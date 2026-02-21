Další smrt pod lavinou. Letos už vzaly Alpy život dvaceti lidem

Alpy a regiony na jihovýchodě Evropy se nadále potýkají s následky silného sněžení a nebezpečí lavin zůstává vysoké, napsala agentura DPA. V rakouské spolkové zemi Štýrsko dnes pod lavinou zemřel 21letý skialpinista ze Slovenska, píše agentura APA s odvoláním na policii.
Už v pátek laviny na různých místech Rakouska zabily pět lidí. Ve Slovinsku se dnes desítky tisíc lidí ocitly bez elektřiny.
Slovenský skialpinista byl v oblasti hory Hoher Zinken s pěti dalšími krajany. Když sjížděl z výšky asi 1900 metrů, uvolnila se nad ním lavina a zasypala ho. Ostatním členům výpravy se nic nestalo. Na místě zasahovalo 120 záchranářů. Nikdo ze skialpinistů neměl lavinové vybavení, píše agentura APA.
V tyrolském lyžařském středisku Serfaus v okrese Landeck se dnes krátce po 10:00 spustila lavina v oblasti Untermotz v otevřeném terénu. Podle očitých svědků byl jeden člověk zasypán a po přibližně 30minutovém pátrání vyproštěn. Zemřel po převozu do nemocnice v Innsbrucku, uvádí APA.
V Rakousku už v této sezoně při pádu lavin zemřelo kolem 20 lidí. Takový bývá průměrný počet obětí během celé zimní sezony, píše DPA.
APA informovala, že dnes byla nasazena i armáda, aby provedla průzkumné lety k posouzení situace a zajistila přepravu horských záchranářů, kteří by měli provádět řízené odpalování lavin a záchranu z vrtulníků.
Velmi silně dnes sněžilo v západorakouské spolkové zemi Vorarlbersko, kde se očekávalo, že výška sněhové pokrývky během dne překročí 1,5 metru. Několik lyžařských středisek v regionu bylo dnes uzavřeno kvůli velmi vysokému lavinovému riziku.
Silné sněžení bylo hlášeno i ze západního Maďarska. V městečku Köszeg bylo v pátek naměřeno 36 centimetrů čerstvého sněhu a v Šoproni na hranicích s Rakouskem dnes napadlo 27 centimetrů, uvedla maďarská meteorologická služba HungaroMet. Silné poryvy větru způsobily v postižené oblasti také závěje.
S přívaly sněhu se potýká i severovýchodní Slovinsko. V okolí Mariboru bylo dnes bez elektrického proudu stále 29.000 domácností, uvedla energetická společnost Elektra Maribor. V pátek přitom výpadky proudu postihly až 70.000 zákazníků. Technici z celé země intenzivně pracovali na obnově provozu transformátorů, které vyřadilo sněžení.
V jižním Bavorsku předpovídala Německá meteorologická služba (DWD) další sněžení v nadmořské výšce nad 1000 metrů. Nad 1600 metry je nebezpečí lavin vysoké a pod touto hranicí značné, oznámila dnes Bavorská lavinová výstražná služba. Hlavním problémem je čerstvé sněžení.
Laviny může spustit i malé dodatečné zatížení a mohou postihnout i exponované stezky. Vzhledem k vydatnému sněžení je nebezpečí lavin v současné době v mnoha evropských lyžařských střediscích vysoké, upozorňuje DPA.
