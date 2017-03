Lyžaři využili dobrého počasí na východu Čech, na jihu Moravy návštěvnost klesla

AKTUALIZOVÁNO před 37 minutami

Některé menší areály na východě Čech i na jihu Moravy ale již lyžařskou sezonu ukončily.

Dobré sněhové podmínky ve velkých lyžařských areálech na východě Čech využily během víkendu desítky tisíc milovníků lyžování. Například na sjezdovky ve Špindlerově Mlýně v sobotu dorazilo kolem šest tisíc lidí, řekl dnes ČTK marketingový a obchodní ředitel špindlerovského skiareálu René Hroneš.

"U nás se ještě jaro nekoná, v sobotu svítilo sluníčko, sněhu je na sjezdovkách stále kolem metru. Dnes se trochu zatáhlo, ale návštěvnost je také vysoká, protože pokračují jarní prázdniny," řekl Hroneš. Dodal, že díky nočním mrazům byl povrch sjezdovek po celé dopoledne tvrdý.

Upravené sjezdovky s 60 až 110 centimetry sněhu nabídlo lyžařům i Skicentrum Říčky v Orlických horách. "Celé středisko funguje bez jakýchkoliv omezení, v provozu jsou všechny sjezdovky, přepravní zařízení i doprovodné služby," uvedl na webu ředitel Jan Duffek.

Některé menší areály na východě Čech ale již lyžařskou sezonu ukončily. "Musíme se smířit s tím, že letošní krásná sezona skončila," uvedli například vlekaři ze skiareálu Přívrat nedaleko České Třebové. Přerušený provoz hlásí také lyžařský areál Pecka na Jičínsku, minulou neděli se naposledy lyžovalo i v Mezihoří na Jičínsku.

Na hřebenech Krkonoš leží podle informací horské služby přes metr sněhu, v lavinových katastrech platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice. V nejvyšších partiích Orlických hor je kolem 40 centimetrů sněhu.

Teplé počasí o víkendu ale významně snížilo návštěvnost jihomoravských sjezdovek. Na většině míst se ještě stále lyžuje. Sezónu v sobotu ukončili v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. Pokračovat ale ještě chtějí v blízké Olešnici, zjistila ČTK od vlekařů.

Provoz ukončili v blízkém Hodoníně u Kunštátu. Podle správce Josefa Kšici byla sezona dobrá. Provozovatel na ní vydělal, ale jeden dobrý rok podle něj nemůže pokrýt šest špatných zim.

V lyžařských areálech ve středních Čechách ubývá návštěvníků. Podmínky k lyžování jsou přitom stále dobré a na sjezdovkách leží dostatečné množství technického sněhu, shodli se provozovatelé v dnešní anketě ČTK.

"Sněhu je pořád stejně nebo jen nepatrně méně, takže podmínky jsou pořád vynikající. Máme skoro půl metru sněhu, ale návštěvnost je každý týden o pět deset procent nižší. Věříme, že vydržíme ještě na jarní prázdniny v Praze a pak ukončíme sezonu," uvedl provozovatel skiareálu Šibeniční vrch poblíž Mnichovic u Prahy Jan Zenkl.

Úbytek návštěvníků hlásí také největší středočeský areál Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku, jehož svah pokrývá asi 80 centimetrů sněhu. "Návštěvnost byla v sobotu kolem 450 lidí a dnes je to tak 350," odhadl správce střediska Jaroslav Krejčí. Jezdit by se podle něj mělo určitě do konce března.

Méně lyžařů s pozvolna končící sezonou zamířilo také do areálu v Chotouni u Prahy, kde leží na sjezdovce 50 až 70 centimetrů sněhu. O víkendu se lyžovalo i v Kvasejovicích na Příbramsku. Středisko se však v této sezoně otevřelo naposledy. V provozu tam byla jen jedna sjezdovka s technickým sněhem.

