Přeskočit na obsah
Benative
14. 1. Radovan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Írán hrozí rychlými soudními procesy a popravami protivládních demonstrantů

ČTK

Írán oznámil, že demonstranty zadržené v minulých dnech čekají rychlé soudní procesy a následné popravy, a to i přes varování amerického prezidenta Donalda Trumpa, který režimu opakovaně pohrozil americkou intervencí na ochranu protestujících.

xxxxx
Demonstrators burn photos of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, during a protest in support of the Iranian people outside Downing Street, as protests have spread across Iran since the end of December in response to soaring inflation and protesters demanding an end to clerical rule, in London, Britain, January 11, 2026. REUTERS/Chris J Ratcliffe Foto: Reuters
Reklama

Protivládní protesty si podle nejnovějších zjištění lidskoprávních organizací vyžádaly více než 3420 obětí, různé odhady se ale výrazně liší. Zřejmě přes 18.100 lidí úřady zadržely. Země zůstává kvůli výpadkům internetu v izolaci, zisk a ověřování informací je tak velmi složité.

„Pokud to odložíme o dva či tři měsíce, nebude to mít stejný účinek. Chceme-li něco udělat, musíme jednat rychle,“ uvedl šéf íránské justice Gholámhosejn Mohsení Edžeí. Reagoval tím na Trumpovy výroky z úterního rozhovoru pro CBS, ve kterém americký prezident varoval, že pokud Írán popravy provede, Spojené státy „podniknou rázné kroky“.

Související

Ochránci lidských práv se obávají, že by mohlo docházet k popravám bez soudního řízení. Amnesty International a další organizace uvedly, že mají informace o plánované popravě prvního protestujícího jménem Erfán Soltání, který měl být podle agentur popraven již dnes. Zda k jeho popravě skutečně došlo, ale není v tuto chvíli jasné.

V Teheránu se dnes shromáždily tisíce lidí na pohřbu více než 100 příslušníků bezpečnostních sil a dalších "mučedníků" zabitých během protestů. Záběry státní televize ukazují jak tam lidé drželi íránské vlajky a fotografie ajatolláha Alího Chameneího.

Reklama
Reklama

Vláda blokuje internet

Jeden šestadvacetiletý Íránec, který byl svědkem demonstrace v Teheránu, podle AP uvedl, že byl šokován, když úřady na demonstranty použily střelné zbraně. „Lidé se chtěli vyjádřit a protestovat, ale rychle se to změnilo ve válečnou zónu. Zbraně mají pouze bezpečnostní složky,“ řekl svědek.

Protesty se rozšířily do všech 31 íránských provincií. Není jisté, zda demonstrace nadále pokračují, jelikož internet je v zemi stále silně blokován a novináři mají jen velmi omezenou možnost pohybu. Podle AP se však zdá, že protesty neustávají.

Související

Vláda blokuje internetové připojení už pátým dnem, přičemž v úterý byl přístup k internetu dočasně obnoven. Íránci mohli z mobilních telefonů volat do zahraničí, avšak textové zprávy zůstaly blokované a přístup k zahraničním webovým stránkám byl omezen.

Podle organizace NetBlocks celostátní výpadek internetu pokračuje i ve středu. Organizace na síti X upozornila, že náklady spojené s omezováním internetu režimu škodí a mohou jej ohrozit.

Reklama
Reklama

Stanice Iran International uvedla, že íránský ministr spravedlnosti Amírhosejn Rahímí varoval, že „každý, kdo byl po 8. lednu na ulicích a byl zatčen, je zločinec“.

Související

Nepokoje v Íránu začaly 28. prosince, kdy obchodníci v Teheránu vyšli do ulic, aby vyjádřili nespokojenost s poklesem hodnoty íránské měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů. Ekonomicky motivované nepokoje tak přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi.

Současný počet obětí podle AP převyšuje počet jakýchkoli jiných protestů nebo nepokojů v Íránu za poslední desetiletí a připomíná chaos kolem Islámské revoluce v zemi v roce 1979.

Protesty v Íránu | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Olympijské hry 2026 v Itálii, ilustrační foto
Olympijské hry 2026 v Itálii, ilustrační foto
Olympijské hry 2026 v Itálii, ilustrační foto

Olympiáda ve Švýcarsku po 90 letech? V referendu se rozhodovat nebude

Švýcarská federální vláda podpoří konání zimních olympijských her v roce 2038 částkou 250 milionů dolarů (5,2 miliardy korun), což bude zhruba desetina rozpočtu. Kabinet zároveň uvedl, že nebude nutné uspořádat celostátní referendum. Informovala o tom agentura AP.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama