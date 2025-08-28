Domácí

Vláda odmítá šmírování WhatsAppu. Ještě nedávno ale její postoj tak razantní nebyl

Martin Sluka Martin Sluka
před 10 minutami
Čeští vládní představitelé se v posledních dnech jasně vymezili proti návrhu EU známém jako Chat Control, který by umožnil plošně nahlížet do všech soukromých online konverzací ve jménu boje proti šíření materiálů sexuálního zneužívání dětí. Z několik měsíců starého dokumentu však vyplývá, že odmítavý postoj Česka vůči návrhu ještě nedávno tak jednoznačný nebyl.
Premiér Petr Fiala ve svém vyjádření uvedl, že přijetí Chat Control je nepřijatelné.
Premiér Petr Fiala ve svém vyjádření uvedl, že přijetí Chat Control je nepřijatelné. | Foto: ČTK / Kamaryt Michal

"Nesouhlasíme s tím, aby bylo možné monitorovat veškeré e-maily nebo zprávy na platformách, jako je WhatsApp nebo Messenger. Ochrana našich dětí je důležitá, ale musíme jí dosáhnout jinak. Ne že to bude znamenat prolomení soukromí milionů lidí. To je nebezpečné a může to být zneužito. Proto jsme to dosud odmítali a odmítneme to i v budoucnu," napsal v pondělí Fiala na síti X. Podobný postoj vyjádřili i ostatní představitelé vládních stran i opozice.

Rizika návrhu přiblížil v rozhovoru pro Aktuálně.cz odborník na kybernetickou bezpečnost Michal Altair Valášek.

Související

EU a šmírování WhatsAppu: "Stačí jedny volby a bude to jako v Číně," varuje expert

social media

Z březnového dokumentu, který shrnuje postoje členských států k návrhu kompromisu polského předsednictví, však takto razantní odpor České republiky nevyplývá. "Na národní úrovni se stále debatuje o šíři regulace a o ochraně koncového šifrování. Ohledně šifrované komunikace se návrh zdá jít správnou cestou," uvádí se ve vyjádření České republiky.

Dokument dále řeší otázku dobrovolnosti monitorování či případné potřeby soudních rozhodnutí. "V každém případě je Česká republika toho názoru, že povinnost nahlašování by se měla vztahovat na všechny poskytovatele, ne jenom na poskytovatele v rizikových službách," stojí v textu.

Europoslanec za ODS Ondřej Krutílek upozornil, že šlo pouze o stanovisko k pozměňovacímu návrhu polského předsednictví, nikoliv k celému textu, který projednávají členské státy v Radě EU.

Související

"Šmírovací" zákon EU přehledně: co se musí stát, aby prošel, a které země jsou proti?

Whatsapp

To pro server Novinky zdůraznil i ředitel komunikace ministerstva vnitra Miroslav Jašurek. "I nadále platí, že ČR zatím není připravena návrh podpořit. Vzhledem k omezené platnosti stávající právní úpravy je však dle ČR nezbytné pokračovat v práci na dotčené legislativě s cílem nalézt včas dlouhodobé řešení, které zajistí potřebnou rovnováhu mezi vysokou ochranou dětí a právy legitimních uživatelů internetu na soukromí," uvedl.

Právě ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem (STAN) přitom mělo mít v minulosti podle serveru Lupa.cz k návrhu pozitivní postoj, jelikož bezpečnostní složky o prolomení šifrování dlouhodobě usilovaly.

Nyní je však postoj vlády k Chat Control jednoznačně odmítavý. To pro Aktuálně.cz potvrdil i Krutílek, který dodal, že v případě hlasování v Evropském parlamentu bude celý klub ODS hlasovat proti přijetí.

O návrhu bude Rada EU hlasovat již 14. října. Podle serveru Fight Chat Control se proti - vedle Česka - vymezilo také Polsko, Rakousko, Nizozemsko a Belgie. 15 zemí sedmadvacítky návrh stále podporuje. Klíčový bude postoj Německa, které patří mezi sedm dosud nerozhodnutých zemí.

