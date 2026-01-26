Brusel zařadil část aplikace WhatsApp mezi platformy s přísnější regulací

Evropská komise se rozhodla zařadit komunikační službu WhatsApp americké společnosti Meta Platforms mezi velké internetové platformy, které podléhají přísnější regulaci podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA). Tato přísnější regulace se však nebude týkat zasílání soukromých zpráv. Komise o tom informovala v pondělní tiskové zprávě.
Evropská komise své rozhodnutí zdůvodnila tím, že funkce WhatsApp Channels, která umožňuje sdílet informace se širokým publikem, již překonala limit 45 milionů uživatelů v Evropské unii. Služba WhatsApp Channels podle Evropské komise patří mezi platformy sociálních médií, které spadají pod DSA, což ale neplatí pro službu WhatsApp určenou pro soukromou komunikaci.
"Služba WhatsApp pro soukromou komunikaci, která umožňuje zasílání textových a hlasových zpráv, fotografií, videozáznamů či dokumentů a uskutečňování hlasových hovorů i videohovorů s ostatními uživateli, zůstává z působnosti DSA výslovně vyloučena," píše se v tiskové zprávě.
Platformy s více než 45 miliony uživatelů spadající pod DSA jsou považovány za velmi velké on-line platformy (Very Large Online Platforms; VLOP) a podléhají přísnějším pravidlům EU pro internetový obsah. Pravidla po provozovatelích těchto platforem vyžadují, aby se více snažili bojovat proti nelegálnímu a škodlivému obsahu a také proti padělaným výrobkům nabízeným na těchto platformách.
Společnost Meta Platforms provozuje kromě komunikační služby WhatsApp také například populární sociální sítě Facebook a Instagram. Ty Evropská komise mezi velké internetové platformy podléhající přísnější regulaci zařadila už dříve.
ŽIVĚRusko vybombardovalo ukrajinský klášter, který je na seznamu UNESCO
Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. Řekl to agentuře Interfax-Ukrajina ředitel toho památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
ŽIVĚ„Dost bylo rozkazů.“ Venezuelská prezidentka odmítá přijímat povely z USA
Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová odmítá přijímat rozkazy ze Spojených států. „Dost bylo rozkazů z Washingtonu politikům ve Venezuele. Nechte venezuelské politiky vyřešit naše rozdíly a vnitřní spory,“ uvedla Rodríguezová v projevu k ropným dělníkům ve venezuelském státě Anzoátegui.
ŽIVĚPavel zrušil schůzku ústavních činitelů, někteří nebyli schopni dodržet čas
Prezident Petr Pavel zrušil na pondělí plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Bude hledat náhradní termín, neboť i přes posun o hodinu někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas. V tiskové zprávě to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Politická šikana: Babiš to udělal velmi chytře. Tento manévr zlikviduje nejen SPD
Andrej Babiš znovu potvrdil, že hnutí ANO funguje víc jako firma než jako politická strana. Na víkendovém sněmu neměl protikandidáta, diskuze se nekonala a vedení zůstalo beze změn. Zároveň naznačil zásadní strategický obrat: už nechce hrát jen za hnutí ANO, ale počítá se spoluprací s SPD a Motoristy – a to jak pro prezidentské, tak pro senátní volby. Pro jeho spojence to ale může být likvidační.
Záhada zmizelého Kadyrovova koně vyřešena. Nešlo o krádež
Koně Zazou čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, jehož zmizení ze stáje v Krabčicích na Litoměřicku v roce 2023 policie prověřovala pro podezření z krádeže, nikdo neukradl. Byl vyvezen mimo území EU, a to po dohodě majitele a dalších lidí. Uvedla to v pondělí na webu litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.