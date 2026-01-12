Přeskočit na obsah
Zahraničí

Dobrovolně do armády: Francie spouští nový desetiměsíční program

ČTK

Francie v pondělí zahajuje nábor tisíců mladých lidí do nové dobrovolné desetiměsíční vojenské služby. První účastníci do ní nastoupí v září, do roku 2030 by mělo jít o 10 tisíc lidí ročně, informuje agentura Reuters.

The French government and the French Army launch the recruitment campaign for French national service
Fabien Mandon a Catherine Vautrinová na tiskové konferenci k představení náborové kampaně v Paříži dne 12. ledna 2026.Foto: REUTERS
Možnost nastoupit dobrovolně do armády představil francouzský prezident Emmanuel Macron v listopadu. Dobrovolná vojenská služba je otevřena pro všechny francouzské občany ve věku 18 až 25 let, kteří se chtějí podílet na obranyschopnosti země, upřesnil v pondělí na tiskové konferenci náčelník generálního štábu francouzské armády Fabien Mandon.

Od září se asi 3000 mladých lidí připojí k armádě, námořnictvu nebo letectvu pro mise na francouzském území, v roce 2027 se počet absolventů desetiměsíční vojenské služby má zvýšit na 4 tisíce a do roku 2030 na 10 tisíc ročně.

Podle Reuters budou účastníci pobírat přibližně 800 eur měsíčně (935 dolarů). „Po skončení programu se účastníci budou moci začlenit do civilního života, stát se záložníky nebo zůstat v ozbrojených silách, což odráží dlouhodobý vývoj armády směrem k hybridnímu modelu,“ uvedla ministryně obrany Catherine Vautrinová.

Francouzskou armádu nyní tvoří 200 tisíc příslušníků v aktivní službě a přes 40 tisíc záložníků, což z ní po Polsku činí druhé největší ozbrojené síly v Evropské unii, uvedla dříve AP.

Tento krok je součástí posunu vnímání bezpečnosti v celé Evropě. Podle agentury Reuters se země, které se po desetiletí spoléhaly na bezpečnostní záruky USA, nyní obávají změn priorit amerického prezidenta Donalda Trumpa a agresivních postojů Ruska.

