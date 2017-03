Česko drželo kurdské uprchlíky pod zámkem nezákonně, rozhodl evropský soud

před 53 minutami

Česko zadržovalo v detenčním táboře kurdskou rodinu, která se snažila dostat z Maďarska do Německa. Podle nejvyššího soudu Evropské unie to však bylo nezákonné. V Česku totiž neexistovaly jasné zákony, které by umožňovaly zavírat žadatele o azyl do detence. K takovému omezení svobody podle soudu nestačí pouhé podezření, že by mohli uprchnout.

Lucemburk/Brusel - Česko nemělo právo zavřít kurdskou rodinu do detenčního zařízení - tedy do hlídaného areálu, mimo který se lidé nemůžou volně pohybovat. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie, který je nejvyšším soudem v EU.

Podle něj Česko nedodrželo všechny podmínky nutné pro to, aby mohlo takto výrazně omezit svobodu obou kurdských rodičů a jejich dítěte. Podle soudu jednalo nezákonně.

Kurdská rodina s jedním dítětem uprchla z Iráku kvůli strachu z teroristů z tzv. Islámského státu. Dostala se až do Maďarska, kde požádala o azyl.

Maďarské úřady ji následně poslaly do zařízení pro ubytování žadatelů o azyl. Odtud ale rodina po dvou dnech utekla a chtěla se dostat do Německa.

Na českém území ovšem Kurdy zadržela česká policie. Podle platných evropských pravidel mělo Česko vrátit rodinu zpět do Maďarska, tedy do země, ve které požádala o azyl. To české úřady udělaly.

Jenže po dobu, než k vyhoštění Kurdů došlo, je Česko zavřelo do detenčního zařízení. Do něj je podle pravidel možné poslat takové žadatele o azyl, u kterých existuje vážné riziko, že se budou vyhoštění bránit a pokusí se o útěk.

V Česku ale v té době neexistoval žádný zákon, který by tuto praxi upravoval. Úřady se tak řídily jen precedenčním rozsudkem českého Nejvyššího správního soudu.

Ten proto požádal Soudní dvůr EU, aby rozhodl, jestli byl postup českých úřadů oprávněný.

Protizákonná detence

Nejvyšší evropský soud ve středu rozhodl, že v daném případě "detence musí být prohlášena za protizákonnou".

Možnost zavřít žadatele o azyl do detence je podle soudu tak vážným zásahem do jejich svobod, že musí být založena na jasných a předvídatelných zákonech. Nestačí tedy jen samotné podezření úřadů, že by se zadržený člověk mohl pokusit o útěk.

Maďarsko začalo stavět druhou řadu plotu na jižní hranici | Video: Reuters | 00:41

autor: Ondřej Houska