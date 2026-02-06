Maďarští soudci se odmítají podřídit Orbánově příkazu

Dekret maďarského premiéra Viktora Orbána, který nařizuje soudům v zemi zastavit veškerá řízení ve sporech s obcemi o solidární daň, narazil na odpor soudců, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na místní média. Evropská komise v pátek uvedla, že Orbánův dekret analyzuje a sleduje situaci.
Dekret, vydaný v úterý večer na základě mimořádných pravomocí udělených Orbánovi v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu, stanoví, že "nelze napadnout výběr solidární daně" a že soudy musí "ukončit všechna probíhající řízení" v této věci. Soudci ve dvou různých případech se však rozhodli řízení nezrušit, ale pouze odložit, informovala maďarská média.
Orbánův dekret má podle opozičního starosty Budapešti zabránit hlavnímu městu, aby se u soudů bránilo proti "nezákonným a extrémně nespravedlivým" poplatkům. Nyní vláda bez jakéhokoliv předstírání přímo zaútočila na právní stát, uvedl starosta Gergely Karácsony.
Orbánův dekret se týká poplatků uvalených na určitá města, oficiálně za účelem přerozdělení finančních prostředků chudším obcím. Starosta Karácsony obviňuje premiéra, že využívá těchto poplatků, aby si doplnil svůj rozpočet, který má potíže kvůli zmrazeným unijním fondům, a také aby ochromil finance opozičních obcí.
Příspěvek od Budapešti se od Karácsonyho zvolení v roce 2019 zvýšil téměř desetinásobně a loni dosáhl výše jedné pětiny příjmů, což hlavní město dotlačilo na pokraj insolvence.
Organizace chránící lidská práva Orbánův dekret odsoudily, a to včetně Maďarského helsinského výboru, který jej označil za "klasický případ zneužití moci".
Maďarská advokátní komora zopakovala, že zákonodárný sbor nemůže přijímat předpisy "šité na míru pro konkrétní případy". "Pokud tak učiní, porušuje nezávislost soudnictví, zaručenou ústavou a mezinárodními dohodami uzavřenými Maďarskem, jakož i základní princip dělby moci v právním státě," uvedla komora v tiskové zprávě.
Maďarský nejvyšší soud v odpovědi na dotazy médií zdůraznil, že podle ústavy "jsou soudci v Maďarsku nezávislí a podléhají pouze zákonu; nemohou při výkonu svých soudních funkcí dostávat pokyny". V dalším prohlášení však soud, jehož předseda András Varga je blízkým Orbánovým spojencem, uvedl, že "nerozhodl o meritu věci".
"Vzali jsme na vědomí zprávy v tisku týkající se těchto nových mimořádných opatření a také jsme sledovali reakci některých maďarských soudů na tento dekret. Tento dekret analyzujeme a budeme i nadále bedlivě sledovat vývoj," řekl mluvčí EK Markus Lammert během pravidelné tiskové konference.
Let do Kodaně nepochopitelně startoval mimo ranvej. Mohl mít tragické následky
Pilot stroje se 135 cestujícími se na mezinárodním letišti v Bruselu omylem pokusil o start z pojezdové dráhy místo z ranveje. Při čtvrtečním incidentu, po kterém letiště nechalo pasažéry z letadla evakuovat, nikdo neutrpěl zranění. Letoun původně mířící do Kodaně se posádce podařilo včas zastavit, napsala v pátek s odvoláním na bruselské letiště agentura Belga.
Norská korunní princezna lituje přátelství s Epsteinem, omluvila se
Norská korunní princezna Mette-Marit v pátek vyjádřila hlubokou lítost nad tím, do jaké situace uvrhla norskou královskou rodinu tím, že udržovala přátelství s americkým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, a omluvila se lidem, které tím zklamala. Uvedla to v oficiálním prohlášení královského paláce.
Jde to zvládnout. Macinka to může dělat dva roky. I já tomu dal hodně, říká Havlíček
Pokud předseda Motoristů Petr Macinka říká, že může vést dvě ministerstva klidně i dva roky, kromě Karla Havlíčka z hnutí ANO v této zemi patrně neexistuje člověk, který aspoň tuší, co všechno to obnáší. Havlíček byl svého času také dvojministrem – necelé dva roky vedl současně resort průmyslu i dopravy. „Je ale fakt, že agendy dopravy a průmyslu k sobě mají blízko,“ připomíná Havlíček.
Na školáky útočili se zbraní, napadli košer kavárnu. Němci jsou na dětský gang krátcí
Krádeže, přepadení a fyzická napadení. Německá policie řeší případ gangu nezletilých chlapců v Lipsku, který má za poslední měsíce na svědomí nejméně 150 trestných činů. Strážci zákona přitom nemají efektivní prostředky, jak situaci řešit – všichni členové gangu nejsou totiž ještě trestně zodpovědní. Některým je pouhých 11 let.
ŽIVĚRusové zuřivě pátrají po atentátníkovi na šéfa rozvědky. Tvrdí, že mají jeho popis
Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informoval server Meduza. Ten přežil jen díky tomu, že se bránil a pokoušel se střelci odebrat pistoli, což ale nedokázal, protože byl potřetí zasažen. Vyšetřovatelé mají prý velké šance útočníka dopadnout. Disponují popisem, snímky a záběry.