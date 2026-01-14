Írán hrozí rychlými soudními procesy a popravami protivládních demonstrantů

Írán oznámil, že demonstranty zadržené v minulých dnech čekají rychlé soudní procesy a následné popravy, a to i přes varování amerického prezidenta Donalda Trumpa, který režimu opakovaně pohrozil americkou intervencí na ochranu protestujících.
Protivládní protesty si podle nejnovějších zjištění lidskoprávních organizací vyžádaly více než 3420 obětí, různé odhady se ale výrazně liší. Zřejmě přes 18.100 lidí úřady zadržely. Země zůstává kvůli výpadkům internetu v izolaci, zisk a ověřování informací je tak velmi složité.
„Pokud to odložíme o dva či tři měsíce, nebude to mít stejný účinek. Chceme-li něco udělat, musíme jednat rychle,“ uvedl šéf íránské justice Gholámhosejn Mohsení Edžeí. Reagoval tím na Trumpovy výroky z úterního rozhovoru pro CBS, ve kterém americký prezident varoval, že pokud Írán popravy provede, Spojené státy „podniknou rázné kroky“.
Ochránci lidských práv se obávají, že by mohlo docházet k popravám bez soudního řízení. Amnesty International a další organizace uvedly, že mají informace o plánované popravě prvního protestujícího jménem Erfán Soltání, který měl být podle agentur popraven již dnes. Zda k jeho popravě skutečně došlo, ale není v tuto chvíli jasné.
V Teheránu se dnes shromáždily tisíce lidí na pohřbu více než 100 příslušníků bezpečnostních sil a dalších "mučedníků" zabitých během protestů. Záběry státní televize ukazují jak tam lidé drželi íránské vlajky a fotografie ajatolláha Alího Chameneího.
Vláda blokuje internet
Jeden šestadvacetiletý Íránec, který byl svědkem demonstrace v Teheránu, podle AP uvedl, že byl šokován, když úřady na demonstranty použily střelné zbraně. „Lidé se chtěli vyjádřit a protestovat, ale rychle se to změnilo ve válečnou zónu. Zbraně mají pouze bezpečnostní složky,“ řekl svědek.
Protesty se rozšířily do všech 31 íránských provincií. Není jisté, zda demonstrace nadále pokračují, jelikož internet je v zemi stále silně blokován a novináři mají jen velmi omezenou možnost pohybu. Podle AP se však zdá, že protesty neustávají.
Vláda blokuje internetové připojení už pátým dnem, přičemž v úterý byl přístup k internetu dočasně obnoven. Íránci mohli z mobilních telefonů volat do zahraničí, avšak textové zprávy zůstaly blokované a přístup k zahraničním webovým stránkám byl omezen.
Podle organizace NetBlocks celostátní výpadek internetu pokračuje i ve středu. Organizace na síti X upozornila, že náklady spojené s omezováním internetu režimu škodí a mohou jej ohrozit.
Stanice Iran International uvedla, že íránský ministr spravedlnosti Amírhosejn Rahímí varoval, že „každý, kdo byl po 8. lednu na ulicích a byl zatčen, je zločinec“.
Nepokoje v Íránu začaly 28. prosince, kdy obchodníci v Teheránu vyšli do ulic, aby vyjádřili nespokojenost s poklesem hodnoty íránské měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů. Ekonomicky motivované nepokoje tak přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi.
Současný počet obětí podle AP převyšuje počet jakýchkoli jiných protestů nebo nepokojů v Íránu za poslední desetiletí a připomíná chaos kolem Islámské revoluce v zemi v roce 1979.
Nemocnici Na Františku čeká velký audit, ředitel čelí obviněním z bossingu
Vedení Prahy 1 se bude zabývat obviněními, které v médiích vznesli někteří zaměstnanci Nemocnice Na Františku proti jejímu řediteli Davidu Erhartovi. Zadá audit a vyšle do zařízení nezávislé personalisty.
Olympiáda ve Švýcarsku po 90 letech? V referendu se rozhodovat nebude
Švýcarská federální vláda podpoří konání zimních olympijských her v roce 2038 částkou 250 milionů dolarů (5,2 miliardy korun), což bude zhruba desetina rozpočtu. Kabinet zároveň uvedl, že nebude nutné uspořádat celostátní referendum. Informovala o tom agentura AP.
Příprava průmyslové zóny v Dolní Lutyni pokračuje. Nikdo neví, co tam bude stát
Příprava strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni na Karvinsku pokračuje v rozsahu, který aktuálně není navázán na konkrétního investora.
Praha 4 mrakodrap na Budějovické nechce, bude se bránit u soudu
Městská část Praha 4 podá žalobu proti územnímu rozhodnutí pražského magistrátu, které umožňuje výstavbu více než 70 metrů vysoké administrativní budovy na rohu Budějovické a Vyskočilovy ulice.
V Thajsku se zřítil obří jeřáb přímo na projíždějící vlak, zemřelo nejméně 32 lidí
Nejméně 32 lidí ve středu zemřelo a 66 dalších utrpělo zranění při železniční nehodě na severovýchodě Thajska, kde velký stavební jeřáb spadl na vlak, který vykolejil a začal hořet.