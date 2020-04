Uzdravený Boris Johnson promluvil k národu: Buďme trpěliví, opatření musí dál platit

Británie se zdá být z nejhoršího venku, omezení zavedená v boji proti koronaviru ale musí zůstat v platnosti a jednotlivci i firmy musí být trpěliví. S takovým vzkazem v pondělí vystoupil premiér Boris Johnson, který se po třítýdenní absenci způsobené nemocí covid-19 vrací do čela kabinetu.

Johnson zároveň nepochybuje, že pokud Britové zachovají "odhodlání a odvahu" z posledních týdnů, Spojené království z krize vyjde "silnější, než kdy bylo".

Johnson byl po nákaze koronavirem SARS-CoV-2 před třemi týdny hospitalizován a několik dní dokonce strávil na jednotce intenzivní péče. Všechny jeho zdravotní potíže už ale podle ranního prohlášení jednoho z vládních představitelů pominuly. Premiér měl před sebou na konci rekonvalescence řadu naléhavých úkolů a bude muset čelit nejrůznějším otázkám ohledně strategie pro obnovování ekonomických a společenských aktivit či dosavadního počínání kabinetu.

V Downing Street premiér uvedl, že země má na dosah první výrazný úspěch. Státní zdravotnický systém NHS podle něj i díky úsilí celého obyvatelstva extrémní situaci zvládl, přičemž počet nových hospitalizací aktuálně klesá stejně jako počet nejvážnějších případů covid-19.

Johnson hovořil o velké příležitosti, ale také o momentu "maximálního rizika", ve kterém nelze i přes pozitivní signály polevit. Zejména podnikatele a firmy vyzval k trpělivosti. Vláda ohledně dalšího postupu v příštích dnech poskytne "mnohem více" informací a bude rozhodnutí přijímat s "maximální možnou transparentností".

"Vím, že je to těžké. Chci ekonomiku znovu rozpohybovat co nejrychleji," citovala Johnsona zpravodajská společnost BBC. V Británii už déle než měsíc platí omezení pohybu lidí, zavřené jsou školy, restaurace i další postradatelné podniky. Restrikce zůstanou přinejmenším do 7. května.