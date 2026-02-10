Česko si polepšilo ve vnímání korupce, Slovensko v žebříčku zemí padá

Česko si loni polepšilo v celosvětovém žebříčku vnímání korupce. Umístilo se na 39. místě, zatímco předloni bylo 46. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila mezinárodní organizace Transparency International.
Pohoršilo si naopak Slovensko, které se v roce 2024 umístilo na 59. místě a loni až 61. Nejlépe hodnocené ze 182 zemí je letos opět Dánsko následované Finskem a Singapurem, nejhůře dopadly Jižní Súdán, Somálsko a Venezuela.
kdo chtěl zabít vlivného ruského generála? Stopy vedou i do Polska, tvrdí Moskva
Podle agentury Interfax se ruská tajná služba FSB domnívá, že na pokusu o zabití zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva se podílelo Polsko.
V nemilosti premiéra? Klíčový ministr chyběl na protestu odborů. Babiš má vysvětlení
Konec těžby uhlí a krize ocelářství. Dva problémy, které dopadají na český těžký průmysl, se minulý týden zhmotnily ve Slezsku. Smuteční akcí havířů a protestním mítinkem ocelářů. A byť do Ostravy přijel premiér Andrej Babiš i vládní zmocněnec Filip Turek, ten nejpovolanější - ministr průmyslu - chyběl. Vyrazil do Berlína. Podle některých médií je Karel Havlíček u Babiše v nemilosti.
Číňané vám zakážou hokej a já vám nedovolím otevřít most. Trump ostře vyjel po Kanadě
Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil, že nepovolí otevření dokončovaného mostu mezi americkým Detroitem a městem Windsor v Kanadě. Jako důvody na své sociální síti Truth Social zmínil kanadské vlastnictví mostu, odmítání prodeje amerického alkoholu v kanadské provincii Ontario, kanadská cla na americké mléčné produkty a kanadská obchodní jednání s Čínou.
Šéf diplomacie USA Rubio se po konferenci v Mnichově chystá do Bratislavy a Budapešti
Americký ministr zahraničí Marco Rubio, který se tento týden zúčastní Mnichovské bezpečnostní konference, odcestuje z bavorské metropole na Slovensko a poté do Maďarska. Informovala o tom dnes agentura Reuters.
Táta mu půjčil z učitelského platu na sexshop. Teď šéfuje milionovému impériu, kde nakupují hlavně ženy
Zatímco většinu klientely českých sexshopů tvoří muži, brněnská značka YOO.cz obrátila poměr naruby: zhruba 60 procent zákazníků jsou ženy. Rodinný byznys Vojtěcha Slámy vsadil na citlivou komunikaci bez vulgarity a místo klasické reklamy vybudoval růst na influencer marketingu.