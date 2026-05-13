Česko nechystá plošné kroky kvůli hantaviru Andes, nemocnice a hygieny mají pokyny

Česká republika v současné době podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nechystá žádná mimořádná opatření vůči veřejnosti kvůli hantaviru Andes. Situaci ale ministerstvo zdravotnictví (MZd) spolu s hygienickou službou sleduje, uvedl Vojtěch. Hlavní hygienička Barbora Macková doplnila, že zdravotnická zařízení a hygienické služby mají doporučené postupy pro importovaná onemocnění.
Ohnisko nemoci je spojeno s výletní lodí, která vyplula na začátku dubna z Argentiny. Podle dosavadních informací byla hantavirová nákaza zatím potvrzena u desítky lidí a tři cestující z lodi na ni zemřeli.
"Virus Andes hantavirus se nešíří vzduchem mezi lidmi způsobem jako chřipka nebo covid-19. Širší komunitní přenos je považován za velmi nepravděpodobný, zejména při dodržování základních hygienických a preventivních opatření," uvedlo MZd.
Podle dostupných informací nebyl na palubě lodi žádný občan České republiky. "Pro běžnou populaci v České republice aktuálně nepředstavuje situace zvýšené riziko. Situaci nadále průběžně monitorujeme ve spolupráci s mezinárodními partnery a o dalším vývoji budeme veřejnost i zdravotnická zařízení neprodleně informovat," uvedla Macková.
Podle mezinárodních zdravotních organizací nyní nic nenasvědčuje ani širšímu šíření nákazy mimo blízké kontakty dříve nakažených. Inkubační doba nákazy je osm týdnů, část cestujících z lodi vystoupila dříve na ostrově svaté Heleny, zbytek byl evakuován po zakotvení lodi u Tenerife. Odborníci ale čekají, že případů přibude.
Tento typ hantaviru je jediný, u kterého je prokázané šíření mezi lidmi. "Takový přenos je však považován za vzácný a obvykle vyžaduje blízký nebo dlouhodobý kontakt s nakaženou osobou," doplnilo MZd.
Součástí doporučení v Česku je například důraz na zjišťování cestovatelské anamnézy, správný diagnostický postup či dodržování standardních hygienických a izolačních opatření.
