14. 3. Rút
Billie Eilish poprvé ve filmu. Bude hvězdou adaptace ikonického feministického románu

ČTK

Americká zpěvačka a dvojnásobná držitelka ceny Oscar Billie Eilish se chystá na svou první velkou filmovou roli. Stane se hlavní hvězdou připravované filmové adaptace románu Pod skleněným zvonem od americké spisovatelky Sylvie Plathové, uvedl americký list Variety.

Adaptaci scénáře a režii má na starosti Kanaďanka Sarah Polleyová, která v roce 2023 získala Oscara za nejlepší adaptovaný scénář k filmu Hovoří ženy.

Pod skleněným zvonem je jediným románem Plathové. Vydala ho v roce 1963 pod pseudonymem, krátce před svou sebevraždou. Dílo, které se stalo literární klasikou, sleduje psychický úpadek mladé ženy v kontextu přísných společenských očekávání 50. let 20. století. Kniha má významné místo v americkém feministickém hnutí a dlouhodobě ovlivňuje literární i kulturní diskurs.

Billie Eilish je držitelkou dvou Oscarů, které získala za spoluautorství originálních písní k filmům Barbie a Není čas zemřít.

Eilish se herecky poprvé představila v seriálu Roj. Diváci i kritici její výkon ohodnotili kladně a zpěvačce přinesl cenu People’s Choice Award za televizní výkon roku. Eilish rozšiřuje svou filmografii nejen o hlavní roli ve filmu Polleyové, podílí se také na dokumentárním snímku z vlastního koncertního turné, který spolurežíruje s uznávaným režisérem Jamesem Cameronem.

Aileen Wuornosová připravila o život sedm mužů.

