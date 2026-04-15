„Je neuvěřitelný.“ 17letý syn mocného úředníka měl falšovat razítka advokáta. Už reagoval

Na 17letého Samuela Kocandu – „brigádníka“ sekretariátu Správy jeskyní – se v minulosti sešla nejedna stížnost. A to jak od studentů Právnické fakulty UK, kde navštěvoval neveřejné semináře, tak od advokátů. Mladík měl totiž falšovat jejich razítka a nabízet právní služby. Padlo také trestní oznámení. Kocanda zmíněná nařčení přímo nekomentoval, naopak redakci odrazoval od zveřejnění svého jména.
Nezletilý Samuel Kocanda má na kontě více nejasností, než se na první pohled mohlo zdát. Podle zjištění Deníku N se měl stát šéfem sekretariátu Správy jeskyní. Zhruba ve stejnou dobu se jeho otec a vlivný úředník Martin Kocanda stal státním tajemníkem na ministerstvu životního prostředí, tedy nadřazené instituci. Po zájmu médií se pozice u mladíkova jména přepsala na obecnější „sekretariát ředitele“.
Není to zdaleka jediná pozice, pod kterou se Kocanda podepsal. V minulosti byl uvedený i jako mluvčí Asociace STK, ačkoliv její předseda Luděk Šíp tvrdil, že žádného mluvčího nikdy neměl. Jak ale zjistila redakce Aktuálně.cz, na webu byl Kocanda „zakamuflovaný“ bílou barvou a nebyl vidět. Po dalších dotazech redakce pak „mluvčí“ definitivně zmizel z webu, třebaže ho lze stále dohledat ve veřejném archivu internetových stránek.
Tím příběh Kocandy mladšího nekončí. Ještě na podzim 2024 se podle pěti zdrojů z prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy, s nimiž se redakce Aktuálně.cz sešla, měl teenager vydávat za právníka s praxí. Důkazem měly být dokumenty, které se minulý rok začaly šířit mezi studenty.
„Je naprosto neuvěřitelný. Ve svém okolí nabízel různé právní služby, i když na to neměl ani titul, ani praxi. Vím, že někomu například ověřoval listiny a nechal si za to zaplatit. Kolik, netuším,“ řekl redakci student Právnické fakulty UK, který redaktorovi poskytl k nahlédnutí několik dokumentů s údajně zfalšovanými razítky.
Učinil tak pod podmínkou zachování anonymity – prý také proto, že Kocandu považuje za nebezpečného člověka. „V minulosti došlo před budovou fakulty k fyzické potyčce. Kolují o něm také názory, že je agresivní. Navíc nikdo neví, kam sahají prsty jeho otce,“ uvedl student třetího ročníku práv, jehož identitu redakce zná.
Falešné razítko i „vydávání se za exekutora“
O tom, že Kocanda pravděpodobně falšoval razítka a další údaje, se dozvěděla i samotná Česká advokátní komora skrze právníka Michala Novotného. Právě jeho jménem měl nezletilý muž uzavírat smlouvy a nabízet různorodé právní služby. Proto na něj Novotný podal v únoru 2025 stížnost.
„Dostalo se ke mně cca 100 stran dokumentů, na kterých se vyskytuje falešné razítko mě jako advokáta. Pachatelem by měl být podle mých informací S. K., který si nechal vyrobit razítko s mými údaji. Mým jménem mimo jiné ověřuje podpisy na listinách (čísla ověřovací doložky si kompletně vymýšlí), razítkem opatřuje různé smlouvy a jiné listiny s hlavičkou existujících i neexistujících společností, uzavírá pracovní smlouvy,“ vyjmenoval skutečný právník výčet možných prohřešků.
Falešné razítko se mělo objevit i na padělaném úředním záznamu z Policie ČR. „Vydává se snad i za pracovníka exekutora, obvolává různé lidi a vymáhá od nich plnění – patrně online, jelikož 16letému klukovi by těžko někdo uvěřil, že je advokátem,“ pokračoval Novotný ve své stížnosti, která je k dohledání na stránkách České advokátní komory. Připojil také jeden z dokumentů se zfalšovanými údaji.
Na konci loňské stížnosti pak právník uvedl, že plánuje podat trestní oznámení, což v pondělí potvrdil i pro Aktuálně.cz. Zda ovšem došlo k trestnímu stíhání, není jasné.
