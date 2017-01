Obrovská návštěvnost, pochvalují si vlekaři. Panují ideální podmínky, jen na Jesenicku hledali bombu

před 47 minutami

Zimní střediska zažila rekordní víkend. Slunečné počasí vylákalo na sjezdovky a do běžeckých stop tisíce lidí. Rušno však měla nejen horská služba, ale i policie, která spolu s hasiči kvůli anonymní hrozbě o uložení bomb evakuovala 300 lidí z Ostružné na Jesenicku. Policisté areál prohledávali od nedělního rána až do odpoledne, žádnou bombu ale nenašli. Sníh by měl na horách vydržet až do Velikonoc.

Lyžařská střediska po celé republice mají za sebou vydařený víkend. Tisíce lyžařů na sjezdovkách i běžkách si užily krásného počasí a dostatek kvalitního sněhu.

Zatímco města ve většině krajů trápil smog, kvůli inverzi bylo na horách slunečno a tepleji než v nížinách. Díky dostatku přírodního sněhu byly v provozu i níže položené lyžařské areály. Někteří provozovatelé tvrdí, že tato sezona je jedna z nejlepších za poslední roky. Na sjezdovkách je i přes metr sněhu, lyžaři si mohou vybrat ze stovek kilometrů upravených sjezdových tratí i běžkařských stop.

Do Sportovního areálu Ještěd vyrazilo o víkendu bezmála 7000 lyžařů. "Co jsem tady, tak takový víkend nepamatuju. Celý areál je v provozu, o víkendu jsme pustili i Staré Pláně," řekl vedoucí střediska Jan Svatoš. Jako velmi úspěšný projekt se podle něj ukázala sáňkařská dráha, kterou o víkendu každý den upravují. "Tam nám jede denně takových 300 lidí, možná i víc," poznamenal. Na Ještědu je až 70 centimetrů sněhu, mrazivého počasí se ale využívá i k výrobě dalších zásob technického sněhu.

Také v oblíbeném krkonošském areálu v Rokytnici nad Jizerou měli o víkendu nabito. "Návštěvnost se vyrovnala dnům před silvestrem," řekl ředitel Spartaku Rokytnice Michal Kopecký. V Rokytnici leží místy i přes metr sněhu, přesto využívají provozovatelé mrazivého počasí k dalšímu dosněžování. "Děláme kritická místa a místa, kde sníh na jaře taje jako první," řekl Kopecký. Dopoledne vyjeli ve středisku upravit i zhruba 50 kilometrů běžeckých tras kolem Rokytnice. "Jezdíme to upravovat tak dvakrát třikrát týdně," dodal ředitel.

Rušný víkend zažily i jizerskohorské areály na Tanvaldském Špičáku, Severáku v Hraběticích a Maliníku v Bedřichově, které provozuje společnost SKI Bižu. "Návštěvnost byla obrovská," řekl ředitel společnosti Pavel Bažant. Největší středisko na Špičáku ale provázela smůla. V sobotu dopoledne se kvůli závadě zastavila sedačková lanovka a lyžaři museli vystačit jen s vleky. "Praskla spojka, jeli jsme pro ni až do Wolfurtu, v neděli už od rána lanovka znovu jela," řekl Bažant. Naštěstí šlo podle něj o běžný díl, pro který si stačilo do Rakouska dojet.

Letošní zima ale přeje také běžkařům, do stop jich o víkendu vyrazily tisíce. "Jsou pro ně úplně úžasné podmínky. Upravené jsou běžecké tratě, které se roky nedělaly. Například Malinová cesta od Čertovy hory dolů k Mýtu," uvedl náčelník lanovky v Harrachově Milan Goč. Upravené stopy jsou nejen v Krkonoších a Jizerských horách, ale například i na Novoborsku, kolem Frýdlantu nebo ve Sportovním areálu Vesec v Liberci. Běžkaři mohou vyrazit také do Českého ráje po Lomnické magistrále.

Na Lipenském jezeře byla letos poprvé otevřena bruslařská dráha. Desítky lidí využily zase možnosti zabruslit si na rychlobruslařském oválu ve Žďáru nad Sázavou. Krásné počasí přilákalo do hor vedle milovníků sjezdového a běžeckého lyžování také hodně pěších turistů.

I přes ideální podmínky měla ale práci také Horská služba. Například jednačtyřicetiletá lyžařka v sobotu utrpěla těžké zranění v areálu Kramolín v Lipně nad Vltavou, na sjezdovce v Dolní Moravě se zase vážně zranila jedenáctiletá dívka. Obě zraněné musely do nemocnice přepravit vrtulníky.

V lyžařském areálu v Ostružné na Jesenicku v neděli zase policisté a hasiči kvůli anonymní hrozbě o uložení bomb evakuovali 300 lidí - ze sjezdovek i okolních chat. Policisté areál prohledávali od rána do 14:00, žádnou bombu však nenašli.

Někteří lidé měli obavy ze smogu i na horách. Setkali se s tím například provozovatelé skiareálů ve Středočeském kraji, kde kvůli smogu platí signál regulace. "Podmínky jsou nejlepší za mnoho posledních let, návštěvnost je vysoká, ale nikoliv rekordní, protože lidé mají strach z polétavého prachu," řekl správce střediska na Šibeničním vrchu Jan Zenkl. Obavy ze smogu označil za liché a poukázal na to, že v nedalekých Říčanech je plicní léčebna. "Ale lidem to nevysvětlíte. Maminky mají strach, dvě děti tady dokonce lyžovaly s rouškou," dodal.

Zejména na horách na severu republiky je poznat, že v Polsku začaly prázdniny, takže návštěvnost je vysoká i ve všedních dnech. V Česku začnou týdenní turnusy jarních prázdnin začátkem února a potrvají do poloviny března.

autor: ČTK