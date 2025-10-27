Politická šikana: Moc, oligarchie a korupce. Jaký bude Babiš 2.0? Nejen odpudivý

Po volebním vítězství Andreje Babiše a jím vedeného hnutí ANO čeká Česko "Babiš 2.0", tedy koncentrovaná a strategická verze jeho vládnutí, zaznělo v podcastu Politická šikana.
"Bude se velmi cíleně soustředit na tři věci: peníze, moc a imunitu," říká bývalý dlouholetý ředitel Transparency International, který o korupci a oligarchii v Česku vydává knížku Kauza Česko. Současně kritizoval dosluhující vládu Petra Fialy (ODS), která podle něj rezignovala na komunikaci s naštvanými a frustrovanými voliči. "Tím mu (Babišovi) předali vítězství na zlatém podnose," dodal.
Nikdy nekončící střet zájmů
Jako klíčové téma očekává (znovu) střet zájmů v případě osoby Andreje Babiše. Podle Ondračky lídr ANO, miliardář a znovu jediný vlastník holdingu Agrofert nemá reálnou cestu, jak podezření ze střetu zájmů odstranit.
"Svěřenské fondy nejsou slepé, protože každý ví, kdo za nimi stojí. Převedení na děti je jen manévr. Jediná skutečná varianta by byl prodej společnosti Agrofert. A to on nikdy neudělá," uvedl Ondračka. Podle něj se tak střet zájmů a věci s tím spojené budou nadále promítat do každého rozhodnutí vlády.
Dalším problémem je podle Ondračky selhání tzv. deagrofertizace státní správy. Fialův kabinet slíbil, že odstraní Babišovi lidi z klíčových institucí, ale ve skutečnosti "neudělal téměř nic". "Byla to prázdná gesta. A to je jedna z příčin, proč skončili poražení," vysvětluje Ondračka. Podle jeho slov je stát stále prorostlý strukturami, které Babiš v minulosti vybudoval.
Ondračka také mluvil o dlouhodobém vlivu oligarchie. "ODS ten systém vytvořila, ČSSD ho vylepšila a ANO ho přeměnila v kleptokracii," zaznělo v debatě a ostatně i v jeho nově vycházející knize. Podle Ondračky je problémem nikoli jeden oligarcha, ale propojený systém ekonomických zájmů, který přežívá vlády a přizpůsobí se jakékoli politické konstelaci. "Těm lidem v pozadí je často jedno, kdo vládne," dodal.
Napjaté vztahy mezi miliardáři
Zásadní roli v příštích letech sehraje vztah Babiše s miliardářem Michalem Strnadem, jedním z nejbohatších Čechů a klíčovým hráče v obranném průmyslu. "Pokud se domluví, vznikne tichá dohoda podobná té, kterou měl Babiš s oligarchy během svého prvního vládnutí," komentuje Ondračka. Strnad má zásadní vliv na zbrojní zakázky a jeho pozice bude ještě posílena.
Zároveň Ondračka upozornil, že česká politika funguje v cyklech deziluze. "Máme tu opakující se příběh: naděje, vzepětí a pád. Moralistní apel ale nestačí," říká. Podle něj je nutné změnit samotný systém - omezit vliv krajů, posílit města a přenastavit kontrolní mechanismy. "Jsme desetimilionová země. To je příliš malý stát na to, abychom si neuměli dobře vládnout," dodal.
Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak David Ondračka popisuje český oligarchický systém a co čeká zemi po Babišovi, poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.