Kdo dá víc? Automobilky se začaly předhánět se zárukami, ten nejodvážnější překvapil

Bude to už dvacet let, co Kia zaujala zákazníky bezprecedentní sedmiletou zárukou a výrazně tím změnila vnímání své značky. Postupně se k ní přidali i další výrobci a dlouhá záruka se stala silným konkurenčním nástrojem. Je to patrné zejména u čínských automobilek, které si tímto způsobem začaly budovat pozici na nových trzích. Zapátrali jsme, na co přesně různé značky lákají.
Když před dvaceti lety přijela na trh první Kia Cee’d, veškeré propagační materiály zdůrazňovaly sedmiletou záruku. Co na tom, že platila „jen“ na pohonné ústrojí. Byl to krok, který pomohl etablovat korejskou automobilku na evropském trhu a udělat z ní prodejní stálici zdaleka nejen v Česku.
Od roku 2010 navíc Korejci dávají sedmiletou záruku, aktuálně s omezením na 150 tisíc kilometrů (první tři roky jsou bez omezení, další čtyři roky platí limitovaný nájezd), standardně ke všem modelům a rovnou na celé auto.
Pomáhá to utužit důvěru zákazníků, zároveň je to ale také skvělý marketingový tah, na nějž zájemci o nové auto zkrátka slyší.
Od dob reklamy zdůrazňující číslo sedm uplynula řada let a ačkoliv se tak dlouhé záruční podmínky nestaly normou, jsou na automobilovém trhu velmi dobrým standardem. Ukazují to i stále se množící čínské automobilky.
Stejných sedm let s omezením na 150 tisíc km poskytují mimo jiné MG, Chery, Omoda a Jaecoo, jiný čínský výrobce BYD má záruku na šest let také s omezením na 150 tisíc kilometrů, BAIC dává standardně pět let nebo 100 tisíc km a Leapmotor má pět let nebo 150 tisíc km. A nezáleží na typu pohonu.
Pomyslnou rozbušku se ale do rybníčku továrních záruk rozhodl v uplynulých dnech hodit jiný čínský výrobce: Dongfeng včetně značek Forthing, Voyah a M-Hero. Auta prodaná od 1. dubna letošního až do 31. března příštího roku jsou totiž krytá zárukou na deset let a bez omezení kilometrů. Dovozce tvrdí, že tím chce zbořit předsudky vůči moderním, ale také čínským autům obecně.
Doposud přitom automobilka také nabízela poměrně štědrou záruku podle auta až na osm let nebo 200 tisíc kilometrů. Přesto jde o zajímavý krok.
Splněné samozřejmě musejí být určité podmínky, aby zákazník o záruku nepřišel. Ukazuje to ale minimálně i to, že čínské značky se už dávno nesnaží podbízet jen kombinací nízké ceny a bohaté výbavy (to je ostatně něco, od čeho stále více ustupují), ale na zákaznickou notu se snaží hrát právě i určitou jistotou při provozování auta.
Povinným standardem v Evropské unii je přitom záruka na dva roky. Omezení kilometrů víceméně záleží na automobilce. A tak třeba Škoda Auto má standardně dvouletou záruku bez omezení kilometrů a připlatit si lze za různé prodloužené balíčky, nejdéle na pět let nebo 200 tisíc kilometrů.
Bavíme se přitom o záruce na auto jako takové, třeba na lak, neprorezivění karoserie nebo baterii u hybridů či elektromobilů často platí jiné záruční podmínky. Nejen u Škodovky, ale napříč jednotlivými automobilkami.
Volkswagen, aktuální dvojka českého trhu, má u většiny modelů standardní záruku na tři roky nebo 90 tisíc kilometrů. Tiguan, Tayron a Passat mají dokonce pět let nebo 100 tisíc kilometrů. Zaplatit pak lze samozřejmě i za prodlouženou záruku, a to až na pět let nebo 150 tisíc kilometrů.
