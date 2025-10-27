Domácí

Politická šikana: Moc, oligarchie a korupce. Jaký bude Babiš 2.0? Nejen odpudivý

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Michaela Nováčková, Vratislav Dostál
před 1 hodinou
Bývalý ředitel Transparency International David Ondračka v podcastu Politická šikana mluví o návratu Andreje Babiše k moci, o selhání dosluhující vlády Petra Fialy i o hluboce zakořeněné oligarchii, která podle něj v Česku určuje pravidla hry. Varuje, že střet zájmů Andreje Babiše nezmizí žádným právním manévrem a že země bez systémových změn směřuje ke kleptokracii.
Politická šikana - David Ondráčka | Video: Michaela Nováčková, Vratislav Dostál

Po volebním vítězství Andreje Babiše a jím vedeného hnutí ANO čeká Česko "Babiš 2.0", tedy koncentrovaná a strategická verze jeho vládnutí, zaznělo v podcastu Politická šikana.

"Bude se velmi cíleně soustředit na tři věci: peníze, moc a imunitu," říká bývalý dlouholetý ředitel Transparency International, který o korupci a oligarchii v Česku vydává knížku Kauza Česko. Současně kritizoval dosluhující vládu Petra Fialy (ODS), která podle něj rezignovala na komunikaci s naštvanými a frustrovanými voliči. "Tím mu (Babišovi) předali vítězství na zlatém podnose," dodal.

Nikdy nekončící střet zájmů

Související

Babiš má problém, cesta do Strakovky je v ohrožení. Jaké jsou možné scénáře postupu?

Předseda ANO Andrej Babiš na výjezdním zasedání stínové vlády v Hradci Králové poslední srpnový den roku 2023

Jako klíčové téma očekává (znovu) střet zájmů v případě osoby Andreje Babiše. Podle Ondračky lídr ANO, miliardář a znovu jediný vlastník holdingu Agrofert nemá reálnou cestu, jak podezření ze střetu zájmů odstranit.

"Svěřenské fondy nejsou slepé, protože každý ví, kdo za nimi stojí. Převedení na děti je jen manévr. Jediná skutečná varianta by byl prodej společnosti Agrofert. A to on nikdy neudělá," uvedl Ondračka. Podle něj se tak střet zájmů a věci s tím spojené budou nadále promítat do každého rozhodnutí vlády.

Dalším problémem je podle Ondračky selhání tzv. deagrofertizace státní správy. Fialův kabinet slíbil, že odstraní Babišovi lidi z klíčových institucí, ale ve skutečnosti "neudělal téměř nic". "Byla to prázdná gesta. A to je jedna z příčin, proč skončili poražení," vysvětluje Ondračka. Podle jeho slov je stát stále prorostlý strukturami, které Babiš v minulosti vybudoval.

Ondračka také mluvil o dlouhodobém vlivu oligarchie. "ODS ten systém vytvořila, ČSSD ho vylepšila a ANO ho přeměnila v kleptokracii," zaznělo v debatě a ostatně i v jeho nově vycházející knize. Podle Ondračky je problémem nikoli jeden oligarcha, ale propojený systém ekonomických zájmů, který přežívá vlády a přizpůsobí se jakékoli politické konstelaci. "Těm lidem v pozadí je často jedno, kdo vládne," dodal.

Napjaté vztahy mezi miliardáři

Související

Politická šikana: Fiala tříská dveřmi, Babišovi jde jen o jedno a Moravec na odstřel

pš 20.10.
29:03

Zásadní roli v příštích letech sehraje vztah Babiše s miliardářem Michalem Strnadem, jedním z nejbohatších Čechů a klíčovým hráče v obranném průmyslu. "Pokud se domluví, vznikne tichá dohoda podobná té, kterou měl Babiš s oligarchy během svého prvního vládnutí," komentuje Ondračka. Strnad má zásadní vliv na zbrojní zakázky a jeho pozice bude ještě posílena.