„Nevím, jak dopadlo. Ani mě asi nebudou vyrozumívat, nejsem tam jako účastník řízení. Tuším, že jsem trestní oznámení posílal datovkou na Brno. Jestli to pak někam předali nebo nepředali dál, to už netuším,“ řekl redakci po telefonu. Web Aktuálně.cz zaslal tiskovému oddělení brněnské policie prosbu o potvrzení, reakci doplní do článku, až bude k dispozici.
Zveřejnění jména? Přestupek, vzkázal Kocanda
Redakce Aktuálně.cz se také ozvala přímo Samuelu Kocandovi se žádostí o vyjádření, zda opravdu zfalšoval razítka a další údaje výše zmíněného advokáta Novotného. Odpověď přišla formou SMS.
„Mohu se vyjádřit pouze tak, že mi není znám text vámi zmiňovaného trestního oznámení. Zároveň vám sděluji, že proti mé osobě není vedeno žádné trestní stíhání,“ sdělil v pondělí nynější člen sekretariátu Správy jeskyní.
„Současně upozorňuji, že zveřejnění jména, příjmení nebo jakýchkoli údajů umožňujících identifikaci mladistvého je zakázáno dle § 53 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb.; porušení pak naplňuje skutkovou podstatu přestupku dle § 61 odst. 2 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb.,“ přešel do obrany Kocanda.
Jeho jméno je ovšem veřejně známé, jelikož je nyní představitelem státního sektoru a lze jej dohledat i na stránkách Správy jeskyní coby člena sekretariátu v ekonomicko-provozním odboru.
Opakovaný dotaz, co říká na nařčení ze strany advokáta Novotného, že došlo ke zfalšování razítka a zneužití jeho údajů, už Kocanda nechal bez reakce. Zprávu od redakce Aktuálně.cz s nabízeným prostorem pro vyjádření si v pondělí večer přečetl, do vydání tohoto článku však neodpověděl.
Řešilo ho i vedení fakulty
Na Právnické fakultě UK byl Samuel Kocanda „známou firmou“. Ovšem ne v dobrém slova smyslu. „Chodil k nám na fakultu, i když nebyl studentem, ale vydával se za jednoho z nás. To bylo minimálně na jaře minulého roku. Měl tu totiž nějakou kamarádku nebo přítelkyni, která ho tahala na semináře, kam by měli mít ale přístup jenom přihlášení studenti. To on rozhodně nebyl,“ svěřil se redakci student práv Adam.
Mimo jiné se měl Kocanda chlubit prezentací s hlavičkou Právnické fakulty UK a vydávat ji za svou, což naznačují sociálními sítěmi se šířící fotografie. Přítomnost člověka zvenčí, který se měl navíc pouštět do křížku s regulérními studenty, rozpoutala vlnu nevole, kterou posléze muselo řešit i vedení fakulty.
„Škola jako taková je veřejná, zde tedy nejde nijak zabránit vstupu cizích osob. To ovšem neplatí pro semináře. Na základě stížností a podnětů, které se týkaly i zmíněné osoby, bylo tudíž přijato obecné usnesení, že by na semináře neměly mít přístup osoby, které nejsou studenty fakulty. Věc projednávalo kolegium děkana v dubnu 2025. Vymahatelnost usnesení je potom na jednotlivých vyučujících,“ potvrdila redakci Aktuálně.cz ombudsmanka fakulty Eva Hrubá.
Přítomnost cizích studentů se řešila 28. dubna 2025 na 118. jednání kolegia děkana. „Zatímco přednášky jsou veřejné, semináře veřejné nejsou, což znamená, že vyučující má možnost neumožnit přítomnost jiných osob než osob zapsaných na daný seminář,“ zaznělo v zápisu, který je veřejně dostupný zde.
Od té doby se Samuel Kocanda měl zdržovat maximálně na chodbě fakulty. Že se nadále prezentuje jako odborník na právo, dokazují jak jeho veřejné profily na sociálních sítích, tak i rozhovor o insolvenčním právu. Ten si ovšem Kocanda měl udělat sám se sebou a k tomu ještě zneužil grafiku i znělku Českého rozhlasu. Přitom v tomto veřejnoprávním médiu nikdy nevystoupil.
„Spíš je otázka, zda by neměli zasáhnout rodiče, pokud má na kontě tolik kontroverzí v tak nízkém věku. To by ale nejspíše udělali už dávno, naopak to vypadá, že úplně ignorují, co dělá, nebo ho v tom naopak podporují. Nepřipadá mi to ani zdravé, ani zodpovědné,“ uzavřel student práv Adam.
