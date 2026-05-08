Fico je na cestě do Moskvy, využil leteckou trasu přes Česko

Slovenský premiér Robert Fico je na cestě do Moskvy. Napsal to v pátek odpoledne Denník N, podle něhož předseda vlády míří do ruské metropole pravděpodobně přes Česko, Německo, Švédsko a Finsko.
O této trase informovala už dříve také ruská státní agentura TASS. Fico letí do Moskvy u příležitosti oslav sovětského vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Rusko slaví Den vítězství 9. května.
Premiéra by měl na cestě do Ruska doprovázet místopředseda parlamentu Tibor Gašpar a státní tajemník (náměstek) na ministerstvu zahraničí Marek Eštok, píše Denník N. Šéf vlády se v sobotu nechystá v Moskvě zúčastnit vojenské přehlídky, ale hodlá položit květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády a sejde se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Podle leteckých portálů slovenský vládní letecký speciál na trase do Moskvy odstartoval z Bratislavy dnes zhruba hodinu po poledni a využil trasu přes Česko a Německo. Cestu Fica do Moskvy i letos podle dřívějších informací poznačilo rozhodnutí pobaltských zemí nepovolit slovenskému premiérovi přelet nad jejich územím. Před rokem při stejné příležitosti Fico letěl do Ruska jižní trasou přes Maďarsko, Rumunsko, Černé moře a Gruzii.
Předseda slovenské vlády navštívil Moskvu loni jako jediný lídr zemí EU a NATO. Tehdy rovněž jednal s Putinem. Státníci řady evropských zemí omezili kontakty s představiteli Ruska po jeho vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022.
Slovenská opozice v době pokračující ruské agrese na Ukrajině premiéra za jeho ohlášenou cestu do Moskvy kritizuje. Opoziční strany cestu do Moskvy označily za facku Ukrajincům a evropským partnerům Slovenska.
Slovenský premiér už dříve oznámil, že chce vzdát hold všem, kdo bojovali proti fašismu, a že kromě tradičního položení věnců k památníku sovětským vojákům na bratislavském Slavíně se chce zúčastnit tří mezinárodních akcí - v bývalém koncentračním táboře Dachau v Německu, 9. května v Moskvě a v červnu ve francouzské Normandii.
