Zahraničí

Budoucí chilský prezident představil vládu, jsou v ní dva Pinochetovi advokáti

ČTK

Zvolený prezident Chile José Antonio Kast v úterý představil složení své budoucí vlády, v níž budou mezi ministry dva lidé, kteří v minulosti obhajovali někdejšího diktátora Augusta Pinocheta.

pinochet 11
August Pinochet.Foto: AP
Krajně pravicový politik, který se netají sympatiemi k bývalému vůdci, na něhož mají obyvatelé jihoamerické země dodnes nesmiřitelně rozdílné názory, vybral Pinochetovy advokáty jako ministry spravedlnosti a obrany. Informovala o tom agentura AFP. Jeho krok kritizují organizace zastupující příbuzné obětí Pinochetovy diktatury.

Kast si jako ministra obrany vybral osmašedesátiletého Fernanda Barrose, který Pinocheta hájil, když byl v roce 1998 zadržen v Británii a rozhodovalo se o jeho vydání do Španělska. Ministrem spravedlnosti a lidských práv má být třiapadesátiletý Fernando Rabat, který byl Pinochetovým obhájcem v aféře zpronevěry veřejných peněz.

Prezident, který se úřadu ujme v březnu, vládu představil jako „skvělý tým pro těžké časy“. Jmenování dvou lidí blízkých bývalému diktátorovi však část Chilanů nese s nelibostí.

„Jde o skutečně velký nedostatek respektu, když někdo z právního týmu nejkrvavějšího diktátora Latinské Ameriky může získat tento post,“ citovala AFP Alicii Liraovou, předsedkyni Asociace rodin lidí popravených z politických důvodů.

Za 17 let Pinochetovy diktatury v letech 1973 až 1990 bylo podle odhadů na 40 tisíc lidí mučeno a více tři tisíce zavražděno. Sám Pinochet, který v roce 2006 zemřel v 91 letech, za svého života v Chile nečelil spravedlnosti a zemřel s více než 300 nevyřízenými obviněními. Jeho stoupenci tvrdí, že tvrdý režim byl potřebný pro zažehnání hrozícího komunismu a že Pinochet vyvedl zemi z hluboké ekonomické krize.

