Chaos v Polsku: Pár po rozvodu zjistil, že vůbec rozvedený není. Může se to týkat tisíců lidí

ČTK

Tisíce lidí v Polsku, kteří se domnívají, že jsou už několik let rozvedení, se mohou dozvědět, že podle práva jsou stále svoji. Upozorňuje na to server Politico. Tento zmatek je podle něj následkem bitvy o justiční reformy zavedené za předchozí národněkonzervativní vlády Práva a spravedlnosti, které se současný proevropský kabinet premiéra Donalda Tuska snaží zrušit.

Polský premiér Donald Tusk v pondělí na tiskové konferenci uvedl, že nemá důvod k odvolání ministra vnitra.
Tuskova vláda musí vyřešit, jak předchozí systém zrušit a zároveň nevnést do polského soudnictví zmatky.Foto: Reuters
Problém vyšel najevo minulý měsíc v Gižycku na Mazurách, kde rozvedený pár šel k soudu kvůli rozdělení majetku. Očekával, že půjde o rutinní věc, nicméně se dozvěděl, že v očích státu rozvedený není. Tento případ ze života běžných lidí souvisí s rozhodnutím Tuskova kabinetu odmítat rozsudky některých soudců jmenovaných během vlády národních konzervativců z let 2015 až 2023. Soudce v Gižycku dospěl k závěru, že původní rozsudek o rozvodu z právního hlediska neexistuje, protože ho vynesl jeden z „neosoudců“, tedy soudců jmenovaných na základě reforem vytvořených někdejším ministrem spravedlnosti Zbigniewem Ziobrem.

S Polskem kvůli změnám v justici několik let vedla spory Evropská komise a podle Soudního dvora EU porušovaly zásadu nezávislosti soudnictví. Tuskově vládě pak připadlo vyřešit, jak předchozí systém zrušit a zároveň nevnést do polského soudnictví zmatky.

Politico připomíná, že problém se týká Zemské soudcovské rady (KRS), která nominuje soudce. Za působení Ziobra v čele resortu spravedlnosti o složení KRS přestali rozhodovat soudci a tuto pravomoc získali poslanci. A v době, kdy zasáhl unijní soud, už byly do funkce podle nových pravidel jmenovány stovky soudců, kteří se ujali běžných sporů týkajících se hypoték, dědictví nebo rozvodů. Tuskova vláda se snaží dopad sporů kolem KRS a „neosoudců“ co nejvíce omezit a vypracovala například návrh, podle kterého by se bezdětné páry mohly rozvádět na matrikách, čímž by se zcela vyhnuly řízení před soudem.

Současný ministr spravedlnosti Waldemar Žurek případ z Gižycka podle Politica označil za „velmi znepokojivý“ a upozornil, že krize kolem „neosoudců“ se rozlila do „nejcitlivějších oblastí života občanů - rodinných záležitostí, financí a základních právních jistot“. Kolik podobných rozsudků mohlo v Polsku padnout, není jasné, ale soudci jmenovaní podle Ziobrova sporného systému mohli rozhodnout o desítkách tisíc rutinních případů, včetně rozvodů.

Politico cituje vratislavského právníka Bartosze Stasika, který varuje, že „systém, který začne ve velkém zpochybňovat své vlastní rozsudky, přestává být systémem“. „Nikdo nechce být tím, kdo tisícům lidí oznámí, že jejich rozvody, dědictví a další rozsudky neexistují, ale každou lavinu spouští jeden kamínek,“ dodal.

Podle Žurka jsou příčinou současných problémů Ziobrovy reformy i postup prezidenta Karola Nawrockého. Tento spojenec Práva s spravedlnosti (PiS), který do prezidentského úřadu nastoupil loni v srpnu, opakovaně vyhrožuje vetem vládou navrhovaných zákonů, jejichž cílem je obnovit nezávislost justice. Podle stoupenců PiS případ z Gižycka ukazuje, že za Tuskovy vlády právní systém přestal fungovat. Sám Ziobro vzkázal z Maďarska, kde získal politický azyl, že tento rozsudek dokládá, že Tusk a jeho lidé jsou ochotni rozpoutat „skutečný chaos a anarchii“ i za cenu toho, že to zničí životy běžných lidí.

Podle serveru Politico by chaos v justici mohl PiS posloužit jako munice v kampani před parlamentními volbami, které by se měly konat příští rok na podzim.

hab ank

