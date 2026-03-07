Český lyžař v Rakousku se zranil při srážce, vrtulník ho přepravil do nemocnice

V lyžařském areálu Silvretta Arena u rakouské obce Ischgl se v pátek srazil 47letý český lyžař s 53letým lyžařem z Nizozemska, oba utrpěli zranění.
Informovala o tom dnes tyrolská policie. Český lyžař byl přepraven vrtulníkem do nemocnice v obci Zams a následně na kliniku v Innsbrucku.
Nizozemský lyžař byl nejprve přepraven k místnímu lékaři a následně do nemocnice v obci Zams. Podrobnosti o zraněních, která lyžaři utrpěli, policie nesdělila.
Lyžaři se srazili v pátek krátce po 13:00 SEČ v nadmořské výšce zhruba 2425 metrů na modré, tedy nenáročné sjezdovce. Policie vyzvala případné svědky srážky, aby kontaktovali policejní stanici v Ischglu.
