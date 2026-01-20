Další havárie ve Španělsku. Vlak u Barcelony narazil do zdi spadlé na koleje

Nejméně 20 lidí se zranilo při dnešní nehodě regionálního vlaku, který poblíž Barcelony narazil do zdi zřícené na koleje. Informuje o tom španělský list La Vanguardia, podle něhož má pět lidí těžká zranění. Nehoda se stala dva dny po tragické srážce vlaků na jihu Španělska, při níž zemřelo 42 lidí.
Vlak katalánské regionální sítě Rodalies na trati mezi městy Gelida a Manresa narazil do podpůrné zdi, jejíž část se zřítila na koleje. Mezi zraněnými je i strojvůdce, který byl kvůli poškození lokomotivy zablokován ve své kabině, píše list. Na místě zasahuje více než desítka sanitek a 15 jednotek hasičů.
Španělsko se stále vzpamatovává z nejtragičtějšího železničního neštěstí od roku 2013, které se stalo v neděli večer u obce Adamuz v provincii Córdoba v jihošpanělské Andalusii. Tři poslední vagony vlaku soukromé společnosti Iryo jedoucí z Málagy do Madridu vykolejily a narazily v protisměru do vlaku Renfe, který jel z Madridu do města Huelva. Zemřelo 42 lidí, v nemocnici zůstává 37 zraněných, z toho devět na jednotkách intenzivní péče.
ŽIVĚ"To zjistíte". Trump s osudem Grónska napíná, akcie prudce oslabují
Francouzský prezident Emmanuel Macron napsal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že nerozumí jeho postupu získat pro Spojené státy Grónsko. Trump před odletem do Davosu opáčil, že doufá, že se věci vyřeší docela dobře a najde se řešení, s nímž budou spokojené NATO i USA.
Zelenskyj má problém. Energetický kolaps Kyjeva rozdmýchal konflikt z nečekané strany
Ukrajina čelí kritickému nedostatku energie po sérii ruských úderů na infrastrukturu. Zatímco prezident Volodymyr Zelenskyj varuje před další vlnou masivních útoků, v hlavním městě propukl otevřený spor. Prezident ostře kritizuje starostu Kyjeva Vitalije Klička za nepřipravenost metropole na mrazivou zimu, která miliony lidí ponechala bez tepla a vody.
Proti Slavii fotbalisté Bodö/Glimt nestíhali, teď senzačně zdolali Manchester City
Fotbalisté norského klubu Bodö/Glimt v 7. kole Ligy mistrů už bez šance na postup porazili Manchester City 3:1. Vítěz soutěže z roku 2023 dohrával v deseti bez vyloučeného majitele Zlatého míče Rodriho a zkomplikoval si cestu k přímému postupu do osmifinále.
Hokejisté Plzně a Třince si opět rozdělili body, Sparta padla s Hradcem
Hokejisté Plzně zvítězili v předehrávaném utkání 44. kola extraligy nad Třincem 2:1 po samostatných nájezdech. Škoda zdolala v sezoně Oceláře až na čtvrtý pokus a uhájila druhé místo v tabulce. Hradec Králové vyhrál v dohrávce 37. kola extraligy na ledě Sparty 2:1 po samostatných nájezdech a uspěli tak i ve druhém utkání v O2 areně v sezoně.
ŽIVĚEnergetický kolaps na Ukrajině: v Kyjevě je milion lidí bez elektřiny, lidé prchají
Ukrajina kvůli ruským útokům již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, prohlásil v pátek ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. Důsledky energetického kolapsu už pocítil i parlament v metropoli Kyjevě, který je po ruském útoku bez elektřiny, vody i topení, uvedl jeho předseda. Podle starosty Kyjeva město za leden opustilo 600.000 lidí.