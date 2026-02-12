Eurofondy pro Maďarsko je třeba opět zarazit, apeluje advokátka soudu EU

Soudní dvůr Evropské unie by měl zrušit rozhodnutí Evropské komise, která uvolnila Maďarsku část peněz ze zablokovaných fondů. Doporučila to ve čtvrtek generální advokátka soudu, podle jejíhož názoru nesmí komise vyplácet ani část peněz, dokud Budapešť nesplní její požadavky. Názor advokátů není pro soud závazný, obvykle k němu však přihlížejí.
Exekutiva EU v roce 2022 zablokovala vyplácení peněz, které mělo Maďarsko dostávat z unijních fondů. Důvodem bylo podle komise porušování principů právního státu vládou premiéra Viktora Orbána, které Brusel vytýká mimo jiné omezování nezávislosti maďarské justice.
Později však komise Maďarsku podmínečně zpřístupnila část peněz v době, kdy Orbán hrozil vetem unijní pomoci Ukrajině bránící se ruské agresi. Někteří poslanci Evropského parlamentu tento přístup komise kritizovali a EP se obrátil na soud.
Jeho generální advokátka Tamara Ćapetaová ve čtvrtek doporučila nejvyššímu orgánu unijní justice, aby žalobě vyhověl a rozhodnutí komise poskytovat fondy zrušil. Komise nesmí uvolnit peníze ze zablokovaných fondů do té doby, než budou splněny všechny podmínky, které v rámci svých kompetencí stanovila, uvedla advokátka podle tiskové zprávy soudu. Komise Maďarsku nařídila provést reformy týkající se justice, avšak bez zdůvodnění odblokovala část peněz, aniž by reformy vstoupily v platnost, čímž komise pochybila, uvedla Ćapetaová.
Podle loňského vyjádření komisaře pro spravedlnost Michaela McGratha měla Budapešť stále zablokován přístup k 18 miliardám eur (asi 450 miliardám korun). Na základě rozhodnutí komise z prosince 2023 se Maďarsku otevřel přístup ke zhruba deseti miliardám eur z do té doby zmrazených fondů, uvedl soud ve čtvrtek.
Kdo může letos získat ceny Anděl? Nejvíce nominací mají rapeři Gufrau a Victor Kal
Tři šance na zisk ceny České hudební akademie (ČHA) Anděl má rapová trojice Gufrau a hudebník Victor Kal, který s ní vystupuje. Sošku Anděla si tak mohou odnést za vítězství v kategoriích objev, společný projekt a za skladbu Navždycky blázen, na které se podílel i rapper Rohony.
Dcera Kim Čong-una bude brzy jmenována jeho následnicí, hlásí korejská rozvědka
Dospívající dcera severokorejského vůdce Kim Čong-una bude brzy jmenována jeho následnicí a čtvrtou generací pokračující severokorejské vládnoucí dynastie. Předpokládá to jihokorejská rozvědka, která tuto informaci ve čtvrtek sdělila jihokorejským poslancům, píše agentura AP.
ŽIVĚLedecká jede disciplínu, kterou v Koreji vyhrála, závod začal
Sledujte online přenos ze super-G lyžařek na olympiádě v Itálii s Ester Ledeckou v akci.
ŽIVĚTrump po jednání s Netanjahuem řekl, že podporuje další jednání s Teheránem
Prezident Spojených států Donald Trump podporuje další jednání s Íránem o jaderné dohodě. Zároveň naznačil, že ztroskotání rozhovorů by mohlo vést k dalšímu americkému úderu. Trump to napsal na své síti Truth Social po dnešní schůzce s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě. Hovořili také o situaci v palestinském Pásmu Gazy, kde podle amerického prezidenta nastal obrovský pokrok.