"Zeptám se manžela a Boha". Bolsonarová zvažuje kandidaturu na prezidentku

Bolsonaro příští rok v prezidentských volbách kandidovat nemůže, protože dostal trest za šíření fám o brazilském volebním systému. Situaci by však mohla zvrátit amnestie, kterou by chtěli prosadit pro exprezidenta jeho stoupenci v parlamentu.
V rozhovoru s AFP Bolsonarová nevyloučila, že by mohla kandidovat do prezidentského úřadu. "Jakékoliv rozhodnutí o možných kandidaturách podrobně prodebatuji s manželem," uvedla Bolsonarová. Rozhodnutí bude také "výsledkem modliteb, abych zjistila misi, kterou mi chce eventuálně svěřit Bůh".
Bolsonarová vede ženskou sekci Liberální strany, které šéfuje právě Bolsonaro. Dvakrát rozvedenému Bolsonarovi podle odborníků pomohla přivést na svou stranu příznivce evangelikálních církví, které se v Brazílii vyznačují striktním odmítáním homosexuálních svazků či potratů. Bolsonarová se snaží také oslovit ženský elektorát. V poslední době začala i vystupovat na veřejnosti, například na demonstracích za amnestii pro svého manžele a jeho příznivce.
Bolsonarová však před prezidentskými volbami není jedinou představitelkou konzervativního tábora, která uvažuje o kandidatuře. Podobný záměr má podle AFP například guvernér státu Sao Paulo Tarcísio de Freitas.