Zahraničí

"Pokusil se o převrat." Exprezidenta Bolsonara odsoudili, výše trestu v mlze

ČTK ČTK
před 21 minutami
Většina v brazilském nejvyšším soudu ve čtvrtek došla k závěru, že se bývalý prezident Jair Bolsonaro dopustil pokusu o převrat a rozvrácení demokracie v zemi. Pro takový verdikt jsou v tuto chvíli tři soudci z pěti, kteří o věci rozhodují, uvádí agentury Reuters a AFP.
Bývalý brazislký prezident Jair Bolsonaro.
Bývalý brazislký prezident Jair Bolsonaro. | Foto: Reuters

Jeden se vyslovil proti odsouzení a poslední se zatím nevyjádřil. O výši trestu by měl soud rozhodnout v následujících dnech. Bolsonaro čelí až 40 letům odnětí svobody.

Kromě pokusu o puč a rozvrácení demokracie po prezidentských volbách v roce 2022 se tři soudci rozhodli odsoudit Bolsonara také za účast v ozbrojené zločinecké organizaci a poškození vládního majetku a chráněných kulturních statků, píše Reuters.

Bolsonaro se podle AP soudu osobně neúčastnil. Sedmdesátiletý bývalý prezident je v současné době v domácím vězení. Jeho právníci uvedli, že se proti rozsudku odvolají.

Související

Šokující záběry z Nepálu: ministra lynčovali v řece, politiky evakuoval vrtulník

Nepokoje v Nepálu
0:45

Brazilská společnost je v postoji vůči kauze rozdělená. Někteří podporují proces proti bývalému prezidentovi, zatímco jiní stojí za Bolsonarem. Část z nich vyšla do ulic, aby bývalého krajně pravicového prezidenta podpořila, píše AP.

Rozhodnutí soudu podle Reuters nepotěší prezidenta USA Donalda Trumpa, který nazval proces "honem na čarodějnice". Trump uvalil v návaznosti na proces sankce na předsedající soudce a zrušil většině členů nejvyššího brazilského soudu víza.

Soud je považován v Brazílii za "proces století", podle televize France24 to bylo poprvé, co v zemi před soudem stanul jako obžalovaný exprezident kvůli pokusu o převrat. Brazílie zažila v letech 1964 až 1985 vojenskou diktaturu, jejíž vůdci nebyli nikdy postaveni před soud. Penzionovaný armádní důstojník Bolsonaro se o této diktatuře vyjadřuje pozitivně a za jeho prezidentského mandátu (2019-2022) si armáda připomínala výročí převratu z roku 1964, který svrhl levicového prezidenta Joaa Goularta. Bolsonaro tvrdí, že tehdejší vojenské vlády byly nutné kvůli rostoucí "komunistické hrozbě" v zemi.

Bolsonaro byl obžalován mimo jiné z vedení zločinecké organizace a pokusu o převrat, který podle prokuratury plánoval poté, co v říjnu 2022 těsně prohrál prezidentské volby s levicový politikem Luizem Ináciem Lulou da Silvou. Bolsonaro dlouho odmítal výsledky uznat a přiživoval protesty svých příznivců v ulicích, kteří také před kasárnami požadovali, aby armáda zabránila Lulovi v nástupu do úřadu prezidenta, který zastával už v letech 2003 až 2010.

 
Mohlo by vás zajímat

Íránský obohacený uran je zavalený v troskách, přiznal ministr zahraničí

Íránský obohacený uran je zavalený v troskách, přiznal ministr zahraničí

Zveřejnili fotky podezřelého z vraždy Kirka. Za info o něm vypsali tučnou odměnu

Zveřejnili fotky podezřelého z vraždy Kirka. Za info o něm vypsali tučnou odměnu

Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Německo podpoří v OSN dvoustátní řešení pro Palestinu a Izrael

Německo podpoří v OSN dvoustátní řešení pro Palestinu a Izrael
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Brazílie soud Jair Bolsonaro - brazilský prezident

Právě se děje

před 18 minutami
Íránský obohacený uran je zavalený v troskách, přiznal ministr zahraničí

Íránský obohacený uran je zavalený v troskách, přiznal ministr zahraničí

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí řekl, že uran, který Írán obohacoval, se nachází pod troskami zařízení zasažených při válce s Izraelem.
před 21 minutami
"Pokusil se o převrat." Exprezidenta Bolsonara odsoudili, výše trestu v mlze

"Pokusil se o převrat." Exprezidenta Bolsonara odsoudili, výše trestu v mlze

O výši trestu by měl soud rozhodnout v následujících dnech. Bolsonaro čelí až 40 letům odnětí svobody.
Aktualizováno před 37 minutami
Zveřejnili fotky podezřelého z vraždy Kirka. Za info o něm vypsali tučnou odměnu

Zveřejnili fotky podezřelého z vraždy Kirka. Za info o něm vypsali tučnou odměnu

Zvláštní agent FBI doplnil, že mají k dispozici snímky střelce, ale nemohou konkrétně komentovat jeho tvář, protože se případ stále vyšetřuje.
Aktualizováno před 38 minutami
Je to jen zástěrka? rozčiloval se Berdych. Fritz se nezúčastnil losu proti Čechům

Je to jen zástěrka? rozčiloval se Berdych. Fritz se nezúčastnil losu proti Čechům

Tenista Jiří Lehečka zahájí o půlnoci z pátku na sobotu utkání druhého kola Davisova poháru proti americké dvojce Francesi Tiafoeovi.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

ŽIVĚ
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Německo podpoří v OSN dvoustátní řešení pro Palestinu a Izrael

Německo podpoří v OSN dvoustátní řešení pro Palestinu a Izrael

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek mezitím podle agentur AFP a Reuters prohlásil, že palestinský stát nevznikne.
před 1 hodinou
Výkon týmu proti Saúdské Arábii hraničil s ostudou, prohlásil šéf FAČR Trunda

Výkon týmu proti Saúdské Arábii hraničil s ostudou, prohlásil šéf FAČR Trunda

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda by u hráčů národního mužstva rád viděl změnu v přístupu a nasazení.
Další zprávy