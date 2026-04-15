Přeskočit na obsah
Benative
15. 4. Anastázie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

To tu ještě nebylo: Zelenskyj oznámil obří úspěch. Rusové se vzdali jednotce robotů

Martin Sluka

Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že ukrajinská armáda poprvé od začátku války dobyla ruskou pozici bez nasazení pěchoty. Operace byla provedena výhradně prostřednictvím dronů a pozemních robotických systémů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.Foto: účet ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na síti X (x.com/ZelenskyyUa)
„Poprvé v historii této války byla nepřátelská pozice obsazena výhradně bezpilotními prostředky – pozemními systémy a drony,“ uvedl Zelenskyj v pondělním video projevu, který zveřejnil na sociálních sítích.

„Okupanti se vzdali a operace proběhla bez nasazení pěchoty a bez ztrát na naší straně,“ dodal.

Prezident zároveň zdůraznil rostoucí roli robotických systémů na ukrajinském bojišti. Stroje jako Ratel, Termit, Ardal nebo Rys podle něj za poslední tři měsíce provedly více než 22 tisíc misí.

„Jinými slovy, více než 22 tisíckrát byl zachráněn lidský život díky tomu, že do nejnebezpečnějších oblastí šel robot místo vojáka. To je příklad toho, jak špičkové technologie chrání tu nejvyšší hodnotu - lidský život,“ uvedl Zelenskyj.

Související

Roboti nutí ruské vojáky ke kapitulaci

Ukrajinská armáda stále více rozšiřuje využití pozemních robotických systémů. Operátoři je řídí na dálku z bezpečné vzdálenosti a využívají je jak při útočných operacích, tak například k evakuaci zraněných z takzvaných „zón smrti“, kde by se lidské týmy staly snadným cílem ruských dronů.

Stále častějšími se ale v posledních měsících stávají právě případy, kdy drony a roboti přinutí ruské vojáky ke kapitulaci. Server Politico připomíná případ, kdy pozemní robot Droid TW-7.62 vybavený prvky umělé inteligence pro autonomní detekci a sledování cílů zajal v lednu tři ruské vojáky.

Podobný případ se odehrál i v březnu, kdy operátoři leteckého průzkumu pohraniční stráže zaútočili na skupinu ruských vojáků v Charkovské oblasti. Po útoku vyslali k přeživším dron DJI Matrice vybavený reproduktorem, který vojákům vydával pokyny ke kapitulaci. Čtyři z nich výzvu uposlechli a dron následovali až na místo, kde si je převzaly ukrajinské jednotky.

Související

Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova vedly podobné operace jen během letošní zimy ke kapitulaci více než stovky ruských vojáků. Dodal, že zajatí vojáci mohou být cenným trumfem při výměně zajatců.

Tři zajatí ruští vojáci vyslaní k ověření příměří byli během přesunu zasaženi FPV dronem | Video: Instagram/warlife_in_ukraine2026
Nejnovější
„Je neuvěřitelný." 17letý syn mocného úředníka měl falšovat razítka advokáta. Už reagoval

Na 17letého Samuela Kocandu – „brigádníka“ sekretariátu Správy jeskyní – se v minulosti sešla nejedna stížnost. A to jak od studentů Právnické fakulty UK, kde navštěvoval neveřejné semináře, tak od advokátů. Mladík měl totiž falšovat jejich razítka a nabízet právní služby. Padlo také trestní oznámení. Kocanda zmíněná nařčení přímo nekomentoval, naopak redakci odrazoval od zveřejnění svého jména.

Když kanibal potká kosmonauta a cestují do vesmíru. Český projekt zaujal v Benátkách

Jako první Češi v historii vystaví Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein svou uměleckou instalaci v prestižním muzeu Fondazione Giorgio Cini na ostrově San Giorgio Maggiore v Benátkách. V konkurenci dalších světových projektů zaujali originálním propojením domorodého kmene ze Západní Papuy a Nové Guineje s kosmonauty z NASA. Ti spolu sdíleli zkušenosti cestování do vesmíru.

Běžný zlozvyk, který se nevyplácí: Chroupání ledu může mít nebezpečné následky

Na první pohled nevinný zlozvyk, který mnozí ani nevnímají. Chroupání ledu ale může podle odborníků vést k zpočátku nenápadnému poškození zubů, které se projeví až časem. „Žvýkání ledu je pro ústní zdraví škodlivé,“ upozorňuje dětský zubař Matthew Cooke a vysvětluje, proč něco tak banálního může skončit i náročným a drahým zákrokem.

