Florida uzavře kontroverzní detenční tábor pro migranty Alligator Alcatraz

Americký stát Florida příští měsíc uzavře kontroverzní detenční středisko pro migranty Alligator Alcatraz (Aligátoří Alcatraz) v národním parku Everglades, píše deník The New York Times s odvoláním na informované zdroje. Úřady plánují zadržované migranty přemístit na začátku června a zařízení rozebrat v následujících týdnech.
Provoz střediska provázely soudní spory, rostoucí náklady a obvinění z nehumánních podmínek a zacházení. K minulému měsíci bylo na místě podle údajů Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zadržováno přibližně 1400 lidí.
Představitelé Floridy o zrušení detenčního centra, které jižanský stát od loňského července už stálo miliony dolarů, jednali s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa, informoval už minulý týden deník New York Times (NYT).
Republikánský guvernér Floridy Ron DeSantis rozhovory s federálními představiteli potvrdil. Uzavření střediska nebylo oficiálně oznámeno, ale dodavatelé, kteří jej provozují, už byli podle NYT na vývoj upozorněni.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti došlo podle listu k závěru, že Alligator Alcatraz je neefektivní a příliš drahý. Florida na provoz vynakládá přes milion dolarů denně (20,8 milionu Kč) a zatím neobdržela 608 milionů dolarů (12,6 miliardy Kč) z federálních fondů, o které požádala na přibližně roční provoz.
Nelidské podmínky
Zadržení, jejich příbuzní a právníci, stejně jako aktivisté v oblasti imigrace, opakovaně kritizují nehygienické a nelidské podmínky v zařízení. Floridští představitelé to soustavně popírají.
Floridský deník Miami Herald v dubnu informoval, že podmínky ve středisku se od otevření dál zhoršily. Zadržení migranti zmiňují nedostatek jídla někdy zamořeného hmyzem, kalnou vodu v plesnivých kelímcích, odpírání lékařské péče a cely zapáchající močí. Když si stěžují, pracovníci střediska je bijí, používají proti nim pepřový sprej nebo je odvádějí na samotku, píše list s odvoláním na svědectví zadržovaných.
Organizace na ochranu životního prostředí zároveň státní i federální představitele žalují za výstavbu detenčního centra v ekologicky citlivých mokřadech Everglades, které leží zhruba 70 kilometrů západně od centra Miami. "Neustoupíme, dokud Alligator Alcatraz nebude uzavřen a škody způsobené Everglades zcela napraveny," uvedla Eve Samplesová, ředitelka organizace Přátelé Everglades.
Státní a federální vláda za 35 let vynaložily více než deset miliard dolarů na obnovení přirozeného toku vody do Everglades, který je největší zachovalou subtropickou divočinou ve Spojených státech. Rozsáhlé mokřady jsou domovem desítek ohrožených druhů, včetně plameňáků amerických, kapustňáků, krokodýlů amerických a nesytů amerických. Park je také zásadní pro zásobování vodou více než osmi milionů lidí v jižní Floridě.
