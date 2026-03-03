"Obloha je stejná, ale vypadá lépe." Íránci v Česku slaví smrt ajatolláha

Podle posledních dostupných údajů ze sčítání lidu žije v Česku zhruba tisíc osob s íránským státním občanstvím. Diaspora je aktivní a v poslední době uspořádala několik protestů a demonstrací, kterých se účastní desítky až stovky lidí. Mezi nimi i Íránec Arian, se kterým Aktuálně.cz přináší rozhovor.
„Sobota byla velmi těžký den, protože když jsem se ráno probudil, zavolala mi máma a řekla mi, že slyší rakety a bomby. Zpočátku jsem byl trochu šokovaný, ale zároveň i trochu šťastný, protože jsme po tom volali v diaspoře, venku i uvnitř,“ začíná své vyprávění Íránec Arian, který žije v Česku už několik let.
Další zprávy o útocích jej zasáhly v pražské zoo, když se díval na opice. „Někdo mi volal, že prý útočí na sídlo nejvyššího vůdce. Ještě to nebylo potvrzené, ale o pár hodin později mi domů zavolal jeden z mých přátel z Íránu. Ačkoli internet byl od rána vypnutý, měl přes několik VPN slabé připojení. A s radostí křičel, ´je mrtvý, je mrtvý´,“ popisuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Následující chvíle si pak velmi užil. „Byl to nejvýjimečnější, nejvíc šokující a nejradostnější okamžik mého života, protože jsem se narodil se do jeho režimu, vyrostl v něm a prožil v něm celý dosavadní život. Každý den jsem viděl jeho fotku ve třídě a nemohl jsem uvěřit, že by tato operace mohla být tak rychlá a úspěšná,“ říká.
Hned začal slavit a zavolal všem, s kým mohl mluvit. „Viděl jsem, že všichni křičí do telefonu radostí. Pak mi zavolal můj přítel z Íránu, že vyšli do ulic slavit,“ vzpomíná a dodává, že sobotní večer strávil s ostatními Íránci v Praze. Oslavovali až do rána.
„Ani v nejdivočejších snech jsme si to nedokázali představit. Nemůžu ani vyjádřit, jak šťastný jsem, když se každý den probudím a říkám si: ´Bože, obloha je stejná, ale vypadá nějak lépe,´“ směje se Arian.
Izrael má velmi jasný plán
Po smrti 86letého ajatolláha Alího Chameneího a několika dalších představitelů teokratického režimu média po celém světě napjatě očekávají, co se v blízkovýchodní zemi změní. Podle Ariana je jasné, že nastolování svobody nebude jednoduché, jedná se ovšem o důležitý krok.
„Všechna hlavní velitelství íránských revolučních gard (IRGC) jsou pryč. Takže teď máme režim, který tvoří náhodné postavy na náhodných pozicích, které spolu nemají nic společného,“ vysvětluje a chválí pozici Izraele, který podle něj s revolučními gardami chce jednou provždy skoncovat.
Izrael má podle něj o Íránu mnohem lepší představu než jakákoli jiná země, protože po 40 letech boje vědí všechno. „Myslím si tedy, že mají pro Írán velmi jasný plán, a ten je přesně stejný jako ten, který použili proti Hamásu, Hizballáhu a dalším. Chtějí IRGC zcela eliminovat,“ míní.
Upozorňuje ale na také to, že změna neproběhne ze dne na den, diaspora se ale snaží připravit přechodný režim. „Myslím, že jediným zřejmým kandidátem, kterého máme, je korunní princ Kýros Rezá Pahlaví. Ten už nějakou dobu jedná s Trumpem a Netanjahuem,“ říká Íránec.
Co čeká Írán?
Na otázku, zda má Pahlaví opravdu šanci, souhlasně přikyvuje. „Šance je vlastně velmi vysoká, bude to probíhat v několika fázích,“ míní a vypočítává: „První věcí je eliminace IRGC. Úplně a do posledního. Protože to je to, co Izrael chce. Chtějí, aby toto nebezpečí jednou provždy zmizelo.“
Pak podle něj nastane přechodné období, když lidé budou moci vyjít do ulic. „A vyjdou pouze tehdy, když je o to požádá korunní princ, nikdo jiný nedokáže vzít lidi do ulic a zároveň má takovou popularitu, že ho lidé poslouchají,“ dodává.
Na závěr Arian varuje, že region nemůže takový konflikt snášet dlouho. Země Perského zálivu, které jsou založeny na obchodu, cestovním ruchu - tedy například Katar či Dubaj - budou podle něj tlačit na to, aby operace skončila co nejdříve.
„To znamená, že USA se budou muset vypořádat s některými zbytky režimu,“ uzavírá.
