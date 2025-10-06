Zahraničí

Merkelová ukázala prstem: Polsko a Pobaltí prý nesou spoluvinu na Putinově invazi

Martin Sluka Martin Sluka
před 34 minutami
Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová v rozhovoru pro maďarský kanál "Partizan" obvinila Polsko a pobaltské státy ze spoluviny na přerušení diplomatických vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií, a tím nepřímo i na ruské invazi na Ukrajinu, která následovala o několik měsíců později.
Vladimir Putin s Angelou Merkelovou v roce 2015 o mírovém procesu v Minsku | Video: Reuters

Merkelová v rozhovoru pro Partizan připomněla minské dohody z roku 2015, které sama spoluvyjednávala. Tyto dohody podle ní přinesly mezi lety 2015 a 2021 určitou stabilitu a umožnily Ukrajině, která byla pod tlakem Ruska, "nabrat sílu" a "stát se jinou zemí".

Její historický výklad však opomíjí fakt, že už čtyři měsíce po podpisu první minské dohody se ruské a separatistické síly zapojily do těžkých bojů s ukrajinskou armádou - a to přesto, že hlavní požadavky Kremlu byly už tehdy splněny.

Podle odhadů bylo mezi lety 2015 a 2021 ruskými silami, navzdory platnému příměří, zabito či zraněno více než pět tisíc ukrajinských vojáků, uvádí deník Daily Mail. Přesto Merkelová uvedla, že teprve v roce 2021 měla pocit, že Vladimir Putin přestal minské dohody brát vážně.

"Opustila jsem úřad a začala Putinova agrese"

"Chtěla jsem proto nový formát, ve kterém bychom jako Evropská unie mohli přímo mluvit s Putinem. Někteří to však nepodporovali. Byly to především pobaltské státy, ale proti bylo i Polsko."

Podle Merkelové se tyto čtyři země obávaly, že Evropa nebude mít ucelenou politiku vůči Rusku. "V každém případě se to neuskutečnilo. Poté jsem opustila úřad a začala Putinova agrese," dodala.

Jak upozorňuje německý deník Bild, Merkelová už vynechává skutečnost, že válka probíhala nepřetržitě od roku 2014 a že od jara 2021 se ruská armáda připravovala na plnohodnotnou invazi, nikoliv až od skončení jejího funkčního období.

Škodlivá politička

Zástupci obviněných zemí s odpovědí dlouho nečekali a Merkelové vyslali jasnou odpověď. Například polský expremiér Mateusz Morawiecki napsal, že Merkelová svým nepromyšleným rozhovorem dokázala, že patří mezi německé politiky, kteří nejvíce škodili Evropě. 

Předseda výboru pro zahraniční věci estonského parlamentu Marko Mikhelson pak uvedl, že "jde o novou a bohužel velmi nízkou úroveň Angely Merkelové - obviňovat pobaltské státy a Polsko z vyvolání ruské imperiální války. Bohužel to vrhá stín na celé její období v úřadu německé kancléřky, Nord Stream tu radši ani nebudu zmiňovat".

Covid jako hlavní příčina války

Bývalá kancléřka rovněž znovu uvedla, že k válce na Ukrajině přispěla pandemie covidu-19. "Nemohli jsme se stýkat, protože Putin měl strach z pandemie koronaviru. Pokud se nemůžete setkat, pokud nemůžete diskutovat o názorových rozdílech tváří v tvář, nemůžete najít nové kompromisy," řekla.

Merkelová je přesvědčena, že videokonference k tomu nestačily, a proto podle ní představuje koronavirus hlavní důvod, proč se Rusko politicky tak radikalizovalo a nakonec napadlo Ukrajinu.

 
Další zprávy