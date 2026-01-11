Přeskočit na obsah
Zahraničí

Írán bude znepokojeným lidem naslouchat, slíbil prezident a varoval před "výtržníky"

ČTK

Íránští představitelé budou znepokojeným lidem naslouchat, někteří výtržníci se ale snaží zničit celou společnost, řekl podle tiskových agentur íránský prezident Masúd Pezeškján.

Iran's President Masoud Pezeshkian speaks during an interview with the state TV, amid protests, in Tehran
Íránský prezident Masúd Pezeškján během televizního projevu k národu.Foto: REUTERS
Reagoval tak na protesty, které v posledních dvou týdnech přerostly z lokálních nepokojů kvůli chřadnoucí ekonomice v rozsáhlé protirežimní demonstrace po celé zemi. Podle nevládních skupin si už vyžádaly stovky obětí.

„Lidé mají obavy, měli bychom si s nimi sednout, a je-li to naší povinností, měli bychom jejich obavy vyřešit,“ řekl Pezeškján v rozhovoru, který dnes odvysílala íránská státní televize.

„Ale vyšší povinností je nedovolit skupině výtržníků, aby přišli a zničili celou společnost,“ dodal. Televize původně avizovala, že rozhovor odvysílá už v sobotu, ale nakonec tak učinila až v neděli, poznamenala agentura AP.

„Lidé by neměli dovolit výtržníkům destabilizovat společnost. Lidé by měli důvěřovat naší vůli nastolit spravedlnost,“ citovala z rozhovoru agentura AFP. Agentura Reuters zdůraznila Pezeškjánova slova, že Spojené státy a Izrael chtějí nařizováním nepokojů v Íránu zasít chaos a rozvrat, a jeho výzvu Íráncům, aby se distancovali od „výtržníků a teroristů“.

Takové výroky značí nápadné přitvrzení postoje ze strany prezidenta, který byl až dosud považován za představitele umírněného a reformního křídla teokratického režimu, uvedla AP.

Současné protesty jsou největší od demonstrací z přelomu let 2022 a 2023, které následovaly po smrti mladé Íránky Mahsy Amíníové v policejní cele. Roznětkou nynějších nepokojů se staly 28. prosince protesty obchodníků v Teheránu rozhořčených poklesem hodnoty domácí měny rijál. Postupně se k nim ovšem přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a nepokoje přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi.

