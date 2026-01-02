Přeskočit na obsah
Zahraničí

Brazilský exprezident Bolsonaro se musel po hopitalizaci vrátit do věznice

ČTK

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se po zhruba týdenní hospitalizaci musel ve čtvrtek vrátit do věznice. Informovaly o tom agentury.

Final phase of Brazil’s former President Bolsonaro's trial continues on charges of plotting a coup to overturn the 2022 election, in Brasilia
Brazilský exprezident Jair Bolsonaro.Foto: Reuters
Bolsonaro si odpykává trest 27 let vězení za pokus o státní převrat. Nejvyšší soud odmítl žádost obhajoby, aby exprezident mohl kvůli zdravotním komplikacím nastoupit do domácího vězení.

Podle agentur se Bolsonaro vrátil do zařízení policie, kde si začal odpykávat trest uložený za pokus o státní převrat a další související činy. Během zhruba týdenní hospitalizace se Bolsonaro podrobil několika lékařským zákrokům.

Brazilský exprezident trpí zdravotními problémy od atentátu v roce 2018, kdy byl během volební kampaně při setkání s voliči pobodán do břicha.

V reakci na hospitalizaci advokáti bývalého prezidenta podali návrh, aby Bolsonaro mohl trest vykonávat v domácím vězení. Tvrdili, že hrozí další zhoršení jeho zdravotního stavu. „Zdravotní stav Jaira Messiase Bolsonara se nezhoršil,“ uvedl soudce Alexandre de Moraes, který žádost zamítl.

Bolsonaro, který stál v čele Brazílie od ledna 2019 do konce roku 2022, se před třemi lety spolu s dalšími snažil zabránit v nástupu do prezidentského úřadu Luizovi Ináciovi Lulovi da Silva, který jej ve volbách porazil.

Tehdejší prezident odmítal výsledky uznat a přiživoval protesty v ulicích, které vyvrcholily tím, že několik tisíc demonstrantů 8. ledna 2023 vtrhlo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli.

