Íránci dál protestují, tamní vláda vyhrožuje ochranou "národních zájmů"

Íránská armáda prohlásila, že bude chránit národní zájmy země, strategickou infrastrukturu a veřejný majetek, zatímco v zemi pokračují rozsáhlé protivládní protesty a trvá přerušení internetového a telefonického spojení.
Bývalý korunní princ Rezá Pahlaví Íránce z exilu vyzval, aby vyšli do ulic i dnes a v neděli. Počet obětí demonstrací proti teokratickému režimu, které jsou největší od roku 2022 a trvají už téměř dva týdny, mezitím stoupl nejméně na 65, uvedla agentura AP.
Íránská státní televize teprve v pátek prolomila mlčení o demonstracích, přičemž tvrdila, že násilnosti a požáry v ulicích rozpoutali "terorističtí agenti" Spojených států a Izraele. Íránský režim pak pohrozil, že proti demonstrantům tvrdě zasáhne.
Armáda v prohlášení podle Reuters kromě závazku o ochraně „národních zájmů“ také vyzvala obyvatele k ostražitosti vůči tomu, co nazvala „nepřátelským spiknutím“.
Íránské Revoluční gardy, od armády oddělená elitní složka ozbrojených sil, pak ve vysílání státní televize varovaly, že ochrana výdobytků revoluce z roku 1979 a bezpečnosti země je „nepřekročitelnou linií“.
Podle organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící v USA při protestech zemřelo již nejméně 65 lidí, včetně příslušníků bezpečnostních složek, a přes 2300 bylo zatčeno. Íránská státní televize podle agentury AP informovala o ztrátách v řadách bezpečnostních sil a zároveň popisovala, že pořádkové síly mají situaci v zemi pod kontrolou.
„Obsaďte veřejný prostor“
Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a představitel íránské opozice, jehož výzvy podle pozorovatelů už ve čtvrtek a v pátek mobilizovaly nebývalé množství lidí, Íránce opět vyzval, aby v protestech vytrvali.
V příspěvku na X je vybídl, aby v sobotu a v neděli večer znovu „všichni vyšli do ulic a obsadili veřejný prostor“, a zdůraznil, že „cílem už není jen demonstrovat v ulicích, ale obsadit centra měst a udržet je“. Zaměstnance klíčových průmyslových odvětví pak vyzval ke generální stávce.
Íránská vláda ve čtvrtek odřízla zemi od internetu i mezinárodního telefonního spojení, což výrazně ztěžuje kontakt s lidmi uvnitř islámské republiky. Z Íránu živě vysílá katarská stanice Al-Džazíra, podle AP to je však zřejmě jediné zahraniční médium, kterému je umožněno pracovat. Podle nevládní organizace pro kybernetickou bezpečnost Netblock trvá výpadek internetu už přes 36 hodin.
Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v pátečním projevu odvysílaném státní televizí ostře kritizoval Spojené státy. Americký prezident Donald Trump íránskému režimu opakovaně pohrozil, že v případě zabíjení demonstrantů Spojené státy tvrdě zasáhnou. Podle některých komentátorů to až dosud přimělo íránské vůdce k poměrně nejednoznačné reakci na protesty.
„Spojené státy podporují statečný íránský lid,“ napsal americký ministr zahraničí Marco Rubio na síti X. Jeho resort pak v jiném příspěvku varoval: „Nezahrávejte si s prezidentem Trumpem. Když řekne, že něco udělá, myslí to vážně.“
Sparta v přípravě porazila Ústí, trefil se i nováček Vojta
Fotbalisté pražské Sparty v úvodním zápase zimní přípravy porazili druholigové Ústí nad Labem 3:0. Druhý celek nejvyšší soutěže v tréninkovém areálu na Strahově po celou dobu dominoval, jednu branku si připsala nejčerstvější posila do útoku Matyáš Vojta. Trefili se i Martin Suchomel a Jakub Martinec.
Netypický Rus, zíral Bowman. Útočníkův kousek by nesvedl Jágr, Gretzky ani Mario
V pondělí večer místního času vyvěsí Detroit Red Wings pod strop své haly jednadevadesátku Sergeje Fjodorova, jednoho z nejpozoruhodnějších mužů v historii NHL. Ruský centr sice nikdy neovládl bodování základní části, v devadesátých a nultých letech ale vynikal až neuvěřitelnou všestranností. Jeden z jeho kousků se doteď vymyká pořádkům ledního hokeje na nejvyšší úrovni.
Největší senzace v historii FA Cupu. Obhájce titulu vypadl s týmem ze šesté ligy
Fotbalisté Crystal Palace loňský triumf v Anglickém poháru nezopakují. V novém ročníku ztroskotali hned na první překážce, když prohráli ve 3. kole 1:2 na hřišti Macclesfieldu ze šesté ligy.
Místa činu: Po stopách spartakiádního vraha. Jak dnes vypadají ulice, kde zabíjel?
Napadl celkem 11 žen, tři z nich zavraždil. Za své zločiny si odseděl devět let ve vězení, podstoupil kastraci a nyní žije na svobodě. Jiřímu Strakovi se začalo říkat spartakiádní vrah, jelikož své oběti zabíjel v období chystajícího se masového tělocvičného vystoupení. Od vražd letos uplyne právě 40 let. V galerii Aktuálně.cz se můžete podívat, jak místa Strakových zločinů vypadají v současnosti.
ŽIVĚSněžení komplikuje dopravu v celé republice, v Praze havarovala sanitka s pacienty
Dvě dopravní nehody pak krátce po poledni omezily provoz na Pražském okruhu, kde se srazilo šest aut, a u bývalého žižkovského nákladového nádraží, kde se střetla sanitka a dvě auta, řekla mluvčí policie Eva Kropáčová.