Zároveň Ondračka upozornil, že česká politika funguje v cyklech deziluze. "Máme tu opakující se příběh: naděje, vzepětí a pád. Moralistní apel ale nestačí," říká. Podle něj je nutné změnit samotný systém - omezit vliv krajů, posílit města a přenastavit kontrolní mechanismy. "Jsme desetimilionová země. To je příliš malý stát na to, abychom si neuměli dobře vládnout," dodal.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak David Ondračka popisuje český oligarchický systém a co čeká zemi po Babišovi, poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.

 
Mohlo by vás zajímat

Zeman vynechá slavnostní večer na Hradě k 28. říjnu. Vzkázal, jaký k tomu má důvod

Zeman vynechá slavnostní večer na Hradě k 28. říjnu. Vzkázal, jaký k tomu má důvod

Babiš doufá, že vláda vznikne nejpozději do poloviny prosince

Babiš doufá, že vláda vznikne nejpozději do poloviny prosince

"Promluvím s Juchelkou." Prezident naznačil, co udělá s prosbou neměnit důchody

"Promluvím s Juchelkou." Prezident naznačil, co udělá s prosbou neměnit důchody

Byl by to sňatek zrady, říká Kupka k podpoře Babišovy vlády. Chce být tvrdý oponent

Byl by to sňatek zrady, říká Kupka k podpoře Babišovy vlády. Chce být tvrdý oponent
domácí Aktuálně.cz Obsah Andrej Babiš ANO 2011 zbrojení oligarcha Petr Fiala ODS Petr Nečas Agrofert Holding

Právě se děje

Aktualizováno před 11 minutami
Zeman vynechá slavnostní večer na Hradě k 28. říjnu. Vzkázal, jaký k tomu má důvod

Zeman vynechá slavnostní večer na Hradě k 28. říjnu. Vzkázal, jaký k tomu má důvod

Bývalý prezident Miloš Zeman se ze zdravotních důvodů nezúčastní 28. října slavnostního večera při příležitosti předávání státních vyznamenání.
Aktualizováno před 13 minutami
Babiš doufá, že vláda vznikne nejpozději do poloviny prosince

ŽIVĚ
Babiš doufá, že vláda vznikne nejpozději do poloviny prosince

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 34 minutami
"Moc rád bych to udělal." Trump koketuje s myšlenkou, která by porušila ústavu

"Moc rád bych to udělal." Trump koketuje s myšlenkou, která by porušila ústavu

Americký prezident Donald Trump opět odmítl vyvrátit, že se chce ucházet o třetí prezidentské funkční období, což by bylo v rozporu s ústavou.
před 49 minutami
Nový papež vyrazí na první zahraniční cestu. Navštíví Turecko a Libanon

Nový papež vyrazí na první zahraniční cestu. Navštíví Turecko a Libanon

Papež Lev XIV. během své první zahraniční cesty na konci listopadu a začátkem prosince navštíví v Turecku a Libanonu řadu významných míst.
Aktualizováno před 1 hodinou
Putin vypověděl dohodu s USA o likvidaci plutonia

ŽIVĚ
Putin vypověděl dohodu s USA o likvidaci plutonia

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Politická šikana: Moc, oligarchie a korupce. Jaký bude Babiš 2.0? Nejen odpudivý
36:33

Politická šikana: Moc, oligarchie a korupce. Jaký bude Babiš 2.0? Nejen odpudivý

Bývalý ředitel Transparency International David Ondračka v podcastu Politická šikana mluví o hluboce zakořeněné oligarchii i o Babišových kauzách.
před 1 hodinou
Chytré děti žijí déle. Vědci konečně odhalili biologické tajemství

Chytré děti žijí déle. Vědci konečně odhalili biologické tajemství

Mohou dobré známky ve škole předpovídat, jak dlouho budete žít? Zní to jako přehnané tvrzení, ale věda naznačuje, že na tom může být kus pravdy.
Další zprávy