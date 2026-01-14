Je mu 26 let, vlastní obchod s oblečením. Írán chystá jeho exemplární popravu

Na středu íránský režim naplánoval popravu šestadvacetiletého Erfana Soltaniho, který byl minulý týden během celonárodních protestů zadržen bezpečnostními složkami. Jeho rodina nedostala žádné informace o tom, z čeho je obviněn, ani o tom, jaké soudní řízení proti němu proběhlo. Americký prezident pohrozil režimu odvetou.
Íránský soud vynesl rozsudek smrti „v extrémně zrychleném řízení, během pouhých dvou dnů,“ uvedl pro BBC příbuzný obviněného mladého muže.
Erfan byl minulý čtvrtek zatčen poblíž svého domova ve čtvrti Fardis v Karadži. Jeho rodina tři dny vůbec netušila, kde se nachází. Až v neděli je kontaktovali bezpečnostní agenti, potvrdili, že je ve vazbě, a zároveň jim oznámili, že byl odsouzen k smrti.
Po opakovaných a zoufalých prosbách bylo rodině povoleno jediné - desetiminutové setkání s Erfanem. Úřady přitom jasně daly najevo, že má jít o jejich poslední rozloučení před vykonáním trestu.
„Rodina je pod obrovským tlakem. Dokonce i blízký příbuzný, který je právník, se snažil případ převzít, ale bezpečnostní složky mu v tom zabránily a vyhrožovaly mu. Řekli mu: ‚Neexistuje žádný spis, do kterého byste se mohl podívat,“ uvedl pro IranWire zdroj blízký rodině.
„Rozhodně to nebude ojedinělý případ“
„Je to nejrychlejší rozhodnutí, jaké jsme kdy viděli,“ řekla deníku The Telegraph Arina Moradiová z lidskoprávní organizace Hengaw. „Jde o typický postup Islámské republiky – soudnictví rychle trestá protestující trestem smrti. Rozhodně to nebude ojedinělý případ. Vláda využívá všechny prostředky, které zná, aby potlačila protesty a šířila strach,“ dodala.
Exemplární trest pro Erfana Soltaniho, který pracoval jako majitel obchodu s oblečením, je prvním známým případem, kdy byla v souvislosti s probíhajícími nepokoji nařízena poprava. Íránské bezpečnostní služby už ale dosud přímo v ulicích zabily stovky až tisíce lidí.
Jeden z íránských představitelů řekl agentuře Reuters, že bylo zabito zhruba dva tisíce lidí, což však obhajoval tvrzením, že šlo o zásahy proti „teroristům“. Lidskoprávní organizace však odhadují, že počet obětí může být mnohem vyšší. Organizaci Human Rights Activists News Agency (HRANA) se dosud podařilo potvrdit smrt 2403 protestujících, včetně 12 dětí.
Podle HRANA bylo rovněž zadrženo více než 18 tisíc lidí. Aktivistka Moradiová pro The Telegraph řekla, že její lidskoprávní organizace má „velké obavy“, že mnoho zadržených by mohl čekat podobný osud jako Soltaniho.
„Pomoc je na cestě“
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy podniknou „velmi razantní kroky“, pokud íránská vláda začne protestující popravovat. „O těch popravách jsem zatím neslyšel. Pokud je budou věšet, uvidíte různé věci. Pokud něco takového udělají, podnikneme velmi razantní kroky,“ řekl Trump stanici CBS News.
V úterý Trump zároveň vzkázal íránským protestujícím, že „pomoc je na cestě. „Íránští patrioti, pokračujte v protestech – převezměte kontrolu nad svými institucemi! Pomoc je na cestě,“ napsal na síti Truth Social s varováním, že „vrazi a utlačovatelé zaplatí vysokou cenu“. Konkrétní budoucí kroky americké administrativy však zatím nejsou známé, Trump nicméně odmítl situaci řešit s Íránem diplomatickou cestou.
Nepokoje, které vypukly na konci minulého roku kvůli devalvaci měny a zhoršující se ekonomické situaci, se rychle proměnily v celonárodní hnutí požadující konec teokratického islamistického režimu, který Íránu vládne od roku 1979.
Kvůli blokování internetu a komunikačních služeb se na veřejnost dostává jen minimum informací. V úterý se sice podařilo uskutečnit několik mezinárodních hovorů, výpadek internetu už však podle monitorovacích organizací trvá více než 132 hodin.
