce, který spadl do přibližně pět metrů hluboké studny, zachraňovali v sobotu odpoledne hasiči v části Aše Mokřiny. Spustili se za dítětem do studny, zajistili ho a vytáhli ven na laně. Prochladlé dítě převzala posádka záchranné služby. Hasiči o tom informovali na svém webu.

Mluvčí záchranné služby Radek Hes ČTK řekl, že dítě bylo prochladlé, nemělo žádné zjevné zranění. Záchranáři ho v doprovodu jeho matky převezli do chebské nemocnice. Okolnosti případu na místě zjišťovali také policisté, uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Dítě bylo u studny s dalším chlapcem, který ihned po pádu kamaráda do studny běžel k nedalekému domu pro pomoc. Tamní obyvatelé zavolali na tísňovou linku. Chlapci ve studni se podařilo vytáhnout se nad hladinu vody a držel se uvnitř studny trubky až do příjezdu tří jednotek hasičů. Záchranná akce trvala od nahlášení na tísňovou linku do vyproštění dítěte třináct minut, dodali hasiči.