Zahraničí

Nejdřív Zelenskyj, teď Putin. Fico se chystá v Moskvě na setkání s ruským prezidentem

ČTK

Slovenský premiér Robert Fico se při nadcházející cestě do Moskvy plánuje sejít s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Řekl to v pondělí novinářům v Jerevanu, kde se zúčastnil summitu Evropského politického společenství. Tam se kromě jiného setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Slovenský premiér při loňském setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.Foto: REUTERS
V ruské metropoli plánuje ministerský předseda v sobotu, během oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce, také položit kytici k hrobu neznámého vojína Rudé armády.

„Pojedu do Moskvy, položím květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády a mám mít krátké setkání s prezidentem Putinem. Nejdu na žádnou vojenskou přehlídku,“ poznamenal Fico.

Předseda slovenské vlády navštívil Moskvu také před rokem, a to jako jediný lídr zemí EU a NATO. Tehdy rovněž jednal s Putinem. Nyní Fico také prohlásil, že je potřeba vést dialog. Státníci řady evropských zemí omezili kontakty s představiteli Ruska po jeho vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022.

„Až mi je někdy trapné, že mám vysvětlovat, proč já jedu položit květiny k nějakému neznámému vojínovi Rudé armády. Protože je to na místě. Komu mám dát věnec, německým vojákům?“ prohlásil Fico.

V Jerevanu se v pondělí Fico na okraj summitu Evropského politického společenství sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Na sociální síti X Zelenskyj uvedl, že hovořili o spolupráci v řadě oblastí či o vzájemných návštěvách. Vyjádřil také vděčnost za slovenskou podporu vstupu Ukrajiny do Evropské unie.

Fico po schůzce novinářům řekl, že další společné jednání vlád obou zemí bude v Bratislavě nebo v Kyjevě. Zopakoval, že se Zelenským se rozcházejí v názorech na některá témata a že Slovensko nadále nebude zdarma dodávat zbraně Ukrajině. Ta se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.

Slovenská opozice dlouhodobě obviňuje Fica z toho, že podle ní opakuje ruskou propagandu. Současná Ficova vláda po svém nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob.

Fico zase opakovaně kritizoval přístup Evropské unie ke konfliktu na Ukrajině a také protiruské sankce, kterými unie reaguje na ruskou vojenskou invazi do sousední země. Slovenský premiér rovněž obhajuje dovoz ruských energií a jeho vláda už podala k soudu EU žalobu proti rozhodnutí evropského bloku postupně ukončit dovoz ruského plynu.

Letecký pohled na zničený reaktor blok 4 černobylské elektrárny několik dní po explozi, Ukrajina. Na likvidaci následků havárie pracoval i Petrov.

EU leaders discuss Iran crisis and Middle East with regional partners in Cyprus

Už dříve v noci na pondělí významný člen íránského parlamentu uvedl, že Teherán by mohl považovat americký doprovod lodí za porušení příměří.

