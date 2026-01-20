Přeskočit na obsah
20. 1. Ilona
Zahraničí

Další havárie ve Španělsku. Vlak u Barcelony narazil do zdi spadlé na koleje

ČTK

Nejméně 20 lidí se zranilo při dnešní nehodě regionálního vlaku, který poblíž Barcelony narazil do zdi zřícené na koleje. Informuje o tom španělský list La Vanguardia, podle něhož má pět lidí těžká zranění. Nehoda se stala dva dny po tragické srážce vlaků na jihu Španělska, při níž zemřelo 42 lidí.

Nehoda vlaku zastavila hlavní trať v ČR
Nejméně 20 lidí se zranilo při dnešní nehodě regionálního vlaku, který poblíž Barcelony narazil do zdi zřícené na koleje. Ilustrační snímek.Foto: ČTK
Vlak katalánské regionální sítě Rodalies na trati mezi městy Gelida a Manresa narazil do podpůrné zdi, jejíž část se zřítila na koleje. Mezi zraněnými je i strojvůdce, který byl kvůli poškození lokomotivy zablokován ve své kabině, píše list. Na místě zasahuje více než desítka sanitek a 15 jednotek hasičů.

Španělsko se stále vzpamatovává z nejtragičtějšího železničního neštěstí od roku 2013, které se stalo v neděli večer u obce Adamuz v provincii Córdoba v jihošpanělské Andalusii. Tři poslední vagony vlaku soukromé společnosti Iryo jedoucí z Málagy do Madridu vykolejily a narazily v protisměru do vlaku Renfe, který jel z Madridu do města Huelva. Zemřelo 42 lidí, v nemocnici zůstává 37 zraněných, z toho devět na jednotkách intenzivní péče.

