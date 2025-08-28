Vláda odmítá šmírování WhatsAppu. Ještě nedávno ale její postoj tak razantní nebyl

"Nesouhlasíme s tím, aby bylo možné monitorovat veškeré e-maily nebo zprávy na platformách, jako je WhatsApp nebo Messenger. Ochrana našich dětí je důležitá, ale musíme jí dosáhnout jinak. Ne že to bude znamenat prolomení soukromí milionů lidí. To je nebezpečné a může to být zneužito. Proto jsme to dosud odmítali a odmítneme to i v budoucnu," napsal v pondělí Fiala na síti X. Podobný postoj vyjádřili i ostatní představitelé vládních stran i opozice.
Rizika návrhu přiblížil v rozhovoru pro Aktuálně.cz odborník na kybernetickou bezpečnost Michal Altair Valášek.
Z březnového dokumentu, který shrnuje postoje členských států k návrhu kompromisu polského předsednictví, však takto razantní odpor České republiky nevyplývá. "Na národní úrovni se stále debatuje o šíři regulace a o ochraně koncového šifrování. Ohledně šifrované komunikace se návrh zdá jít správnou cestou," uvádí se ve vyjádření České republiky.
Dokument dále řeší otázku dobrovolnosti monitorování či případné potřeby soudních rozhodnutí. "V každém případě je Česká republika toho názoru, že povinnost nahlašování by se měla vztahovat na všechny poskytovatele, ne jenom na poskytovatele v rizikových službách," stojí v textu.
Europoslanec za ODS Ondřej Krutílek upozornil, že šlo pouze o stanovisko k pozměňovacímu návrhu polského předsednictví, nikoliv k celému textu, který projednávají členské státy v Radě EU.
To pro server Novinky zdůraznil i ředitel komunikace ministerstva vnitra Miroslav Jašurek. "I nadále platí, že ČR zatím není připravena návrh podpořit. Vzhledem k omezené platnosti stávající právní úpravy je však dle ČR nezbytné pokračovat v práci na dotčené legislativě s cílem nalézt včas dlouhodobé řešení, které zajistí potřebnou rovnováhu mezi vysokou ochranou dětí a právy legitimních uživatelů internetu na soukromí," uvedl.
Právě ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem (STAN) přitom mělo mít v minulosti podle serveru Lupa.cz k návrhu pozitivní postoj, jelikož bezpečnostní složky o prolomení šifrování dlouhodobě usilovaly.
Nyní je však postoj vlády k Chat Control jednoznačně odmítavý. To pro Aktuálně.cz potvrdil i Krutílek, který dodal, že v případě hlasování v Evropském parlamentu bude celý klub ODS hlasovat proti přijetí.
O návrhu bude Rada EU hlasovat již 14. října. Podle serveru Fight Chat Control se proti - vedle Česka - vymezilo také Polsko, Rakousko, Nizozemsko a Belgie. 15 zemí sedmadvacítky návrh stále podporuje. Klíčový bude postoj Německa, které patří mezi sedm dosud nerozhodnutých zemí.