 
Mohlo by vás zajímat

Rektorka UK zrušila pověření Falátkové vedením katolické fakulty

Rektorka UK zrušila pověření Falátkové vedením katolické fakulty

Lídr STAN s 11 procenty odmítá být béčko. "Chci být premiérem," odvážil se Rakušan

Lídr STAN s 11 procenty odmítá být béčko. "Chci být premiérem," odvážil se Rakušan
5:35

Většina Čechů chce povolit "trávu" jen pro léčebné účely, ukázal průzkum

Většina Čechů chce povolit "trávu" jen pro léčebné účely, ukázal průzkum

Generál Halenka získá za nezákonné stíhání 5,36 milionu a rentu, rozhodl soud

Generál Halenka získá za nezákonné stíhání 5,36 milionu a rentu, rozhodl soud
domácí Aktuálně.cz Obsah Petr Fiala Evropská unie (EU) WhatsApp ODS Vít Rakušan

Právě se děje

před 10 minutami
Vláda odmítá šmírování WhatsAppu. Ještě nedávno ale její postoj tak razantní nebyl

Vláda odmítá šmírování WhatsAppu. Ještě nedávno ale její postoj tak razantní nebyl

Z několik měsíců starého dokumentu vyplývá, že odmítavý postoj Česka vůči kontroverznímu "Chat Control" ještě nedávno tak jednoznačný nebyl.
před 14 minutami
Trump okusil vlastní medicínu. Výrazná tvář demokratů se mu vysmívá

Trump okusil vlastní medicínu. Výrazná tvář demokratů se mu vysmívá

Demokraté hledají novou tvář, jež by jim vrátila bojovného ducha. Připraven hrát stejnou hru jako Trump je zatím kalifornský guvernér Gavin Newsom.
Aktualizováno před 17 minutami
Los Ligy mistrů: Slavia pojede dvakrát do Itálie, doma přivítá Barcelonu a Arsenal

Los Ligy mistrů: Slavia pojede dvakrát do Itálie, doma přivítá Barcelonu a Arsenal

Fotbalisté Slavie se v hlavní fázi Ligy mistrů utkají s finalistou minulé sezony Interem Milán. Z prvního koše dostali Pražané také Barcelonu.
před 33 minutami
Muchová - Cirsteaová. Češka jde do boje s Rumunkou, která má osm výher v řadě

ŽIVĚ
Muchová - Cirsteaová. Češka jde do boje s Rumunkou, která má osm výher v řadě

Sledujte online přenos z utkání druhého kola tenisového US Open mezi Karolínou Muchovou a Soranou Cirsteaovou z Rumunska.
před 48 minutami
Baník - Celje 0:2. Bazaly utichly hrůzou, po dvaceti minutách padá druhý gól

ŽIVĚ
Baník - Celje 0:2. Bazaly utichly hrůzou, po dvaceti minutách padá druhý gól

Sledujte online přenos z odvetného utkání čtvrtého předkola fotbalové Konferenční ligy mezi Baníkem Ostrava a Celje.
Aktualizováno před 50 minutami

ŽIVĚ
Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie

Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie
Prohlédnout si 20 fotografií
Hasiči odnášejí tělo oběti z domova zničeného ruským útokem.
Hasiči zasahují u budovy v plamenech po ruském raketovém útoku.
před 1 hodinou
Soška Jezulátka se po 37 letech vrací do Bravantic, vyhnaným Němcům připomínala vlast

Soška Jezulátka se po 37 letech vrací do Bravantic, vyhnaným Němcům připomínala vlast

Přesune se tam z německého města Meerholz, kde od roku 1988 připomínala rodnou vlast Němcům vyhnaným po skončení druhé světové války z Bravantic.
Další zprávy