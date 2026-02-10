Přeskočit na obsah
10. 2. Mojmír
Zahraničí

Česko si polepšilo ve vnímání korupce, Slovensko v žebříčku zemí padá

ČTK

Česko si loni polepšilo v celosvětovém žebříčku vnímání korupce. Umístilo se na 39. místě, zatímco předloni bylo 46. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila mezinárodní organizace Transparency International.

Korupce, ilustrační foto
Korupce, ilustrační fotoFoto: Externí
Pohoršilo si naopak Slovensko, které se v roce 2024 umístilo na 59. místě a loni až 61. Nejlépe hodnocené ze 182 zemí je letos opět Dánsko následované Finskem a Singapurem, nejhůře dopadly Jižní Súdán, Somálsko a Venezuela.

Připravujeme podrobnosti…

Odboráře v Ostravě z pódia pozdravil i Andrej Babiš a zlobil se, proč Ostrava oslavovala ukončení těžby černého uhlí, když prý jde o nelogický krok.
