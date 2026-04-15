Když kanibal potká kosmonauta a cestují do vesmíru. Český projekt zaujal v Benátkách

Jako první Češi v historii vystaví Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein svou uměleckou instalaci v prestižním muzeu Fondazione Giorgio Cini na ostrově San Giorgio Maggiore v Benátkách. V konkurenci dalších světových projektů zaujali originálním propojením domorodého kmene ze Západní Papuy a Nové Guineje s kosmonauty z NASA. Ti spolu sdíleli zkušenosti cestování do vesmíru.
Vítězný projekt nese příznačný název – Jak se dotknout nebe. Výstava v Benátkách potrvá od 17. dubna do 12. července v bývalém bazénu Gandini. Zní to skoro jako vtip. Když domorodec z džungle potká kosmonauta a řeší, jak létají do vesmíru. Nápad propojit dva protipóly současné civilizace – domorodé kmeny z papuánské džungle s kosmonauty z NASA - dostala před lety vizuální umělkyně Barbora Šlapetová. Spolu s Lukášem Rittsteinem navštěvují kanibalské domorodce ze Západní Papuy už od devadesátých let minulého století a pohledem umělců mapují proměny, jimiž tato „prvobytně pospolná společnost“ za posledních třicet let prošla.
„Na Západní Papuu jsme s Lukášem začali jezdit od roku 1997. V roce 2001 jsme se dozvěděli, že kmen, který jsme navštěvovali, Yali Mek, disponuje schopností létat do nebe pomocí dýmu. Tehdy mi přišlo neuvěřitelné, že na začátku 21. století pořád existují lidé, kteří věří, že se takhle dostávají do kosmu. Oni neznají ještě ani kolo nebo zemědělství a v našem světě už existují letadla a rakety. Pro mě to byl spouštěcí moment, abych začala kontaktovat NASA a zkusila tyto dva světy a jejich zážitky konfrontovat,“ říká Barbora Šlapetová, jak celý projekt začal.
Jak se dostat do NASA?
Přesvědčit americký Národní úřad pro letectví a vesmír, aby s umělci z Česka spolupracoval, ale nebylo jednoduché. Šlapetové to zabralo dva roky. „Když jsem začala psát do NASA, myslím, že původně měli vzhledem k mému záměru podezření, že se mnou není něco v pořádku, takže napřed si vás fest prověřujou,“ směje se Barbora Šlapetová. Napřed si prý dopisovala s „čísly,“ prostřednictvím neosobně adresovaných e-mailů. „Potom se už začala objevovat v komunikaci jména, prověří si vás FBI a zhruba po dvou letech jsem si začala psát s konkrétními lidmi, protože pochopili, že jsem tak úporná, že na tom nápadu možná něco bude,“ popisuje Šlapetová, s jakou vytrvalostí se snažila domorodce z Papuy propojit se skutečnými kosmonauty.
Ve chvíli, kdy se pak dostala ke konkrétním osobám, tedy astronautům Koichi Wakatovi a Leroyovi Chiao, už spolupráce nabrala zcela reálnou podobu i novou dynamiku. „Papuánci se chtěli s kosmonauty setkat od začátku, ty jsme přesvědčovat nemuseli, a když jsme se k nim konečně dostali, Leroye a Koichiho jsme také přesvědčovat nemuseli, byli okamžitě okouzleni, protože jsou to elitní jedinci, jsou zvědaví, rádi cestují nejdál, co to jde, takže bylo vlastně nevyhnutelné, že se v budoucnosti potkají,“ usmívá se Šlapetová.
Češi poprvé
K reálnému setkání kosmonautů s kmenem Yali Mek došlo nejen na Papui, ale také během dvou telefonátů přímo z kosmické stanice ISS. I ty jsou součástí umělecké instalace, kterou Šlapetová s Rittsteinem odhalí 17. dubna v benátském muzeu Gandini na prestižní adrese ostrova San Giorgio Maggiore. V mezinárodní konkurenci si jejich projekt vybrala Nadace Giorgio Cini.
„Myslím, že je zaujalo hlavně naše téma, se kterým jsme vlastně kdysi předběhli dobu a teď je nanejvýš aktuální, tedy téma jakési fúze národů. Náš projekt je v době, která je až nemocná svou agresivitou, pozitivním pohledem na věc, na to, že se lidé na různých koncích planety a vlastně i časových os, mohou potkat a mohou si rozumět,“ vysvětluje ve Spotlightu Terezy Engelové vizuální umělkyně. Výstava Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina bude na ostrově San Giorgio Maggiore probíhat souběžně s prestižním benátským bienále. To je podle Barbory Šlapetové v posledních letech silně zpolitizované. I proto si váží toho, že jejich projekt si nadace vybrala sama a poběží mimo slavnou benátskou přehlídku národních kultur, jakkoliv časově souběžně. Od státu na projekt „Jak se dotknout nebe“ nedostali ani korunu, financovali ho svépomocí a prostřednictvím sponzorů. Šlapetová ho ale považuje za splněný sen. „Jsem unešená, že je možné dojít až tak daleko, že si člověk obrazně i reálně vybuduje jakousi soukromou katedrálu, protože my jsme naší expozici dali tvar katedrály, jež má dvacetimetrová nebesa. Je to obrovský experiment, nikde jsem zatím nic takového neviděla a jsem pyšná, že to můžeme vyzkoušet jako první.“
Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07 - 00:37 Úvod k Báře Šlapetové a projektu „Jak se dotknout nebe“ pro výstavu v Benátkách.
00:41 - 04:20 Propojení domorodého kmene Yali Mek z Papuy a kosmonautů z NASA; popis, jak domorodci „létají do nebe“ pomocí dýmu.
04:23 - 08:15 Proces navazování kontaktu s NASA a přesvědčování astronautů ke spolupráci na projektu.
08:15 - 13:00 Důvody pro cestování na Papuu a pozorované změny v kmeni Yali Mek za 20 let vlivem civilizace.
13:00 - 19:00 Zaznamenávání orální historie domorodců a realizace umělecké instalace v Benátkách včetně telefonátů z vesmíru a výstavy ve vesmíru.
19:00 - 27:30 Proces výběru pro výstavu v Benátkách, souvislost s bienále a kontroverze ohledně politiky v umění.
27:30 - 29:58 Závěr projektu, téma cestování časem a osobní pohled Báry Šlapetové na fyzické cestování do vesmíru.