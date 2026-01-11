Přeskočit na obsah
11. 1. Bohdana
Zahraničí

Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti, Írán varoval USA před útokem

ČTK

Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by Spojené státy zasáhly v Íránu, kde se konají největší protivládní demonstrace za několik let. Napsala to dnes agentura Reuters, která se odvolává na tři izraelské zdroje obeznámené se situací.

Írán raketa
Írán raketaFoto: X01277
Teherán navíc varoval, že by jakýkoliv útok vedl k íránské odvetě proti Izraeli a proti americkým základnám v regionu.

Americký prezident Donald Trump v posledních dnech opakovaně pohrozil intervencí a varoval Teherán, aby proti demonstrantům nepoužil násilí. V sobotu řekl, že Spojené státy jsou připravené pomoci. Americká média tentýž den s odvoláním na anonymní úředníky uvedla, že Trump dostal vojenské možnosti útoku na Írán, ale že se ještě nerozhodl.

O možnosti amerického zásahu v Íránu v sobotu v telefonickém rozhovoru mluvili také izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr zahraničí USA Marco Rubio, uvedl jeden ze zdrojů.

A předseda parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf poslancům řekl, že by Teherán reagoval odvetou na „legitimní cíle“, jako je Izrael a také americké vojenské základny. Postoj k USA dali najevo i poslanci, kteří na zasedání parlamentu podle agentury AP skandovali „Smrt Americe“.

Reuters poznamenává, že zdroje neuvedly, co v praxi znamená vysoká pohotovost izraelských sil. Izrael a Írán proti sobě loni v červnu vedly dvanáctidenní válku.

Podle údajů neziskové organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) už si násilnosti provázející celostátní demonstrace proti íránskému režimu vyžádaly nejméně 116 mrtvých a přes 2600 zadržených.

Protesty, které jsou za poslední tři roky jedny z největších, zahájili 28. prosince v Teheránu obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů. Demonstrace se pak změnily v protivládní.


