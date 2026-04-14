Trump se pokusil vysvětlit, proč se vyobrazil jako Ježíš. Bylo to úplně jinak, tvrdí

Americký prezident Donald Trump po vlně kritiky smazal obrázek, na kterém byl vyobrazen jako Ježíš Kristus. Prý si myslel, že ho snímek zachycuje jako doktora, nikoli jako náboženskou postavu.
„Myslel jsem, že je to vyobrazení mě jako doktora. Tohle si mohou vymyslet jen fake news,“ reagoval Trump na vlnu kritiky, když si v pondělí před Bílým domem přebíral dvě tašky z řetězce McDonald’s.
Samotný obrázek, zjevně vytvořený umělou inteligencí, Trumpa zachycoval v roli připomínající Ježíše Krista. Měl na sobě bílo-červené roucho a rukou, ze které mu vyzařovalo zlaté světlo, se dotýkal čela nemocného muže.
„S Bohem si nelze zahrávat“
Trump snímek zveřejnil v neděli na své síti Truth Social, a to jen krátce poté, co v předchozím příspěvku zaútočil na papeže Lva XIV.
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat – obrázek vyvolal pobouření mezi náboženskými představiteli i křesťanskými podporovateli, včetně vlivných skupin, které Trumpovi pomohly k druhému prezidentskému mandátu, jak připomíná deník The New York Times.
„To je hrubé rouhání. Víra není rekvizita. Nemusíte se stylizovat do role spasitele, když vaše dosavadní výsledky by měly mluvit samy za sebe,“ napsala na síti X Brilyn Hollyandová, někdejší spolupředsedkyně Poradního výboru pro mládež Republikánského národního výboru.
Kriticky se vyjádřila i aktivistka Riley Gainesová, která se s Trumpem objevovala na předvolebních mítincích. „Opravdu si to myslí?“ napsala. „Ať tak či onak, dvě věci jsou jisté: trochu pokory by mu prospělo a s Bohem si nelze zahrávat.“
Papežovi se Trump neomluvil
Trump obrázek po nezvykle negativních reakcích, které přišly i z řad jeho příznivců, smazal. V rozhovoru pro CBS News uvedl, že snímek – o němž se domníval, že ho vytvořil „velmi talentovaný umělec“ – odstranil, protože „nechtěl, aby byli lidé zmatení“.
„Bylo to takové hravé, jako že si hraju na doktora a pomáhám lidem. Tak to většina lidí chápala,“ dodal.
Za zveřejnění obrázku ani za útok na papeže se však neomluvil. Novinářům pouze sdělil, že „reaguje na papeže Lva“. „Není se za co omlouvat. Mýlí se,“ dodal.
Lev XIV. patří mezi nejvýraznější kritiky americké války s Íránem. V posledních dnech odsoudil násilí na Blízkém východě a označil ho za „absurdní a nelidské“.
„Lev by měl být vděčný, protože, jak všichni vědí, byl velkým překvapením,“ napsal Trump v neděli večer na sociálních sítích.
„Nebyl na žádném seznamu kandidátů na papeže a církev ho vybrala jen proto, že je Američan a myslela si, že to bude nejlepší způsob, jak jednat s prezidentem Donaldem J. Trumpem. Kdybych nebyl v Bílém domě, Lev by nebyl ve Vatikánu,“ uvedl.
V pondělí ráno papež řekl novinářům, že se Trumpovy administrativy nebojí a bude „nahlas hlásat poselství evangelia, což považuje za své poslání“.
Viceprezident J. D. Vance téhož dne uvedl pro Fox News, že by doporučil Vatikánu „držet se morálních otázek a záležitostí církve a nechat prezidenta Spojených států určovat americkou veřejnou politiku“.
Když loni zemřel papež František, Trump sdílel fotografii, na které byl zobrazen jako papež, a žertoval, že by se jím chtěl stát.