Americká vláda označila Anthropic za riziko. Firma stojí za populárním AI modelem

Ministerstvo obrany Spojených států oficiálně prohlásilo ve čtvrtek technologickou společnost Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec. Rozhodnutí má okamžitou platnost a zakazuje vládním dodavatelům používat technologie Anthropicu při plnění zakázek pro americkou armádu, napsala agentura Reuters. Firma působí v oblasti umělé inteligence (AI). Jejím vlajkovým produktem je chatbot Claude.
Ministerstvo ve čtvrtek uvedlo, že „oficiálně informovalo vedení společnosti Anthropic, že firma a její produkty jsou s okamžitou platností považovány za riziko pro dodavatelský řetězec“. Společnost Antropic krok potvrdila a uvedla, že se hodlá bránit soudní cestou.
Anthropic působí v oblasti umělé inteligence. Jejím vlajkovým produktem je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023 a od té doby se stal konkurentem modelů jako ChatGPT od OpenAI či Gemini od Googlu.
Firma Anthropic se dostala do sporu s americkou vládou poté, co odmítla umožnit používání svých technologií pro masové sledování domácností a plně autonomní zbraňové systémy. Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth minulý týden firmu obvinili z ohrožování národní bezpečnosti.
Označení společnosti Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec podle agentury AP zřejmě uzavírá prostor pro další rozhovory mezi firmou a americkou vládou. „Domníváme se, že tento postup není z právního hlediska v pořádku, a nevidíme jinou možnost, než se obrátit na soud,“ uvedl šéf firmy Dario Amodei.
Společnost Anthropic v uplynulých dnech s americkou vládou jednala. Rozhovory však podle zdroje BBC zkrachovaly mimo jiné kvůli způsobu, jakým prezident Trump a další členové jeho administrativy firmu veřejně kritizovali.
Signály, které není radno přehlížet: kašel, horečka a zarudnutí očí nejsou jarní klasika
V Evropě se znovu šíří spalničky. Česko zatím hlásí jen jednotlivé případy, odborníci ale varují, že kvůli mimořádné nakažlivosti viru může situace rychle nabrat spád. „Virus může v prostoru přetrvávat až dvě hodiny poté, co nakažený místnost opustí,“ vysvětluje epidemioložka Kateřina Fabiánová. Klíčovou roli hraje podle Státního zdravotního ústavu očkování a včasná reakce při prvních příznacích.
ŽIVĚ Spojené státy oznámily obnovení diplomatických styků s Venezuelou
Spojené státy a Venezuela obnoví diplomatické vztahy přerušené v roce 2019. Informovalo o tom ve čtvrtek americké ministerstvo zahraničí, dva měsíce po americkém únosu autoritářského venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Ve stejný den americký ministr vnitra Doug Burgum na závěr návštěvy Venezuely řekl, že země dobře zajišťuje bezpečí soukromých investic do těžby ropy a nerostů.
ŽIVĚ Izrael v noci zahájil novou vlnu útoků na Teherán. Údery mířily i na Libanon
Izraelská armáda v noci na pátek avizovala další vlnu úderů na Teherán, po níž íránská televize podle agentury Reuters informovala o několika explozích v metropoli. Svědkové podle agentury AP popisovali útok jako zvláště intenzivní a v íránské metropoli se otřásaly budovy. Izraelci také opět bombardovali i jižní předměstí libanonské metropole Bejrút.
ŽIVĚ Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj
Ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí podle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem.
ŽIVĚ V Praze přistál další repatriační let. Z Ománu se vrátilo téměř sto českých občanů
Do Česka v noci na pátek dorazil další vládní repatriační let s českými občany, které zasáhl současný konflikt na Blízkém východě. Větší armádní airbus s kapacitou přes 90 míst přivezl cestující z ománského Maskatu. Na síti X to uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Stovky Čechů se během posledních dnů vrátily z ohrožené oblasti jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami.