Brazilský exprezident Bolsonaro se musel po hopitalizaci vrátit do věznice

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se po zhruba týdenní hospitalizaci musel ve čtvrtek vrátit do věznice. Informovaly o tom agentury.
Bolsonaro si odpykává trest 27 let vězení za pokus o státní převrat. Nejvyšší soud odmítl žádost obhajoby, aby exprezident mohl kvůli zdravotním komplikacím nastoupit do domácího vězení.
Podle agentur se Bolsonaro vrátil do zařízení policie, kde si začal odpykávat trest uložený za pokus o státní převrat a další související činy. Během zhruba týdenní hospitalizace se Bolsonaro podrobil několika lékařským zákrokům.
Brazilský exprezident trpí zdravotními problémy od atentátu v roce 2018, kdy byl během volební kampaně při setkání s voliči pobodán do břicha.
V reakci na hospitalizaci advokáti bývalého prezidenta podali návrh, aby Bolsonaro mohl trest vykonávat v domácím vězení. Tvrdili, že hrozí další zhoršení jeho zdravotního stavu. „Zdravotní stav Jaira Messiase Bolsonara se nezhoršil,“ uvedl soudce Alexandre de Moraes, který žádost zamítl.
Bolsonaro, který stál v čele Brazílie od ledna 2019 do konce roku 2022, se před třemi lety spolu s dalšími snažil zabránit v nástupu do prezidentského úřadu Luizovi Ináciovi Lulovi da Silva, který jej ve volbách porazil.
Tehdejší prezident odmítal výsledky uznat a přiživoval protesty v ulicích, které vyvrcholily tím, že několik tisíc demonstrantů 8. ledna 2023 vtrhlo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli.
Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, řekl Maduro
Venezuela je připravená jednat se Spojenými státy o boji proti drogám či investicím do ropného sektoru. V noci na pátek to řekl v rozhovoru venezuelský prezident Nicolás Maduro, napsala agentura AFP.
SpaceX přesune své satelity Starlink na nižší oběžnou dráhu
Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil ve čtvrtek viceprezident společnosti Michael Nicolls.
Trump bere vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Prý kvůli pověrčivosti
Americký prezident Donald Trump používá vyšší dávky aspirinu, než mu doporučili lékaři. Napsal to ve čtvrtek deník The Wall Street Journal, kterému to řekl samotný prezident.
Rittich v českém souboji gólmanů zcela vyhořel, pět gólů schytal také Dobeš
Souboj českých gólmanů vyzněl jednoznačně pro Karla Vejmelku, který kryl dvacet střel a dovedl hokejisty Utahu k výhře 7:2 na ledě New Yorku Islanders. Na opačně straně si David Rittich připsal pouze devět zákroků a byl střídán ve 46. minutě po pátém gólu. Pětkrát inkasoval také Jakub Dobeš, který se ale s Montrealem radoval z vítězství 7:5 na ledě Caroliny.
Lékaři mohou začít používat e-žádanky, pacienti webový portál
Od nového roku začínají fungovat některé nové prvky elektronického zdravotnictví, jako jsou webový portál pacienta, elektronické žádanky na některá vyšetření a e-poukazy na zdravotnické prostředky.