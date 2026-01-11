Írán bude znepokojeným lidem naslouchat, slíbil prezident a varoval před "výtržníky"

Íránští představitelé budou znepokojeným lidem naslouchat, někteří výtržníci se ale snaží zničit celou společnost, řekl podle tiskových agentur íránský prezident Masúd Pezeškján.
Reagoval tak na protesty, které v posledních dvou týdnech přerostly z lokálních nepokojů kvůli chřadnoucí ekonomice v rozsáhlé protirežimní demonstrace po celé zemi. Podle nevládních skupin si už vyžádaly stovky obětí.
„Lidé mají obavy, měli bychom si s nimi sednout, a je-li to naší povinností, měli bychom jejich obavy vyřešit,“ řekl Pezeškján v rozhovoru, který dnes odvysílala íránská státní televize.
„Ale vyšší povinností je nedovolit skupině výtržníků, aby přišli a zničili celou společnost,“ dodal. Televize původně avizovala, že rozhovor odvysílá už v sobotu, ale nakonec tak učinila až v neděli, poznamenala agentura AP.
„Lidé by neměli dovolit výtržníkům destabilizovat společnost. Lidé by měli důvěřovat naší vůli nastolit spravedlnost,“ citovala z rozhovoru agentura AFP. Agentura Reuters zdůraznila Pezeškjánova slova, že Spojené státy a Izrael chtějí nařizováním nepokojů v Íránu zasít chaos a rozvrat, a jeho výzvu Íráncům, aby se distancovali od „výtržníků a teroristů“.
Takové výroky značí nápadné přitvrzení postoje ze strany prezidenta, který byl až dosud považován za představitele umírněného a reformního křídla teokratického režimu, uvedla AP.
Současné protesty jsou největší od demonstrací z přelomu let 2022 a 2023, které následovaly po smrti mladé Íránky Mahsy Amíníové v policejní cele. Roznětkou nynějších nepokojů se staly 28. prosince protesty obchodníků v Teheránu rozhořčených poklesem hodnoty domácí měny rijál. Postupně se k nim ovšem přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a nepokoje přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi.
Hasiči v neděli ráno dostali na povrch zraněného z jeskyně v Moravském krasu
Hasiči dostali zraněného muže z běžně nepřístupné jeskyně u Rudice na Blanensku v Moravském krasu na povrch. Je v rukou záchranářů. Informovali o tom kolem 08:40 na sociální síti X.
ŽIVĚUkrajinci zaútočili na ruské ropné plošiny v Kaspickém moři
Ukrajinské síly zaútočily na tři vrtné plošiny ruské společnosti Lukoil v Kaspickém moři. Informoval o tom generální štáb ukrajinské armády. "Tato zařízení se podílejí na podpoře ruské okupační armády. Byly zaznamenány zásahy. Rozsah škod se upřesňuje," napsal generální štáb na platformě Telegram.
Ropa z Venezuely už nebude. Uzavřete dohodu, dokud je čas, vzkázal Trump Kubě
Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely.
Povzbuzení před olympiádou. Česká štafeta zajela nejlepší výsledek v sezoně
Biatlonisté Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Vítězslav Hornig skončili na Světovém poháru v Oberhofu šestí ve štafetě. Zhruba měsíc před začátkem olympijských her je to jejich nejlepší výsledek v sezoně. Ztratili 25,5 sekundy na vítězné Norsko, které triumfovalo navzdory dvěma trestným okruhům.