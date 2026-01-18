Nejméně sedm mrtvých a sto zraněných. Ve Španělsku se srazily rychlovlaky

Při železničním neštěstí na jihu Španělska zemřelo nejméně sedm lidí. Zhruba 100 pasažérů je zraněných, z toho 25 těžce, uvedly španělské úřady.
K nehodě rychlovlaků AVE a Iryo došlo v Adamuzu poblíž Córdoby. Vlak jedoucí z Málagy do Madridu deset minut po zahájení jízdy vykolejil a srazil se se soupravou směřující do Huelvy, která pak také vykolejila.
Cestující z obou vlaků museli být evakuováni. Na místě nehody jsou záchranné týmy a hasiči.
Provoz na důležité trati mezi Madridem a Andalusíí je do odvolání přerušen. Příčina nehody zatím není jasná.
Podle zprávy RTVE, která se odvolává na záchranné služby, zůstalo po nehodě mnoho cestujících ve vlacích uvězněno. Záchranáři se je snaží co nejrychleji vyprostit.
Španělský premiér Pedro Sánchez slibuje rychlou pomoc. „Vláda spolupracuje s příslušnými úřady a záchrannými službami na pomoci cestujícím,“ napsal na síti X.
"Je to Šulc, nebo Messi?" Kometa z Lyonu uhranula fotbalovou Francii geniálním sólem
Pavel Šulc devátým gólem ve francouzské fotbalové lize přispěl Lyonu k domácímu vítězství nad Brestem 2:1. V 41. minutě zakončil individuální akci trefou z velkého úhlu do pravého horního rohu. V tabulce kanonýrů Šulcovi patří čtvrté místo. Olympique se posunul na čtvrté místo, které znamená postup do předkola Ligy mistrů.
Darmovzal je v Praze. Ve venezuelském vězení strávil rok a čtyři měsíce
V Praze v neděli večer přistálo letadlo s Čechem Janem Darmovzalem, kterého rok a čtyři měsíce věznil ve Venezuele režim autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Na svobodu se dostal poté, co Spojené státy na začátku ledna z Caracasu unesly Madura a jeho ženu do USA. V letadle z Venezuely jsou podle ministra zahraničí Petra Macinky další tři propuštění lidé.
ŽIVĚLídři EU se mimořádně sejdou kvůli Grónsku, zvažují krajní nátlak na USA
Pokud se potvrdí zvýšení amerických cel vůči několika evropským zemím, francouzský prezident Emmanuel Macron požádá o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská unie dosud nikdy nepoužila. Předseda Evropské rady António Costa svolává kvůli poslednímu dění kolem Grónska mimořádný summit EU.
Obrněná bestie u Kosťantynivky. Rusové nasadili možná největší tank celé invaze
Ukrajinský dron u Kosťantynivky zachytil gigantický „želví tank“ ruské 4. motostřelecké brigády. Robustní kovový plášť, odminovávací válec a platforma pro přepravu vojáků proměňují tank v supertěžké bojové vozidlo pěchoty.
Spor Evropy s Trumpem se přiostřuje. EU zvažuje cla v hodnotě 93 miliard eur
Evropská unie uvažuje, že zavede na zboží z USA dovozní cla v hodnotě 93 miliard eur - v přepočtu 2,3 bilionu Kč. Mohla by také omezit přístup amerických společností na unijní trh. Uvádějí to zdroje britského deníku Financial Times. Plánem chce unie reagovat na cla, kterými hrozí americký prezident Donald Trump těm ze spojenců v NATO, kteří se staví proti jeho kampani za získání Grónska.