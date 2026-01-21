Přeskočit na obsah
Zahraničí

Italský soud zrušil v Bologni plošnou třicítku, město ji dostatečně neodůvodnilo

ČTK

Italský správní soud zrušil nařízení, jímž místní úřady v Bologni v roce 2024 zavedly ve většině tohoto města omezení rychlosti na nejvýše 30 kilometrů za hodinu. Podle soudu bylo toto opatření založeno na příliš obecných odůvodněních, informovala agentura APA.

Bologna
Bologna (ilustrační foto).Foto: Shutterstock
Soud zrušil jak podrobný dopravní plán nazvaný Citta 30, tak i jednotlivé vyhlášky, které před dvěma lety zavedly zóny s rychlostí 30 kilometrů za hodinu. Podle soudu se omezení týkalo asi 70 procent města a nezohlednilo specifické místní podmínky.

Ani pozitivní účinky, jako pokles nehod, soud nepovažoval za dostatečné zdůvodnění. Podle APA v prvním roce platnosti nařízení v ulicích Bologni nezemřel ani jeden chodec.

Rozhodnutí soudu o zrušení omezení rychlosti uvítala pravicová opozice na radnici v Bologni, kterou ovládá levice.

Program Citta 30 už před dvěma lety kritizoval i ministr dopravy a šéf krajně pravicové strany Liga Matteo Salvini, který ho označil za ideologický a vyzval k tomu, aby byla bezpečnost silničního provozu zajišťována se zdravým rozumem.

A zatímco omezení rychlosti vítali ekologové, taxikáři podali žalobu ke správnímu soudu a ten jim v úterý vyhověl.

Bologna byla prvním velkým italským městem, které zavedlo v ulicích omezení rychlosti na 30 kilometrů za hodinu. Stejný rychlostní limit platí od minulého týdne v centru Říma, i tam proti opatření mnozí, zejména taxikáři, kritizují.

