To tu ještě nebylo: Zelenskyj oznámil obří úspěch. Rusové se vzdali jednotce robotů

Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že ukrajinská armáda poprvé od začátku války dobyla ruskou pozici bez nasazení pěchoty. Operace byla provedena výhradně prostřednictvím dronů a pozemních robotických systémů.
„Poprvé v historii této války byla nepřátelská pozice obsazena výhradně bezpilotními prostředky – pozemními systémy a drony,“ uvedl Zelenskyj v pondělním video projevu, který zveřejnil na sociálních sítích.
„Okupanti se vzdali a operace proběhla bez nasazení pěchoty a bez ztrát na naší straně,“ dodal.
Prezident zároveň zdůraznil rostoucí roli robotických systémů na ukrajinském bojišti. Stroje jako Ratel, Termit, Ardal nebo Rys podle něj za poslední tři měsíce provedly více než 22 tisíc misí.
„Jinými slovy, více než 22 tisíckrát byl zachráněn lidský život díky tomu, že do nejnebezpečnějších oblastí šel robot místo vojáka. To je příklad toho, jak špičkové technologie chrání tu nejvyšší hodnotu - lidský život,“ uvedl Zelenskyj.
Roboti nutí ruské vojáky ke kapitulaci
Ukrajinská armáda stále více rozšiřuje využití pozemních robotických systémů. Operátoři je řídí na dálku z bezpečné vzdálenosti a využívají je jak při útočných operacích, tak například k evakuaci zraněných z takzvaných „zón smrti“, kde by se lidské týmy staly snadným cílem ruských dronů.
Stále častějšími se ale v posledních měsících stávají právě případy, kdy drony a roboti přinutí ruské vojáky ke kapitulaci. Server Politico připomíná případ, kdy pozemní robot Droid TW-7.62 vybavený prvky umělé inteligence pro autonomní detekci a sledování cílů zajal v lednu tři ruské vojáky.
Podobný případ se odehrál i v březnu, kdy operátoři leteckého průzkumu pohraniční stráže zaútočili na skupinu ruských vojáků v Charkovské oblasti. Po útoku vyslali k přeživším dron DJI Matrice vybavený reproduktorem, který vojákům vydával pokyny ke kapitulaci. Čtyři z nich výzvu uposlechli a dron následovali až na místo, kde si je převzaly ukrajinské jednotky.
Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova vedly podobné operace jen během letošní zimy ke kapitulaci více než stovky ruských vojáků. Dodal, že zajatí vojáci mohou být cenným trumfem při výměně zajatců.