U Hyundaie je záruka pětiletá bez omezení kilometrů, výjimkou je jen MPV Staria, kde je záruční doba snížená na tři roky. Stále ale bez nájezdového omezení. Toyota má standardně také tříletou záruku s omezeným nájezdem na sto tisíc kilometrů (lze ji ale prodloužit), zajímavé to ale začne být u baterie hybridů, plug-in hybridů a elektromobilů.
Při pravidelné každoroční prohlídce akumulátoru lze u něj totiž za příplatek pár stovek prodloužit záruku na 10 let nebo milion kilometrů.
Třeba u Škody je záruka na baterii osm let nebo 160 tisíc kilometrů, u BYD na osm let nebo 250 tisíc kilometrů a u Tesly pak na osm let a podle modelu s omezením 160 tisíc kilometrů u základního Modelu 3 a Y s pohonem zadních kol, nebo 192 tisíc kilometrů u ostatních verzí této dvojice. Mimochodem na auto je záruka u amerického výrobce standardně čtyři roky nebo 80 tisíc kilometrů.
Za pozornost určitě stojí i záruka u Dacie, která je standardně na tři roky nebo 100 tisíc kilometrů. Málokdo už ale ví, že poměrně jednoduše je možné tuto záruku prodloužit. Program se jmenuje Dacia Zen a jedná se o motivaci majitelů jezdit do autorizovaného servisu: po každé návštěvě se totiž prodlužuje záruka o další rok nebo 30 tisíc kilometrů, a to až do sedmi let nebo ujetí 150 tisíc kilometrů.
Pro srovnání, Renault má standardně záruku na pět let a podle modelu omezenou nájezdem od 100 do 200 tisíc kilometrů (nájezd lze navýšit na 150 či 200 tisíc km opět dle modelu). Naopak třeba Mitsubishi, jehož část nabídky vychází z právě z renaultů, má program částečně podobný Dacii. Záruka je na osm let nebo 160 tisíc kilometrů, od pátého roku je ale její další trvání podmíněno pravidelnými prohlídkami v autorizovaném servisu.
V galerii najdete záruční podmínky u deseti nejprodávanějších značek v Česku.
„Je neuvěřitelný.“ 17letý syn mocného úředníka měl falšovat razítka advokáta. Už reagoval
Na 17letého Samuela Kocandu – „brigádníka“ sekretariátu Správy jeskyní – se v minulosti sešla nejedna stížnost. A to jak od studentů Právnické fakulty UK, kde navštěvoval neveřejné semináře, tak od advokátů. Mladík měl totiž falšovat jejich razítka a nabízet právní služby. Padlo také trestní oznámení. Kocanda zmíněná nařčení přímo nekomentoval, naopak redakci odrazoval od zveřejnění svého jména.
To tu ještě nebylo: Zelenskyj oznámil obří úspěch. Rusové se vzdali jednotce robotů
Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že ukrajinská armáda poprvé od začátku války dobyla ruskou pozici bez nasazení pěchoty. Operace byla provedena výhradně prostřednictvím dronů a pozemních robotických systémů.
Když kanibal potká kosmonauta a cestují do vesmíru. Český projekt zaujal v Benátkách
Jako první Češi v historii vystaví Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein svou uměleckou instalaci v prestižním muzeu Fondazione Giorgio Cini na ostrově San Giorgio Maggiore v Benátkách. V konkurenci dalších světových projektů zaujali originálním propojením domorodého kmene ze Západní Papuy a Nové Guineje s kosmonauty z NASA. Ti spolu sdíleli zkušenosti cestování do vesmíru.
Běžný zlozvyk, který se nevyplácí: Chroupání ledu může mít nebezpečné následky
Na první pohled nevinný zlozvyk, který mnozí ani nevnímají. Chroupání ledu ale může podle odborníků vést k zpočátku nenápadnému poškození zubů, které se projeví až časem. „Žvýkání ledu je pro ústní zdraví škodlivé,“ upozorňuje dětský zubař Matthew Cooke a vysvětluje, proč něco tak banálního může skončit i náročným a drahým zákrokem.