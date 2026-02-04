Izraelské údery v Gaze mají další oběti, zahynulo devět lidí

Izraelské útoky na severu a jihu Pásma Gazy si podle palestinské civilní obrany ve středu brzy ráno vyžádaly devět mrtvých, včetně tří dětí, a 31 zraněných. Izraelská armáda uvedla, že údery provedla poté, co byli její vojáci ostřelováni a jeden důstojník těžce zraněn, napsala agentura AFP.
O útocích informovala civilní obrana, což je záchranná služba podřízená Hamásu. Izraelská armáda uvedla, že „provedla přesné útoky poté, co teroristé zahájili palbu na vojáky“.
V Pásmu Gazy platí od loňského 10. října příměří mezi teroristickým hnutím Hamás a Izraelem. Válka vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci Hamásu zaútočili na jih Izraele, kde zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda zabila víc než 71 tisíc Palestinců. Jde o údaje ministerstva zdravotnictví v Gaze, které považují za věrohodné mnozí mezinárodní experti i OSN a minulý týden je za hodnověrný odhad označila i izraelská armáda. Podle nevládních organizací bylo mezi palestinskými oběťmi 80 procent civilistů.
I po vyhlášení příměří se Izrael a Hamás obviňují z opakovaného porušování klidu zbraní. Palestinské úřady uvedly, že od té doby izraelské údery zabily přes 500 Palestinců.
Dne 14. ledna začala platit druhá fáze dvacetibodového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, která se zaměří na odzbrojení všech uskupení a demilitarizaci, vznik palestinské technokratické vlády spravující Gazu a obnovu této oblasti. První fáze zajistila příměří, humanitární pomoc a návrat rukojmích unesených do Gazy.
ŽIVĚSchůzka na Hradě: Pavel a Babiš řeší spory kolem ministra Macinky
Na Pražském hradě začalo ve středu ráno jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Setkání vyvolaly události minulého týdne, kdy Pavel zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Prezident uvedl, že zprávy považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Babiš se chce domluvit na společném fungování.
Proč Serena mlží o návratu na kurty? Má nějaký záměr, tuší Šafářová
Ta zpráva na konci minulého roku prolétla tenisovým světem jako lavina. Serena Williamsová se ve 44 letech opět přihlásila do antidopingového programu, který je nutný pro start na profesionálních turnajích. Americká legenda spekulace o comebacku okamžitě popřela a mlžila i v nedávném rozhovoru v show Today. Podle bývalé české tenistky Lucie Šafářové ale Williamsová určitě něco chystá.
ŽIVĚRusko znovu útočilo drony, při nočním útoku zahynuli dva lidé
Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu 105 drony, oznámilo ráno ukrajinské letectvo. Při útoku v Dněpropetrovské oblasti dva lidé zahynuli a dva další byli zraněni, informovaly ráno tamní úřady. Děje se tak před zahájením druhého kola přímých třístranných rozhovorů zástupců Ukrajiny, USA a Ruska v Abú Dhabí o možném ukončení války.
Trump staví největší soukromou armádu na světě, říká Kocábová. Mluví o občanské válce
Napětí v USA se podle spisovatelky a scenáristky Natálie Kocábové dlouhodobě stupňuje a v posledních týdnech dosahuje nové intenzity. Protesty proti postupům imigračních agentů ICE podle ní nezačaly náhle, ale probíhají soustavně už měsíce. „Lidé začali protestovat vlastně okamžitě v únoru. Protestují soustavně rok, ve velkých i malých skupinách, mají harmonogramy,“ popisuje Kocábová.
Rakovině lze předcházet: prevence hraje klíčovou roli, ukazují data WHO
Téměř každému čtvrtému případu rakoviny se dá zabránit, pokud se lidé budou vyhýbat rizikovým faktorům, jako je kouření, pití alkoholu, znečištění ovzduší a některé infekce. Ve zprávě to uvedla ve středu Světová zdravotnická organizace (WHO).